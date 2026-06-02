Draft 2026 | Présentation de Yaxel Lendeborg (Michigan)

Forward · Michigan Wolverines
|Poste Forward (SF/PF)
|Université Michigan Wolverines
|Taille / Poids 2,06m · 104kg
|Envergure 2,23m
|15.1 Pts (51,5%)
|37.2% 3 points
|6.8 Rebonds
|3.2 Passes
|1.2 Contres
|1.1 Interceptions
Joueur complet, dur au mal et déjà prêt à aider une équipe NBA, Yaxel Lendeborg pose une question aux franchises : jusqu’où peut-on faire tomber un prospect aussi âgé… mais aussi utile ?
Voilà l’un des grands cas de conscience de ce premier tour. Sur la production statistique comme sur l’impact réel, Yaxel Lendeborg n’a pas grand-chose à envier à une bonne partie des joueurs qui seront appelés le 24 juin prochain. Complet, actif des deux côtés du terrain, capable de rendre des services dans plusieurs rôles, le forward de Michigan colle parfaitement à cette NBA moderne où les frontières entre les postes sont de plus en plus floues.
Et c’est aussi un gagnant. Après avoir brillé dans des universités moins exposées, il a repoussé son arrivée en NBA pour devenir l’un des rouages essentiels du titre NCAA de Michigan. Une saison de haute volée qui a confirmé son profil : celui d’un joueur qui bonifie une équipe, dans les chiffres comme dans tout le travail de l’ombre.
Mais Yaxel Lendeborg aura bientôt 24 ans, et c’est là que le débat commence. Dans une Draft peuplée de très jeunes prospects, l’ancien Wolverine fait presque figure de vétéran. Faut-il privilégier un joueur déjà solide, capable de contribuer rapidement, ou miser sur un potentiel théorique plus élevé ? La question est d’autant plus intéressante que le niveau plancher du Wolverine semble, lui, déjà digne d’un choix autour du Top 10.
Né à San Juan, à Porto Rico, mais d’origine dominicaine, Yaxel Lendeborg a un parcours à part. Privé de basket pendant une partie de ses années lycée à cause de résultats scolaires insuffisants, passé par la Junior College avant de se révéler à UAB, il a gravi les marches une à une. Aujourd’hui, son QI basket, son activité défensive et sa polyvalence en font l’un des profils les plus intrigants de cette promotion. Un joueur taillé pour devenir rapidement un « fan favorite ». Reste à voir quelle franchise en profitera.
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|Sa polyvalence
|C’est évidemment son principal argument. Vous cherchez un ailier-fort capable d’exister près du cercle ? Yaxel Lendeborg a tourné à 10,6 puis 11,4 rebonds de moyenne à UAB entre 2023 et 2025. Vous voulez un intérieur/forward capable de participer à la création ? Il distribuait 4,2 passes en 2024/25, puis 3,2 la saison suivante, en développant notamment une relation intéressante sur pick-and-roll entre grands avec Aday Mara. Vous avez besoin d’un défenseur intense, capable de changer sur des guards, de tenir des forwards puissants et de survivre ponctuellement face à des pivots ? Là encore, Lendeborg coche beaucoup de cases. Ses statistiques brutes ne disent pas tout de son impact, surtout dans une équipe où il évoluait aux côtés de deux intérieurs de métier. Sa panoplie est large, et c’est précisément ce qui peut lui permettre de s’intégrer vite à un collectif NBA.
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|Son profil physique
|Il y a encore un an, on le voyait surtout comme un intérieur puissant, très productif à UAB. Mais son passage à Michigan a confirmé qu’il avait un vrai corps de forward NBA. Costaud, très solide du haut du corps, mais suffisamment mobile, le Dominico-Américain possède surtout une envergure impressionnante : 2,23m pour 2,06m sous la toise, soit autant qu’Ivica Zubac et plus que Karl-Anthony Towns. Il ne sera jamais un athlète explosif au sens classique du terme, mais il est plutôt un « faux lent » qu’un joueur pataud. Son moteur compense beaucoup. En transition, il est souvent parmi les premiers à traverser le terrain, avec une vraie capacité à répéter les efforts. Pour un joueur aussi dense physiquement, cette activité est un atout majeur.
