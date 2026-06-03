Draft 2026 | Présentation de Darius Acuff Jr (Arkansas)

Joueur électrisant, auteur d’une saison remarquable avec Arkansas, Darius Acuff Jr est un attaquant de haut niveau, ce qui devrait lui assurer une place dans les hauteurs de cette cuvée.

Dans une Draft autant remplie de meneurs de qualité, difficile de ne pas mettre le vainqueur du Bob Cousy Award, attribué au meilleur meneur de la saison NCAA, en avant. Entre en scène Darius Acuff Jr. Le leader d’Arkansas a livré une grande saison avec les Razorbacks, au sein d’une conférence relevée. Le freshman a signé de gros progrès sous les ordres de John Calipari, et a gommé en quelques mois certaines des interrogations autour de son jeu. Pouvait-il être plus qu’un fort scoreur capable de se créer seul ses points ? Oui, et pas qu’un peu !

Troisième meilleur marqueur de NCAA, il a toute la panoplie offensive d’un meneur. Fort en un-contre-un, il est un poison quand il arrive à passer un pas devant son défenseur où son contrôle du jeu et du rythme est assez remarquable. Pas franchement réputé pour son adresse extérieure au lycée, le meneur a fait un bond de géant dans le domaine en NCAA, au point de devenir une des principales menaces du pays derrière l’arc. Et il ne se contente pas de tailler les défenses en pièces, il les dissèque pour mieux trouver ses partenaires, alors qu’il a dans ce secteur aussi montré une vraie progression. Fort scoreur, bon passeur, Darius Acuff Jr a l’étoffe d’un très bon meneur NBA, et ce possiblement dès ses débuts en NBA.

Reste que le basket ne se joue pas que d’un côté du parquet. Et il pouvait difficilement en montrer moins à l’université que ce qu’il a proposé durant sa saison à Arkansas. La patte défensive des Razorbacks – limiter au maximum les tirs extérieurs, quitte à laisser le champ libre à l’intérieur de l’arc – n’a pas aidé le joueur de 19 ans. Mais le MVP de la Coupe des Amériques U18 2024 avec Team USA va devoir en faire (beaucoup) plus pour se défaire de l’étiquette de trou noir qui pourrait rapidement lui coller à la peau. Ses prouesses offensives suffiront-elles à combler ces failles aux yeux des franchises ? Et son physique un peu petit pour les standards NBA peut-il le faire glisser dans la hiérarchie ? C’est un risque. S’il continue ses progrès, ce risque pourrait se transformer en regrets pour les équipes qui feraient l’impasse sur Darius Acuff Jr.