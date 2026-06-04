Draft 2026 | Présentation de Koa Peat (Arizona)

Prospect référencé de longue date, Koa Peat est un profil contrasté entre qualités indéniables et incertitudes quant à son adaptation à la NBA.

Il est arrivé en NCAA avec de grosses références. Quadruple champion d’Arizona, invité au Hoop Summit et au McDonald’s All-American Game (il a manqué les deux après une opération à la main), international US en U16, U17 et U19, ou encore 10e du classement ESPN des meilleurs lycéens de sa génération… Koa Peat était très attendu pour sa saison freshman à Arizona. Dans une des références du circuit universitaire, l’ailier fort n’a pas déçu. Mais contrairement à certains de ses camarades, il n’a pas crevé l’écran au sein des Wildcats. La faute au contexte et à un collectif dense et compétitif, ou à de premières limites difficiles à outrepasser pour une future franchise ?

Les équipes NBA peuvent au moins se rassurer, Koa Peat sera prêt dès le premier jour à encaisser le choc du passage au monde professionnel. Buffle du haut du corps, le joueur de 19 ans a dominé au niveau universitaire par son avantage physique. Deuxième meilleur scoreur d’une équipe qui comptait sept joueurs entre 8,5 points et 16,1 points de moyenne, l’intérieur peut parfois être simplement inarrêtable en fonction de l’opposition face à lui. Koa Peat a aussi pour lui une palette offensive plus large que celle d’un simple taureau lancé tête baissée vers le cercle. C’est ce potentiel-là que les équipes intéressées par ses services vont sans doute scruter en premier.

Techniquement, il y a encore du boulot, notamment au niveau du shoot. Principale limite, si Koa Peat est costaud et doté d’une bonne détente, son petit deux mètres semble un peu court pour la NBA moderne, surtout pour son profil. Un défaut qu’il ne pourra gommer et qui pourrait faire se poser quelques questions aux recruteurs, alors qu’il semblait promis à une place au sein de la lottery il y a quelques mois.