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|Sa ténacité
|Chez Lendeborg, l’énergie n’est pas un cache-misère. C’est une identité. Son parcours l’a obligé à se battre pour chaque étape de sa carrière, et cela se retrouve dans son jeu. Il accepte les missions défensives difficiles, va au contact, attaque le rebond offensif avec férocité et ne semble jamais vraiment sortir mentalement d’un match. Son choix de retourner à l’université après avoir séduit au Draft Combine 2025 comportait une part de risque. Il a finalement payé. En rejoignant Michigan, il a prouvé qu’il pouvait transposer son impact dans un contexte plus exigeant, avec davantage de pression et de visibilité. C’est un signal important pour les franchises qui chercheront moins un pari qu’un joueur déjà fiable.
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|Marge de progression ?
|C’est la grande interrogation. Yaxel Lendeborg aura 24 ans le 30 septembre, ce qui en fait l’un des candidats les plus âgés de cette Draft. Il arrivera en NBA avec le même âge que des joueurs comme Chet Holmgren, Paolo Banchero, Jalen Johnson ou Alperen Sengun, qui ont déjà plusieurs saisons professionnelles derrière eux. Ces années-là, il ne les rattrapera pas. Mais son parcours invite aussi à la prudence : en quelques saisons, il est passé d’un intérieur de devoir en Junior College à un forward complet, capable de peser sur le jeu à haut niveau universitaire. A-t-il encore une marge cachée dans un autre contexte ? Ou se trouve-t-il déjà proche de son plafond ? C’est toute la question.
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|Limites offensives
|Son tir à 3-points progresse clairement. Quasi inexistant il y a deux saisons, il est devenu crédible à Michigan, avec 37,2% de réussite sur 4,5 tentatives par match. Mais il faut nuancer : Yaxel Lendeborg est dangereux lorsqu’il est seul sur réception de passe, beaucoup moins lorsqu’un défenseur est proche de lui. Son tir contesté reste fragile, et il ne projette pas comme un scoreur autonome. En trois saisons universitaires, il n’a signé qu’un seul match à 30 points. Sa capacité à créer ses propres points interroge donc, d’autant que ses avantages physiques seront moins marqués en NBA. Son jeu à mi-distance, lui, n’est pas encore assez menaçant pour devenir une vraie arme.
Un forward capable de faire un peu de tout, d’avoir un impact sans monopoliser le ballon et d’aider dans de nombreux secteurs : le profil est précieux, mais difficile à comparer. Yaxel Lendeborg pourrait évoluer dans l’esprit d’un Aaron Gordon version Nuggets, ou d’un Thaddeus Young avec davantage de qualités athlétiques. Pas forcément une future star, mais potentiellement un joueur de rotation majeur, capable d’être très précieux dans une équipe ambitieuse.
|Meilleur scénario Titulaire important
|Pire scénario « Role player »
En deuxième partie de lottery, entre la 10e et la 15e place. Des équipes comme les Warriors, au 11e rang, ou le Thunder, en 12e position, pourraient être très intéressées par un joueur capable d’entrer immédiatement dans une rotation. Reste à savoir si elles privilégieront cette sécurité ou si elles préféreront tenter un profil au potentiel théorique plus élevé.
D’autres franchises compétitives, placées plus loin dans la Draft, comme San Antonio, Boston ou Denver, pourraient aussi être tentées de remonter pour lui. À l’inverse, des équipes en quête de joueurs solides pour encadrer un noyau très jeune — Chicago au 15e rang, Memphis au 16e — ont aussi des raisons de se pencher sur son cas.
Charlotte, en 14e position, pourrait également griller la politesse à tout le monde. Ce serait presque logique pour un joueur aussi atypique : Yaxel Lendeborg ne correspond pas à tous les standards d’un prospect de lottery, mais il a tout du joueur que beaucoup de franchises regretteront peut-être d’avoir laissé passer.