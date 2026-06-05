Draft 2026 | Présentation de Dailyn Swain (Texas)

En voilà un qui a bien fait de changer de fac en cours de route. Espoir référencé et attendu depuis plusieurs années, Dailyn Swain a peiné à confirmer ces attentes lors de ses deux premières saisons du côté de Xavier. Un transfert à Texas a tout changé pour le natif de l’Ohio, auteur de l’une des meilleures progressions de la dernière saison NCAA. Ailier élégant, capable de beaucoup de choses sur le parquet, il s’est affirmé comme un des « wings » les plus sérieux de l’échelon universitaire.

En rejoignant les Longhorns, le joueur de 20 ans (il en aura 21 à la rentrée) est passé de joueur de complément à leader d’un sérieux programme. Et Dailyn Swain en a bien profité pour passer un vrai cap offensivement. Car si Texas était franchement moyen en attaque, difficile de pointer du doigt la responsabilité de son numéro 3. Propulsé principal scoreur et créateur, Dailyn Swain a fait mieux que répondre présent, étalant avec régularité sa palette de finisseur. Peu de joueurs sont plus dangereux à son poste quand il attaque le cercle, où sa technique et son profil physique pourraient lui offrir des minutes rapidement en NBA. Défenseur impliqué, rebondeur très intéressant pour son poste, il pourrait intéresser une équipe à même de lui offrir du temps de jeu pour affiner sa panoplie, et du temps tout court pour vraiment jauger de son potentiel.

Là se tient la limite de Swain par rapport à certains de ses camarades de promotion. La majorité de ses qualités semblent être précisément celles qu’il pourrait avoir plus de mal à reproduire à l’échelon supérieur. Cela pourrait compliquer ses débuts, voire franchement limiter son plafond pour peu qu’il ne parvienne pas à ajouter de nouvelles pièces à son jeu. À commencer par un tir extérieur plus menaçant, qui pourrait complètement ouvrir le champ des possibles à ses atouts offensifs. Ses « workouts » pré-Draft pourraient drastiquement changer sa position au premier tour, tant son profil pourrait séduire une franchise au contexte idoine.