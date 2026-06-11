Draft 2026 | Présentation de Aday Mara (Michigan)

Draft 2026 · Fiche prospect Aday Mara Protection de cercle Technique Pivot · Michigan Wolverines

Poste Pivot (C) Université Michigan Wolverines Taille / Poids 2,21m · 117kg Envergure 2,29m

12.1 Pts (66,8%) 2.6 Contres 6.8 Rebonds 2.4 Passes 72.3% Lay-ups 23.4′ Min / match

Un transfert peut décidément changer bien des choses dans la carrière d’un joueur. Aday Mara peut en témoigner, alors qu’il n’est même pas encore entré de plain-pied dans le monde professionnel. Arrivé en NCAA avec des attentes aussi XXL que sa taille, l’Espagnol n’a jamais su pleinement trouver sa place à UCLA pendant deux saisons riches en frustrations. Michigan a flairé le bon coup et a transformé l’espoir en un des meilleurs pivots du championnat universitaire. Suffisamment pour le voir retrouver les hauteurs des projections de la Draft. Élément-clé du parcours magnifique des Wolverines champions NCAA, le joueur de 21 ans est difficile à louper sur un parquet. Le natif de Saragosse est immense avec ses 2,21m, qui en fera le troisième joueur le plus grand de NBA à la reprise derrière Victor Wembanyama et Zach Edey. Forcément sous le cercle, cela fait quelques dégâts. Point d’ancrage de son équipe, il en a été le leader défensif dans un rôle de dernier rideau qu’il maîtrise déjà pleinement. Sa lecture du jeu et son corps en font une muraille potentielle dès son arrivée dans la ligue. C’est là qu’il devrait avant tout gagner ses minutes dans un premier temps. Mais il n’est pas juste un grand échalas, présent sur le parquet grâce à un don de la nature. Aday Mara est un joueur à la technique raffinée, surtout pour son gabarit. L’Espagnol surprend par la qualité de ses mains, que ce soit à la finition ou à la passe, qui pourrait devenir une de ses principales valeurs ajoutées. Il ne sera sans doute jamais un attaquant de premier ordre, mais il sait utiliser ses forces avec à-propos et reste un joueur encore en pleine compréhension du jeu et de ses capacités. Un leader défensif avec une taille démentielle, et l’espoir de le faire ajouter de nouvelles dimensions à son jeu dans un avenir pas si éloigné : cela suffit pour en faire un joueur pour qui la Lottery semble une garantie. Surtout dans une promotion aussi peu pourvue en protecteur d’arceau.

Points forts

+ Les centimètres C’est évidemment l’atout numéro 1 d’Aday Mara, de ceux qu’on ne peut apprendre ou acquérir avec le temps ou l’expérience. À 2,21 mètres et une envergure en adéquation, Aday Mara prend beaucoup de place sur le parquet tant en hauteur qu’en largeur pour couvrir la peinture. L’Espagnol sera un des intérieurs les plus imposants de la ligue toute sa carrière, quoiqu’il advienne du reste de son jeu. Et sa mobilité, tant au niveau des appuis que des hanches, supérieure à la majorité des « very big men » de son genre, bien plus par exemple qu’un Zach Edey dont il partage la taille, devrait lui offrir d’autres perspectives dans le jeu.

+ La défense Dans le Top 5 des meilleurs contreurs de NCAA malgré un temps de jeu moyen, Aday Mara est un paratonnerre de haut niveau pour protéger l’arceau. Le pivot de Michigan ne se contente pas seulement d’utiliser ses bras pour faire la différence, mais s’appuie sur un très bon feeling du jeu, qui lui permet d’être sur une même action à défendre sur un premier joueur en pénétration puis de venir en cueillir un deuxième en couverture. À l’échelon universitaire, il était de ces joueurs capables de changer à lui seul la géométrie du parquet et de totalement annihiler le jeu offensif d’une équipe. Attention toutefois à un petit excès de gourmandise sur certaines séquences, qui lui font prendre des fautes trop rapidement, alors qu’il était particulièrement aidé à Michigan en étant entouré par Yaxel Lendeborg et Morez Johnson, deux très solides défenseurs qui offraient le luxe à Aday Mara de pouvoir glisser le plus possible pour protéger le cercle.

