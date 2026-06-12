Draft 2026 | Présentation de Darryn Peterson (Kansas)

Draft 2026 · Fiche prospect Darryn Peterson Scoreur Shooteur d’élite Arrière-meneur · Kansas Jayhawks

Poste Arrière-meneur (SG/PG) Université Kansas Jayhawks Taille / Poids 1,94m · 90kg Envergure 2,08m

20.2 Pts (43,8%) 38.2% 3 points ~7 Tentatives 3pts 4.2 Rebonds 1.4 Interceptions 1.6 Balles perdues

Existe-t-il un cas plus étrange que celui de Darryn Peterson dans cette cuvée 2026 ? Lycéen superstar, attendu à un très (très) haut niveau pour sa seule saison NCAA, l’arrière a vécu de drôles de montagnes russes. Il y eut des sommets de talent et de facilité. Mais aussi de très gros creux, des absences éparses et de vraies questions sur sa santé. On retient finalement de l’année de Darryn Peterson à Kansas ses problèmes de crampes rarissimes dans de telles proportions plus que son profil, qui en ferait un « first pick » unanime dans de nombreuses Drafts. Cette saison mouvementée pousse à sortir de l’analyse « classique » d’un prospect. La question avant la grand-messe du 23 juin n’est pas tant de savoir à quelle place il sera drafté, et dans quelle équipe il évoluera la saison prochaine. La liste est déjà trop restreinte : Washington en 1, Utah en 2, Memphis en 3. La véritable interrogation est de savoir quel Darryn Peterson débarquera en NBA. La terreur des high schools, aux qualités athlétiques dingues qui laissaient miroiter un possible talent générationnel ? Ou le joueur NCAA, attaquant infatigable mais davantage comme joueur sans ballon, et qui a passé autant son temps près du cercle qu’au large ? Ses pépins de santé semblent avoir altéré son identité, à laquelle il s’est adapté avec un certain brio. Atteindre les 20 points par match et afficher une qualité de tir extérieur en réels progrès, au point de faire partie d’une certaine élite, n’a rien de facile ou de commun. Mais Darryn Peterson n’a pas affiché toute la panoplie du joueur qui faisait écarquiller les yeux au lycée, quand sa vitesse et son explosivité le rendaient difficilement défendable en pénétration. La version Kansas de Darryn Peterson sera déjà un vrai bon pro, possiblement une star. S’il parvient à retrouver toutes ses sensations et cette étincelle en plus qui le faisait se démarquer, la NBA va peut-être voir débarquer un de ses prochains visages et un des meilleurs guards de la prochaine décennie, ni plus, ni moins.

Points forts

+ Les qualités athlétiques ? Le point d’interrogation n’est — malheureusement pour lui — pas une faute de frappe. Avec les Jayhawks, Darryn Peterson s’est surtout appuyé sur sa palette technique pour alimenter la marque et peser sur une rencontre. Quelques mois plus tôt, il était plutôt à mettre les défenses en pièces par son premier pas dévastateur, sa capacité à monter très vite au cercle, et la vivacité de ses changements de direction. S’il redevient ce joueur, Peterson est l’assurance d’un spectacle chaque soir, et la promesse d’un joueur de très haut niveau.

+ Le scoring Faute d’avoir pu être à 100% de ses moyens, Darryn Peterson a exploité au mieux sa saison NCAA pour étendre son répertoire. L’arrière de 19 ans se focalisait principalement sur le fait de mettre la pression sur les défenses vers le cercle au lycée. Sans explosivité pour y parvenir dernièrement, il s’est mué en danger sans ballon et en shooteur de bien meilleure qualité. Avec près de sept tentatives derrière l’arc par match, le natif de l’Ohio est devenu un sniper respecté, à plus de 38% au tir, à l’aise à très longue distance et à la mécanique parfaitement huilée. Darryn Peterson n’est effrayé par aucun tir, n’hésite pas à tenter sa chance malgré un haut niveau de difficulté et sait trouver ses positions avec constance. Création avec ou sans ballon, drive, tir extérieur, appuis pour se créer de l’espace… L’arrière a tout ou presque pour devenir un des attaquants les plus dangereux et complets de la ligue.

