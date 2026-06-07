Draft 2026 | Présentation de Karim Lopez (New Zealand Breakers)

Draft 2026 · Fiche prospect Karim Lopez Projet Ailier/Ailier fort · New Zealand Breakers (NBL)

Poste Forward (SF/PF) Équipe New Zealand Breakers Taille / Poids 2,04m · 101kg Nationalité Mexicaine

11.9 Pts (49,4%) 32.2% 3 points 6.1 Rebonds 1.9 Passes 1.0 Contres 1.2 Interceptions

Voilà peut-être (sans doute ?) le premier joueur hors NCAA qui sera drafté le 23 juin prochain. Karim Lopez se rêve en première star mexicaine de l’histoire de la NBA, et marcher dans le sillon de Jaime Jaquez Jr, ou Eduardo Najera. Parti se développer en Australie, au sein du programme NBL Next Stars, il peut déjà se vanter d’en être le joueur le plus productif statistiquement depuis LaMelo Ball et Josh Giddey à se destiner vers une sélection au premier tour de la Draft. À tout juste 19 ans et après deux saisons avec les New Zealand Breakers, l’ailier est prêt à faire le grand saut, même si son profil reste encore à polir. Ailier de grande taille, Karim Lopez semble fait pour la NBA moderne. Capable de poser son dribble pour attaquer le cercle comme de finir ses actions en puissance, son profil intrigue eu égard à son gabarit. Plutôt mobile et agile pour un joueur au physique d’ailier-fort, il reste complètement dans le moule de ces « forwards » que recherchent les franchises, capable de jouer indifféremment sur les postes 3 et 4. Karim Lopez est indéniablement polyvalent, mais il est encore assez loin de pouvoir tout faire – ou en tout cas avec efficacité – sur un terrain. L’équipe qui le draftera devra s’attendre à un projet à un moyen terme le concernant, alors que certains des aspects de son jeu restent assez bruts. Le projet est clair : faire de Karim Lopez un joueur trop costaud pour la majorité des postes 3, trop « technique » pour les postes 4 et un vrai aimant à « mismatch ». La base pour y parvenir est intéressante, mais il va falloir faire preuve de pas mal de patience, et de travail. Si toutes les pièces du puzzle s’imbriquent, ce sera une toute autre histoire, et une possible vraie bonne pioche dans cette Draft 2026.

Points forts

+ Le profil Karim Lopez est un alliage rare de taille, de puissance et de dextérité. Vrai « wing » dans l’âme, il ne rechigne pas à avoir le ballon en mains, même s’il compte avant tout sur son avantage de gabarit pour faire la différence. Dribble, appuis, finition… Il reste pas mal de secteurs à améliorer. Mais le Mexicain ne part pas de zéro, bien au contraire, et peut devenir un joueur compliqué à défendre. Sans être un « point forward » ou un maestro, il joue intelligemment, et sait faire les lectures simples au bon moment, un luxe pour sa taille. Très jeune, il est pourtant un des joueurs les plus expérimentés de cette cuvée après avoir joué dans un environnement professionnel depuis deux ans en NBL.

+ Le potentiel défensif Avec plus d’un contre et d’une interception par match, Karim Lopez a les atouts physiques pour être un plus défensif. Ses mains sont les plus larges et les deuxièmes plus longues mesurées lors du Draft Combine. Le Mexicain fait parfois preuve de sautes de concentration et de naïveté que l’on va attribuer à son jeune âge. Mais les outils sont là pour en faire un stoppeur très correct avec du vécu et du travail.

Points faibles

− Le tir Son pourcentage autour des 49% n’a rien de déshonorant, surtout vu son style de jeu. Mais Karim Lopez fait surtout mal près du cercle et va devoir passer un gros cap au shoot pour prendre une dimension supplémentaire. Il n’a pas affiché de progrès ni en termes de réussite, ni en termes de volume à 3-points entre ses deux saisons en NBL. Et ses corrects mais pas extraordinaires 73,9% aux lancers-francs ne laissent pas entrevoir une capacité de progrès fulgurant. Il lui manque aussi une panoplie de tirs à mi-distance pour répondre à une bonne défense qui l’empêcherait d’aller attaquer le cercle.

− L’apport immédiat en NBA Karim Lopez n’est pas le premier joueur de l’histoire à être drafté avec pour optique le moyen, voire le long terme. À l’instant T, l’ailier est surtout intéressant balle en main. Mais difficile d’imaginer une équipe lui confier de trop amples responsabilités si tôt, et avec encore autant à faire pour être fiable. Son absence de tir extérieur limiterait grandement son intérêt au large sans ballon. Karim Lopez devra davantage faire parler sa taille par des coupes vers le cercle, et profiter de son avantage de taille pour aller chercher points et minutes.

Comparaisons

Joueur de grande taille capable de tenir le ballon, Karim Lopez est un Ousmane Dieng en plus costaud. S’il parvient à ajouter un tir longue distance digne d’intérêt, le Mexicain peut s’imaginer dans le moule physique d’un Keegan Murray. S’il ne parvient pas à développer un point fort bien marqué, il peut prendre une autre trajectoire de carrière et être de ces archétypes à la Tari Eason, qui apporte dans bien des secteurs sans y exceller, ni que cela se perçoive toujours sur la feuille de stats.

Meilleur scénario Titulaire Pire scénario Projet qui n’aboutit jamais

Pronostic Milieu du premier tour

Nous l’avions placé à la 15e place de notre Mock Draft, direction les Bulls où il pourrait tomber dans un environnement idéal pour lui laisser de la marge de manœuvre et de croissance. Mais Karim Lopez a aussi le profil d’un joueur qui pourrait glisser un peu plus bas au premier tour, souffrant de progressions d’autres joueurs lors de leurs workouts comme Dailyn Swain ou Cameron Carr.