+ La technique Au-delà des dunks et des claquettes, Aday Mara a plutôt de bonnes mains. Il fait preuve de contrôle et de toucher sur ses lay-ups (72,3% de réussite), notamment au poste bas, où ses tirs en crochet avec la planche des deux côtés du cercle sont aussi académiques qu’efficaces. Là où il surprend principalement, c’est par sa qualité de passe très intéressante pour un joueur de sa taille. Et pas seulement parce que son regard est bien plus haut que celui de son vis-à-vis : l’Espagnol est créatif, voire franchement bluffant avec des passes aveugles, dans le dos, des « kick-out » en enroulant son défenseur… S’il n’est pas Nikola Jokic, il pourrait être un vrai connecteur en NBA. Et sa future franchise espérera sans doute que sa bonne prestation sur l’atelier « 3-points star » du Draft Combine peut être le signe d’un possible tir extérieur à développer.

Points faibles

− Variété offensive On parle ici davantage d’une piste d’amélioration que d’un vrai point faible. Avec une mobilité très correcte, Aday Mara doit travailler davantage sur son jeu après avoir posé un écran, alors qu’il devrait bien plus être utilisé sur pick-and-roll qu’au poste en NBA. Le jeu des Wolverines l’encourageait à faire mal dos au cercle et exploiter son avantage de taille. Celui-ci existera toujours chez les professionnels, mais il devra ajuster en partie son style pour jouer davantage face au jeu.

− Le physique S’il est immense par la taille et la longueur, ce n’est pas encore le cas par sa puissance. Aday Mara doit encore ajouter des muscles et/ou des kilos pour résister davantage au contact face à des intérieurs dans un style plus énergique. Une vraie question subsiste sur sa condition physique : combien de minutes peut-il apporter à haut niveau en NBA ? L’Espagnol jouait seulement 23,4 minutes par match à Michigan et est apparu plus d’une fois fatigué, surtout dans les rencontres au tempo plus élevé. Cela ne va pas aller en s’arrangeant dans une NBA avec des possessions de 24 secondes, et les précédents similaires ces dernières années comme Donovan Clingan ou Zach Edey ont eu besoin de temps pour se faire à l’intensité NBA et la débauche d’énergie requise. Espérer 30 minutes d’Aday Mara la saison prochaine comme il a pu le faire lors des deux matchs du Final Four NCAA est une utopie.

Comparaisons

Par sa taille et sa lecture en défense, il y a du Walker Kessler en Aday Mara. L’association de ses prouesses défensives et de ses capacités à la création rappellent Andrew Bogut, passeur mésestimé. S’il parvient progressivement à s’écarter du cercle, il pourrait suivre la trajectoire d’un Donovan Clingan. Méfiance toutefois, les géants dominateurs en NCAA ne se transposent pas toujours aussi facilement en NBA, avec la jurisprudence Hasheem Thabeet comme très bon exemple.

Meilleur scénario All-Star Pire scénario Remplaçant

Pronostic Lottery · Top 12

Le titre de Michigan et sa prestation énorme en demi-finale contre Arizona (26 points, 9 rebonds) ont fait gonfler la cote d’Aday Mara. Une place dans le Top 12 de la Draft se profile, avec Golden State (11e choix) ou OKC (12e choix) à l’affût. Les dernières tendances semblent indiquer que des équipes plus haut dans cette Draft pourraient même se laisser tenter, comme les Clippers (5e choix), les Nets (6e choix), ou les Hawks, qui pourraient être une destination de premier choix pour Aday Mara dans une équipe compétitive, où il aurait le temps pour progresser, mais déjà des minutes garanties.