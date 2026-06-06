Draft 2026 | Présentation complète de Kingston Flemings (Houston)

Draft 2026 · Fiche prospect Kingston Flemings Vitesse Two-way player Meneur · Houston Cougars

Poste Meneur (PG) Université Houston Cougars Taille / Poids 1,89m · 83kg Envergure 1,92m

16.1 Pts (47,6%) 38.7% 3 points 46% C&S sur passe 5.2 Passes 4.1 Rebonds 1.5 Interceptions

Il y a des accidents qui forgent des caractères. Demandez à Kingston Flemings. À tout juste trois ans, le petit Kingston joue dans un square où vit sa tante. Un ballon roule vers la rue, et il court le récupérer et se fait percuter par une voiture, qui lui roule sur le bassin. Blessé mais fort heureusement pas gravement, le natif de San Antonio fait de ce jour un souvenir qui conditionne son présent. « Je sais que tout peut se passer à n’importe quel moment » explique-t-il. Une bonne raison de vivre à fond, surtout sur un parquet. Avec Kingston Flemings, il vaut mieux ne pas cligner des yeux sous peine de voir filer à toute allure une longue chevelure vers le cercle. Le meneur de Houston a impressionné cette saison par sa rapidité bluffante, surtout balle en main. Le freshman a été un problème que les défenses adverses ont eu bien du mal à contenir, jusqu’à être retenu à l’unanimité dans le deuxième meilleur cinq de l’année. Bon scoreur, organisateur de qualité, Flemings est aussi doublé d’un défenseur acharné, où son énergie contagieuse tombe là aussi à pic. En somme, la panoplie complète de ce que l’on demande d’un meneur de très bon niveau. « Je ne crois pas que Kingston soit un choix du Top 10 » avance son entraîneur chez les Cougars, Kelvin Sampson. « Je pense que c’est un Top 5. Les gens en NBA savent ce qu’ils recherchent. Il va faire ses interviews et ils vont découvrir à quel point il est sincère, mature et quel être humain fantastique il est. » Voilà pour les éloges, et pour ce qui devrait être le plafond de Flemings, alors que le Top 4 semble quasi inamovible. Cinquième, ou un tout petit peu plus bas, le joueur de 19 ans peut devenir un très sérieux client. D’autant plus qu’il semble faire partie de cette caste de joueurs pour qui le passage en NBA pourrait faire le plus grand bien : plus d’espace pour faire parler sa vitesse, et une équipe possiblement mieux équipée que ne l’était Houston en attaque pour mieux valoriser ses qualités.

Points forts

+ Sa vitesse Kingston Flemings ne dégage peut-être pas la même puissance qu’un Russell Westbrook lancé au galop, ou qu’un Derrick Rose supersonique et athlétique. Mais le meneur de Houston est une formidable mobylette, capable de prendre de vitesse n’importe quel défenseur. Sa prestation au Draft Combine va dans ce sens, dans le Top 6 des trois ateliers de rapidité. Son premier pas est tranchant et lui suffit bien souvent à faire la différence, notamment quand il obtient le switch avec un intérieur sur lui. Flemings est d’autant plus impressionnant qu’il reste presque systématiquement en contrôle, de son dribble comme de ses passes.

+ Polyvalence offensive Flemings n’est pas seulement un sprinteur, mais un des meneurs les plus complets de cette cuvée. S’il ne shootait pas avec un gros volume à Houston, son tir à 3-points est un vrai danger : 38,7% sur 2,9 tentatives de moyenne, et 46% sur réception de passe. Des pourcentages aussi probants à mi-distance, où son explosivité se fait ressentir par son bond avant de shooter (46% à 2-points en sortie de dribble). Ajoutez-y un passeur fiable – 1,8 balle perdue seulement – et qui sait exploiter avec altruisme les décalages qu’il parvient à créer, et vous obtenez un joueur à même de se voir confier le ballon rapidement.

+ Agressivité défensive C’est son meilleur argument dans la lutte pour être le meilleur meneur de cette Draft. Kingston Flemings est un sérieux client en défense, que ce soit en un-contre-un ou sur les lignes de passes. Hyperactif, engagé, il n’hésite jamais à laisser traîner ses mains juste ce qu’il faut pour dévier un dribble ou une transmission un peu hasardeuse. Sa rapidité de mains fait des merveilles, dans une équipe à la philosophie avant tout défensive. C’est très encourageant sur sa capacité à multiplier les efforts, en étant le premier créateur et le premier rideau des Cougars.

Points faibles

− Qualités physiques Kingston Flemings n’est pas aussi grand que ce qui a été annoncé toute la saison, passant d’1,93m (sans doute avec chaussures) à moins d’1,90m. Encore mince, il va devoir prendre de la caisse pour encaisser l’impact physique de la NBA, pour mieux résister à la navigation entre les écrans en défense. Cela explique sans doute son faible nombre de lancers tentés par match (seulement 3,5 par rencontre) malgré sa facilité à déposer son premier vis-à-vis. D’autant que sa faible envergure souffre de la comparaison avec ses camarades de promotion.

− La régularité Parti sur de très belles bases, Kingston Flemings a un peu levé le pied au fil de la saison NCAA, alors que l’adversité se faisait de plus en plus solide avec des rencontres face à d’autres équipes de la Big 12, puis le tournoi NCAA. Sur ses 17 derniers matchs de la saison, le meneur a tourné à seulement 42,2% au tir, dont 35,9% à 3-points, avec moins d’une réussite par match, et une baisse générale de ses statistiques. À lui de prouver qu’il est plus qu’un joueur fort contre les faibles, ce dont il a les capacités. Gagner en puissance devrait l’y aider, et travailler quelques moves pour trouver la parade quand le chemin du cercle lui est barré semble être la prochaine étape dans sa construction offensive.

Comparaisons

Un dragster capable de finir ses actions comme de distribuer avec efficacité, Kingston Flemings a parfois des airs de De’Aaron Fox, peut-être légèrement moins rapide, mais meilleur défenseur au même stade.

Meilleur scénario All-Star Pire scénario Solide remplaçant

Pronostic Top 10

Kingston Flemings devrait faire partie du wagon de guards pris à partir de la 5e place. De tous, il est peut-être le profil le plus « safe », même s’il n’arrangeait pas forcément les Clippers 5es qui comptent déjà Darius Garland, ou les Nets, 6es, qui ont déjà de nombreux meneurs au plafond a priori similaire. Le profil sécurisant de Flemings pourrait toutefois offrir un peu de garantie à la mène de Brooklyn, encore très verte, ou à la recherche de son identité. Sacramento en 7e place, ou Dallas en 9e place serait aussi ravi de récupérer Flemings.