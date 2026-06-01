Draft 2026 | Présentation de AJ Dybantsa (BYU)

Attendu comme un des prétendants, si ce n’est le favori, pour être appelé en premier choix, AJ Dybantsa a le potentiel pour devenir un joueur marquant de sa génération.

Après la Draft 2025 où le consensus était total autour de Cooper Flagg, la cuvée 2026 n’a pas tout à fait atteint le même stade de certitude absolue sur sa hiérarchie. Mais s’il y a bien un joueur qui semble se démarquer ces derniers mois, c’est AJ Dybantsa. L’ailier était attendu de pied ferme en NCAA après de grosses promesses au lycée. Et l’Américain n’a pas déçu, bien au contraire. Meilleur scoreur de la saison universitaire, Dybantsa est indéniablement pétri de talent. Son état d’esprit et sa marge de progression peuvent faire rêver d’un prospect de très haut niveau.

Statistiques, profil physique, impression visuelle… Le joueur de 19 ans coche toutes les cases. Dans une équipe de BYU moins huppée que certaines grosses machines universitaires, il a aussi eu l’espace nécessaire pour se montrer. Mais AJ Dybantsa a mis la forme avec un des meilleurs exercices pour un freshman NCAA ces dernières années. Attaquant de haut niveau, son profil semble fait pour être un scoreur très sérieux en NBA et pour quelque temps tant il peut faire mal de bien des manières.

S’il n’est pas un « freak » tel Kevin Durant, joueur au-dessus des 2,10m capable de tirer à plus de 40% de loin, le mélange de son profil physique et technique devrait en faire une arme dès son arrivée dans la ligue.

Plus intéressant encore, AJ Dybantsa est un diamant qui reste à polir et semble en mesure de l’être sans que cela ne soit une chimère. Ses faiblesses du moment peuvent trouver leur antidote dans des qualités, physiques comme mentales, qu’il possède déjà. Anicet (de son prénom complet) est un féroce compétiteur, qui a toujours affiché son envie de progresser et son ambition. Cela ne l’empêche pas de savoir se mettre au service du collectif quand il n’est pas la seule tête d’affiche comme ce fut le cas en équipe nationale américaine chez les jeunes, terminant MVP du Championnat du monde U19 il y a un an sans tirer la couverture à lui.

Les attentes sont peut-être un cran en-dessous de celles autour de Cooper Flagg, mais AJ Dybantsa a de quoi devenir un des visages de la NBA à moyen terme.