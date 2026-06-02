Draft 2026 | Présentation de Yaxel Lendeborg (Michigan)

Joueur complet, dur au mal et déjà prêt à aider une équipe NBA, Yaxel Lendeborg pose une question aux franchises : jusqu’où peut-on faire tomber un prospect aussi âgé… mais aussi utile ?

Voilà l’un des grands cas de conscience de ce premier tour. Sur la production statistique comme sur l’impact réel, Yaxel Lendeborg n’a pas grand-chose à envier à une bonne partie des joueurs qui seront appelés le 24 juin prochain. Complet, actif des deux côtés du terrain, capable de rendre des services dans plusieurs rôles, le forward de Michigan colle parfaitement à cette NBA moderne où les frontières entre les postes sont de plus en plus floues.

Et c’est aussi un gagnant. Après avoir brillé dans des universités moins exposées, il a repoussé son arrivée en NBA pour devenir l’un des rouages essentiels du titre NCAA de Michigan. Une saison de haute volée qui a confirmé son profil : celui d’un joueur qui bonifie une équipe, dans les chiffres comme dans tout le travail de l’ombre.

Mais Yaxel Lendeborg aura bientôt 24 ans, et c’est là que le débat commence. Dans une Draft peuplée de très jeunes prospects, l’ancien Wolverine fait presque figure de vétéran. Faut-il privilégier un joueur déjà solide, capable de contribuer rapidement, ou miser sur un potentiel théorique plus élevé ? La question est d’autant plus intéressante que le niveau plancher du Wolverine semble, lui, déjà digne d’un choix autour du Top 10.

Né à San Juan, à Porto Rico, mais d’origine dominicaine, Yaxel Lendeborg a un parcours à part. Privé de basket pendant une partie de ses années lycée à cause de résultats scolaires insuffisants, passé par la Junior College avant de se révéler à UAB, il a gravi les marches une à une. Aujourd’hui, son QI basket, son activité défensive et sa polyvalence en font l’un des profils les plus intrigants de cette promotion. Un joueur taillé pour devenir rapidement un « fan favorite ». Reste à voir quelle franchise en profitera.