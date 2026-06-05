Draft 2026 | Présentation de Dailyn Swain (Texas)

Arrière-ailier · Texas Longhorns
|Poste Arrière-ailier (SG/SF)
|Université Texas Longhorns
|Taille / Poids 1,99m · 96kg
|Interceptions 1,6 / match
|17.3 Pts (54,2%)
|34.4% 3 points
|7.5 Rebonds
|3.6 Passes
|63% Au cercle
|81% Lancers-francs
En voilà un qui a bien fait de changer de fac en cours de route. Espoir référencé et attendu depuis plusieurs années, Dailyn Swain a peiné à confirmer ces attentes lors de ses deux premières saisons du côté de Xavier. Un transfert à Texas a tout changé pour le natif de l’Ohio, auteur de l’une des meilleures progressions de la dernière saison NCAA. Ailier élégant, capable de beaucoup de choses sur le parquet, il s’est affirmé comme un des « wings » les plus sérieux de l’échelon universitaire.
En rejoignant les Longhorns, le joueur de 20 ans (il en aura 21 à la rentrée) est passé de joueur de complément à leader d’un sérieux programme. Et Dailyn Swain en a bien profité pour passer un vrai cap offensivement. Car si Texas était franchement moyen en attaque, difficile de pointer du doigt la responsabilité de son numéro 3. Propulsé principal scoreur et créateur, Dailyn Swain a fait mieux que répondre présent, étalant avec régularité sa palette de finisseur. Peu de joueurs sont plus dangereux à son poste quand il attaque le cercle, où sa technique et son profil physique pourraient lui offrir des minutes rapidement en NBA. Défenseur impliqué, rebondeur très intéressant pour son poste, il pourrait intéresser une équipe à même de lui offrir du temps de jeu pour affiner sa panoplie, et du temps tout court pour vraiment jauger de son potentiel.
Là se tient la limite de Swain par rapport à certains de ses camarades de promotion. La majorité de ses qualités semblent être précisément celles qu’il pourrait avoir plus de mal à reproduire à l’échelon supérieur. Cela pourrait compliquer ses débuts, voire franchement limiter son plafond pour peu qu’il ne parvienne pas à ajouter de nouvelles pièces à son jeu. À commencer par un tir extérieur plus menaçant, qui pourrait complètement ouvrir le champ des possibles à ses atouts offensifs. Ses « workouts » pré-Draft pourraient drastiquement changer sa position au premier tour, tant son profil pourrait séduire une franchise au contexte idoine.
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|Qualités de slasher
|C’est indéniablement sa principale qualité en arrivant en NBA. Dailyn Swain est un joueur aussi efficace que beau à voir quand il attaque le cercle. Agile (avec une superbe mobilité au niveau des hanches), très lucide, et costaud physiquement, le joueur de Texas inscrivait deux tiers de ses paniers près du cercle la saison dernière, et avec réussite (63%). Dribbleur sérieux pour son gabarit, sa qualité en pénétration en fait un sérieux danger par sa capacité à finir en isolation, comme pour créer pour ses coéquipiers après avoir attiré la défense.
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|Sa défense
|Dailyn Swain peut s’imaginer devenir un vrai two-way player. S’il n’est pas un vrai stoppeur d’élite en homme à homme, il montre de vraies aptitudes sur les lignes de passe et les aides défensives (1,6 interception/match ces deux dernières saisons). Ce n’est pas toujours sans quelques prises de risque, mais son feeling de ce côté du terrain est une base très solide. Surtout quand on est aussi bon en transition pour mener les contre-attaques ou les finir lui-même.
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|Sa polyvalence
|Pour un joueur capable de jouer au poste 2, sa présence au rebond est un très gros plus. Impliqué au rebond défensif comme offensif, il n’hésite pas à aller frotter près du cercle malgré son rôle de principal initiateur des attaques de Texas. Si sa lecture du jeu et son jeu de passes restent simples, l’ancien Longhorn a les armes pour être un distributeur secondaire intéressant aux côtés d’un pur créateur. Sa tenue de balle est très correcte, en particulier pour un joueur approchant des deux mètres, et il semble encore gratter la surface de ses capacités dans ce secteur du jeu.
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|Tir extérieur (pour l’instant)
|Peu de volume (2,6 tentatives par match) et un pourcentage très moyen : Dailyn Swain n’est simplement pas une menace derrière l’arc. Il y a déjà du progrès avec 93 tentatives la saison passée, après être resté sous les 30 lors de ses deux premières années NCAA. Mais il y a encore du travail, même si ses 81% de réussite aux lancers-francs laissent entrevoir la possibilité d’un vrai pas en avant. Son tir, durant lequel il semble y avoir un temps d’arrêt, est trop prévisible et lent dans sa mécanique pour espérer peser rapidement. Et il le faudra sans doute, alors qu’il n’aura pas autant le ballon en mains pour ses débuts en NBA qu’en NCAA.
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|Profil NBA à définir
|Dailyn Swain est un profil séduisant de joueur tutoyant les deux mètres capable de tenir la balle. Mais le pourra-t-il vraiment dans son début de carrière ? Qualités physiques, vision… Il est la définition du joueur solide, mais pas encore dominant. C’est d’autant plus à surveiller qu’il ne fera pas autant de différence athlétiquement s’il est positionné à l’aile. Le temps de travailler encore sur son jeu, une piste à privilégier devrait être un rôle de couteau-suisse, surtout s’il est davantage impliqué quand il coupe vers le cercle (74% de réussite sur ces situations en 2025/26).
Sa polyvalence, ses qualités défensives mais son manque de tir rappelle un peu Evan Turner à sa sortie de NCAA, avec une qualité moindre à la création mais une marge de progression plus concrète au shoot. S’il vient à être décalé au poste 2 en NBA, il pourrait s’inspirer d’un Anthony Black, arrière costaud aux progrès linéaires. S’il reste un bon joueur mais sans vraie qualité forte à même de se démarquer, Dailyn Swain pourrait très bien ressembler à Troy Brown Jr, 15e choix en 2018 au profil très proche et qui n’a jamais trouvé sa place en NBA.
|Meilleur scénario All-Star si son tir extérieur progresse vraiment
|Pire scénario Joueur de rotation
Daily Swain pourrait se hisser en fin de lottery, comme glisser autour de la 25e place. Sa progression prometteuse peut lui ouvrir des portes dans des équipes comme Charlotte en 14e ou 18e place, ou Miami avec le 13e choix. Toronto (19e) en manque de création en sortie de banc, voire Philadelphie (22e) qui pourrait vouloir faire quelques économies sur les ailes cet été (Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr. sont free agents) sont aussi des options.