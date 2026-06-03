Draft 2026 | Présentation de Darius Acuff Jr (Arkansas)

Meneur · Arkansas Razorbacks
|Poste Meneur (PG)
|Université Arkansas Razorbacks
|Taille / Poids 1,88m · 84kg
|Envergure 1,99m
|23.5 Pts (48,4%)
|44% 3 points
|6.4 Passes
|3.1 Rebonds
|50% Catch & shoot
|2.2 Balles perdues
Joueur électrisant, auteur d’une saison remarquable avec Arkansas, Darius Acuff Jr est un attaquant de haut niveau, ce qui devrait lui assurer une place dans les hauteurs de cette cuvée.
Dans une Draft autant remplie de meneurs de qualité, difficile de ne pas mettre le vainqueur du Bob Cousy Award, attribué au meilleur meneur de la saison NCAA, en avant. Entre en scène Darius Acuff Jr. Le leader d’Arkansas a livré une grande saison avec les Razorbacks, au sein d’une conférence relevée. Le freshman a signé de gros progrès sous les ordres de John Calipari, et a gommé en quelques mois certaines des interrogations autour de son jeu. Pouvait-il être plus qu’un fort scoreur capable de se créer seul ses points ? Oui, et pas qu’un peu !
Troisième meilleur marqueur de NCAA, il a toute la panoplie offensive d’un meneur. Fort en un-contre-un, il est un poison quand il arrive à passer un pas devant son défenseur où son contrôle du jeu et du rythme est assez remarquable. Pas franchement réputé pour son adresse extérieure au lycée, le meneur a fait un bond de géant dans le domaine en NCAA, au point de devenir une des principales menaces du pays derrière l’arc. Et il ne se contente pas de tailler les défenses en pièces, il les dissèque pour mieux trouver ses partenaires, alors qu’il a dans ce secteur aussi montré une vraie progression. Fort scoreur, bon passeur, Darius Acuff Jr a l’étoffe d’un très bon meneur NBA, et ce possiblement dès ses débuts en NBA.
Reste que le basket ne se joue pas que d’un côté du parquet. Et il pouvait difficilement en montrer moins à l’université que ce qu’il a proposé durant sa saison à Arkansas. La patte défensive des Razorbacks – limiter au maximum les tirs extérieurs, quitte à laisser le champ libre à l’intérieur de l’arc – n’a pas aidé le joueur de 19 ans. Mais le MVP de la Coupe des Amériques U18 2024 avec Team USA va devoir en faire (beaucoup) plus pour se défaire de l’étiquette de trou noir qui pourrait rapidement lui coller à la peau. Ses prouesses offensives suffiront-elles à combler ces failles aux yeux des franchises ? Et son physique un peu petit pour les standards NBA peut-il le faire glisser dans la hiérarchie ? C’est un risque. S’il continue ses progrès, ce risque pourrait se transformer en regrets pour les équipes qui feraient l’impasse sur Darius Acuff Jr.
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|Le scoring
|C’est la force principale de Darius Acuff Jr. L’ancien joueur d’Arkansas peut faire mouche de partout et de bien des manières. La répartition de ses shoots la saison dernière est assez exceptionnelle : 31% de ses tirs pris au cercle, 34% à mi-distance, et 35% à 3-points. Et dans tous les registres, le meneur s’est montré efficace, à 48,4% au tir. Son tir extérieur est la grande satisfaction de sa saison NCAA, puisqu’il est passé d’un faiblard 24,7% à 3-points lors de sa dernière année au lycée à 44% avec les Razorbacks, avec un volume notable (près de six tentatives de moyenne par match). C’est encore plus impressionnant en « catch-and-shoot » avec 50% de réussite (60/120), dont 61,9% quand il est sans défenseur ! S’il peut parfois forcer un peu certains tirs compliqués, c’est aussi parce qu’il est capable de tellement de choses sur un parquet qu’il y a de quoi se permettre quelques gourmandises. Il est la définition même du scoreur « three level » dont raffolent tant les scouts.