+ Le potentiel défensif Darryn Peterson a aussi les atouts physiques pour peser aussi de ce côté du parquet. Sa taille et plus encore son envergure sont de solides bases qu’il sait utiliser. Le Jayhawk affiche le plus souvent une vraie implication en défense, que ce soit sur l’homme ou sur les lignes de passes. S’il peut parfois faire preuve de quelques sautes de concentration — à quel point son état de forme a joué là-dessus ? —, il est actif et ne sera pas un maillon faible, même avec tous les efforts qu’il doit fournir de l’autre côté du terrain. L’imaginer comme premier stoppeur extérieur est peut-être en espérer trop, mais il devrait pouvoir contribuer dans ce secteur. Sa future franchise serait inspirée de le faire travailler comme protecteur de cercle secondaire, où sa détente et son explosivité — pour peu qu’elles reviennent à 100% de leur capacité — et son instinct seraient utiles pour venir en aide près du cercle depuis le côté opposé au ballon.

Points faibles

− Sa santé Ses problèmes de crampes et sa blessure aux ischio-jambiers ont grandement perturbé sa saison NCAA. Si son problème musculaire semble être de l’histoire ancienne, qu’en est-il de ces crampes longtemps mystérieuses qui ont alimenté la chronique toute la saison ? Darryn Peterson a pointé du doigt la créatine qui lui était donnée à Kansas — ce qui reste à confirmer lors de ses premiers mois NBA, où son physique sera mis à rude épreuve, du changement de rythme des matchs à un calendrier autrement plus chargé. Également gêné par un problème à la cheville cette saison, son bilan médical est chargé pour un joueur de seulement 19 ans.

− La distribution C’est peut-être un des gros axes de progression de Darryn Peterson, un de ceux qui pourraient le faire passer d’un très bon scoreur à un attaquant d’élite. Sa saison à Kansas pose plus de questions qu’elle n’offre de réponses sur sa capacité à être aussi un créateur pour les autres. Utilisé majoritairement — et à la surprise générale — sans ballon, il n’avait que peu de responsabilités à la passe. Et les Jayhawks ont montré de sérieuses limites offensives toute la saison, pas de quoi aider à se faire une véritable idée sur ce que l’arrière est vraiment capable de faire. Loin de ce qu’il pouvait proposer au lycée (7,4 passes lors de sa saison senior), mais avec une adversité moindre. Sans le projeter comme un combo guard à même d’être le premier gestionnaire de son équipe, il doit pouvoir alimenter ses coéquipiers, surtout avec la force d’attraction qu’il peut avoir sur les défenses. Il devra aussi afficher un peu plus de confiance en ses partenaires que ce qu’il a affiché cette saison.

Comparaisons

Par sa capacité à être une menace avec et sans ballon, Darryn Peterson a des airs d’un Ray Allen en début de carrière, quand il n’hésitait pas à grimper sur les défenseurs adverses. Sans avancer l’idée d’un nouveau Kobe Bryant, il semble aussi s’être inspiré du « Black Mamba » dans sa capacité à manipuler les défenses pour trouver ses positions de tir. S’il ne retrouvait jamais pleinement l’intégralité de son dynamisme athlétique, « DP » pourrait aussi prendre les meilleures années de Brandon Roy — fort attaquant même sans être un athlète surdimensionné au poste 2 — comme exemple pour trouver ses points, tout en étant solide en défense.

Meilleur scénario Superstar Pire scénario Titulaire… mais 60 matchs maximum par saison

Pronostic Top 3

Darryn Peterson semble se diriger vers le Jazz avec le deuxième choix. Un backcourt avec Keyonte George, avec deux joueurs « interchangeables » entre les postes 1 et 2, pourrait avoir du sens pour l’ancien joueur de Kansas, par ses capacités sans ballon. Arriver dans une équipe déjà dotée de plusieurs joueurs de talent en attaque (Markkanen, George, Jackson Jr, Bailey) devrait aider Darryn Peterson à lui offrir plus d’espaces qu’en NCAA et le délester d’une partie des responsabilités offensives pour raffiner son jeu.