Draft 2026 | Présentation de AJ Dybantsa (BYU)

Ailier · BYU Cougars
|Poste Ailier (SF)
|Université BYU Cougars
|Taille / Poids 2,06m · 95kg
|Détente 1,06m (1er cuvée)
|25.5 Pts (51%)
|33.1% 3 points
|6.8 Rebonds
|3.7 Passes
|8.5 LF/match (77%)
|47% Mi-distance
Attendu comme un des prétendants, si ce n’est le favori, pour être appelé en premier choix, AJ Dybantsa a le potentiel pour devenir un joueur marquant de sa génération.
Après la Draft 2025 où le consensus était total autour de Cooper Flagg, la cuvée 2026 n’a pas tout à fait atteint le même stade de certitude absolue sur sa hiérarchie. Mais s’il y a bien un joueur qui semble se démarquer ces derniers mois, c’est AJ Dybantsa. L’ailier était attendu de pied ferme en NCAA après de grosses promesses au lycée. Et l’Américain n’a pas déçu, bien au contraire. Meilleur scoreur de la saison universitaire, Dybantsa est indéniablement pétri de talent. Son état d’esprit et sa marge de progression peuvent faire rêver d’un prospect de très haut niveau.
Statistiques, profil physique, impression visuelle… Le joueur de 19 ans coche toutes les cases. Dans une équipe de BYU moins huppée que certaines grosses machines universitaires, il a aussi eu l’espace nécessaire pour se montrer. Mais AJ Dybantsa a mis la forme avec un des meilleurs exercices pour un freshman NCAA ces dernières années. Attaquant de haut niveau, son profil semble fait pour être un scoreur très sérieux en NBA et pour quelque temps tant il peut faire mal de bien des manières.
S’il n’est pas un « freak » tel Kevin Durant, joueur au-dessus des 2,10m capable de tirer à plus de 40% de loin, le mélange de son profil physique et technique devrait en faire une arme dès son arrivée dans la ligue.
Plus intéressant encore, AJ Dybantsa est un diamant qui reste à polir et semble en mesure de l’être sans que cela ne soit une chimère. Ses faiblesses du moment peuvent trouver leur antidote dans des qualités, physiques comme mentales, qu’il possède déjà. Anicet (de son prénom complet) est un féroce compétiteur, qui a toujours affiché son envie de progresser et son ambition. Cela ne l’empêche pas de savoir se mettre au service du collectif quand il n’est pas la seule tête d’affiche comme ce fut le cas en équipe nationale américaine chez les jeunes, terminant MVP du Championnat du monde U19 il y a un an sans tirer la couverture à lui.
Les attentes sont peut-être un cran en-dessous de celles autour de Cooper Flagg, mais AJ Dybantsa a de quoi devenir un des visages de la NBA à moyen terme.
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|Qualités athlétiques
|Grand, long, délié et capable de s’élever très haut (meilleure détente de sa cuvée au Draft Combine, à 1,06m), AJ Dybantsa a le prototype quasi parfait de l’ailier scoreur. S’il n’est pas un athlète d’élite dans un secteur en particulier, il se situe dans le haut du panier sur la quasi-totalité des critères pour un poste 3 (équilibre, agilité, explosivité sur le premier pas). Et même s’il pourra encore gagner un peu en puissance, il résiste bien au contact, et peut compter sur ses longs segments pour trouver des solutions près du cercle.
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|Palette offensive
|Rares sont les joueurs de sa taille aussi «faciles» quand il est question d’attaquer le cercle. Dybantsa est un poison en pénétration, où la qualité de ses appuis, sa technique raffinée et sa capacité à contrôler le rythme de ses déplacements est déjà très avancée. Rien de surprenant à le voir ainsi tout en haut de la hiérarchie des joueurs ayant tenté le plus de lancers-francs la saison passée : près de 8,5 par match, à 77,1%, et 49% de ses tirs totaux. Si jamais il venait à être un peu mieux limité en NBA qu’en NCAA dans ce registre, l’ailier peut compter sur un tir à mi-distance très solide (47% sur ses tirs à 2-points) où sa taille et sa longueur font merveille. Son shoot à 3-points n’est pas aussi développé, mais montre déjà des progrès pour aller avec des fondamentaux solides. Plus important encore, AJ Dybantsa est tout sauf unidimensionnel, avec 227 points en tant que porteur de balle sur pick-and-roll, 182 en transition, 119 en spot-up, 109 au poste, 107 en isolation.
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|L’attitude
|AJ Dybantsa est conscient de son talent, mais semble vraiment animé par l’idée de progresser. Loué pour son comportement, il le confirme sur le parquet. L’ailier a affiché de sérieux progrès à la création à BYU malgré des coéquipiers au talent plus limité, se montrant bien plus volontaire que soliste. Le spacing NBA et des partenaires de meilleur niveau devraient encore davantage l’aider dans ce domaine. Il en va de même en défense, où son potentiel physique a de quoi faire rêver. S’il est encore loin d’un stoppeur, les efforts sont là, et être mieux entouré devrait lui offrir un peu plus de jus de ce côté du parquet après avoir dû tout faire en attaque pour les Cougars.
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|Choix offensifs
|Pas individualiste, AJ Dybantsa devra toutefois veiller à ne pas trop coller au ballon. Le jeu des Cougars avait parfois tendance à se ralentir face à l’excès de dribbles de son leader. Ses qualités de distributeur en progrès vont dans le bon sens. Ce petit péché devra être mis à l’épreuve du jeu NBA, aux possessions plus courtes et où il pourra compter sur plus de soutien autour de lui pour produire du jeu, a fortiori s’il rejoint les Wizards qui comptent déjà en Trae Young un créateur confirmé.
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|Défense ?
|Malgré sa taille et ses bonnes intentions, AJ Dybantsa a encore du chemin avant de devenir un défenseur à même de s’occuper du meilleur extérieur adverse. Ses moyennes aux interceptions et aux contres sont quelconques, un peu trop eu égard à son profil. Il devra aussi veiller à ne pas trop se disperser quand il défend loin du ballon, où il a par séquences fait preuve de quelques sautes de concentration. Plus une anomalie à ce stade qu’une vraie tendance, et rien non plus de surprenant quand on joue 35 minutes en étant aussi sollicité de l’autre côté du terrain.
Remarquable en pénétration, très costaud à mi-distance, le plancher d’AJ Dybantsa est dans l’esprit d’un DeMar DeRozan époque Raptors. Il y a aussi du Jaylen Brown, par ses qualités athlétiques et sa faculté à attaquer les défenses. S’il améliore son tir extérieur et gagne un peu en muscles sans altérer son profil, il peut devenir un attaquant aussi dangereux que Tracy McGrady ne l’était dans ses meilleures années.
|Meilleur scénario Franchise player
|Pire scénario Scoreur qui peine à faire gagner ses équipes
Sauf catastrophe, on voit mal AJ Dybantsa ne pas être appelé en première, voire deuxième position. Les Wizards et le Jazz feront quoiqu’il arrive une très belle affaire. Il devrait très bien correspondre aux besoins de Washington, où l’apport des ailes au scoring restait faible.