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|La création
|Regarder jouer Darius Acuff Jr peut parfois être assez troublant, comme s’il était maître du temps et du rythme. Sans être exceptionnellement rapide sur son premier pas, le meneur a cette faculté rare de contrôler à merveille quand accélérer et quand ralentir pour mieux trouver la faille dans la défense. Et vous avez à peine le temps de cligner des yeux que le voilà arrivé au cercle, sans avoir donné l’impression d’avoir passé la surmultipliée. Doté d’un dribble très sérieux, il n’a besoin de personne pour se trouver ses positions : 24% de ses paniers près du cercle font suite à une passe décisive, 18% seulement pour ses réussites à mi-distance.
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|La distribution
|Darius Acuff Jr n’est pas seulement un scoreur dans l’âme, qui trouve ses coéquipiers après avoir aspiré les défenses. Il est un vrai chef d’orchestre, très bon dans ses lectures sur pick-and-roll, et capable de trouver ses partenaires dans toutes les situations : près du cercle, pour un shooteur à l’opposé, en transition, etc. Sa patience balle en main fait des merveilles quand il s’agit de trouver la bonne passe, limitant ses balles perdues à 2,2 par match pour un très bon ratio passes / balles perdues. Terminer parmi les meilleurs marqueurs de NCAA et dans le Top 15 des meilleurs passeurs est un vrai signe de sa large panoplie offensive. Ses passes lobées sont un régal, et il pourrait intéresser plus d’une franchise avec un intérieur bondissant pour en profiter.
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|La défense
|S’il n’y a rien à jeter sur ses qualités en attaque, c’est à peu près l’exact opposé en défense. Pour résumer simplement, Darius Acuff Jr était un des plus mauvais défenseurs de NCAA à son poste, ni plus, ni moins. Arkansas encaissait 8,5 points de moins sur 100 possessions sans sa star sur le terrain. Son gabarit et son manque d’explosivité, voire de mobilité latérale de ce côté du terrain ont poussé de nombreuses équipes à l’attaquer de front toute la saison. Surtout, le meneur semble parfois totalement désintéressé par les tâches défensives, laissant son équipe défendre à 4 contre 5. Il ne participe que très peu aux interceptions, encore moins au contre, alors que son physique assez râblé pourrait lui permettre de faire un peu mieux… Pour peu qu’il s’en donne la peine.
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|Les limites physiques
|À 1,88m, Darius Acuff Jr est plutôt dans la moitié basse des meneurs NBA. Il compense en partie par une bonne envergure par rapport à sa taille, et à une vitesse plus que correcte. Mais il pourrait davantage souffrir face à des défenseurs plus costauds, notamment en pénétration. Ce possible bémol mérite toutefois une nuance, tant sa palette technique lui permet d’atténuer son manque de centimètres. Il dispose notamment d’un très bon floater pour passer par-dessus la défense. Et faire moins d’1,90m n’empêche pas Jalen Brunson ou Donovan Mitchell de compter parmi les meilleurs scoreurs de la ligue.
Sa qualité pour aller chercher ses angles de tir et ses positions malgré une taille modeste rappellent évidemment Jalen Brunson. Visuellement, il y a aussi du Stephon Marbury chez Darius Acuff Jr, dont la vitesse ne saute pas aux yeux, au contraire de la technique sur ses appuis de velours.
|Meilleur scénario All-Star, voire star tout court
|Pire scénario 6e homme utilisé comme étincelle offensive, trop limité en défense pour un rôle régulier
Difficile d’imaginer Darius Acuff Jr tomber au-delà de la neuvième place de la Draft. Reste à savoir après un Top 4 qui semble se dégager quelle sera la hiérarchie des guards avec Keaton Wagler, Kingston Flemings, Mikel Brown Jr et Brayden Burries. Darius Acuff Jr pourrait faire beaucoup de bien aux Nets (6e choix), à la recherche d’un vrai leader offensif malgré leur collection de meneurs déjà dans l’effectif, ou aux Kings (7e choix) qui ont eux un trou béant au poste 1. Et qui semblent l’adorer…