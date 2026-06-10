Draft 2026 | Présentation complète de Cameron Boozer (Duke)

Draft 2026 · Fiche prospect Cameron Boozer Polyvalence offensive QI basket Ailier-fort · Duke Blue Devils

Poste Ailier-fort (PF) Université Duke Blue Devils Taille / Poids 2,04m · 115kg Envergure 2,17m

22.5 Pts (55,6%) 39.1% 3 points 10.2 Rebonds 4.1 Passes 78.9% Lancers-francs 14 doubles-doubles

Cameron Boozer, ou la mauvaise réputation. Membre du trio favori pour les sommets de cette Draft 2026, le joueur de Duke semble pourtant comme un petit cran en-dessous d’AJ Dybantsa et de Darryn Peterson dans l’esprit des recruteurs. Moins spectaculaire, évoluant à un poste moins « flashy », il paie sans doute des considérations stylistiques propres à chacun. Pour ce qui est de la production, en revanche, l’ailier-fort met tout le monde d’accord. Monstrueux pour sa seule année universitaire, il a livré une saison d’un niveau rare pour un freshman, dans la lignée de celle de Cooper Flagg un an plus tôt chez les Blue Devils. Cameron Boozer n’est évidemment pas le même genre de prospect que le Rookie Of the Year des Mavericks. Mais avec le fils de l’ancien All-Star Carlos Boozer, tout semble indiquer que la transition vers le monde professionnel se fera sans trop de difficulté. Déjà prêt physiquement, même si sa domination sera forcément atténuée contre des « adultes », le joueur qui n’a pas encore ses 19 ans (le 18 juillet prochain) fait preuve d’une maturité bluffante dans son jeu. Offensivement, c’est bien simple, « Cam » Boozer peut tout faire. Finition poste bas, tir extérieur, distribution, présence au rebond offensif, et même la capacité de se créer ses propres tirs en sortie de dribble… La panoplie de l’intérieur est très avancée pour son âge. Avec un peu plus d’effet « wow » athlétiquement, nul doute qu’il ferait un peu plus se gratter la tête des Wizards. Mais il compense par une intelligence remarquable. Le champion du monde U19 connaît ses forces, et comment les exploiter au mieux, mais aussi ses relatives faiblesses pour ne pas les afficher. Quand on observe Cameron Boozer, on a parfois l’impression de voir un vétéran à l’œuvre, un joueur à même d’empiler les 20-10 (réalisés à 14 reprises en 38 matches NCAA) dès ses premières rencontres professionnelles. Le croire déjà arrivé à un plafond pourrait toutefois être une grossière erreur alors qu’il est l’un des plus jeunes joueurs de sa cuvée. À défaut des Tops 10, l’équipe où atterrira Cameron Boozer aura récupéré un vrai leader sur lequel construire durablement.

Points forts

+ Polyvalence offensive Cameron Boozer fait avant tout des dégâts près du cercle, que ce soit poste bas, ou en attaquant le panier où il prend souvent le dessus sur son vis-à-vis. Mais on a rarement vu un joueur de ce profil capable d’autant de choses de ce côté du parquet. Dans la raquette, son jeu d’appuis, de feintes et sa technique lui offrent plus d’une manière de terminer ses mouvements. Mais son jeu ne s’arrête pas là, bien au contraire. Cam Boozer est autant capable de poser un écran que d’être le porteur de balle pour mieux sentir le jeu. Son tir n’est peut-être pas le plus fluide, mais il est très efficace, et avec un vrai volume (39,1% à 3-points sur 3,6 tentatives par match, 78,9% aux lancers sur 7,4 tentatives de moyenne), autant sur catch-and-shoot qu’après un dribble. Puissance, toucher, vision, adresse… Il a le package complet.

+ Qualités physiques Pas de doute, Cameron Boozer est prêt pour le niveau supérieur. Charpenté, l’intérieur est aussi costaud du haut que du bas du corps. Son avantage de puissance était évident en NCAA, et il savait s’en servir à très bon escient. Ce sera sans doute moins aisé en NBA, mais il pourra déjà enfoncer de nombreux ailiers utilisés dans les faits comme poste 4. Ajoutez-y une belle envergure et des mains très sûres, et vous obtenez un joueur prêt dès le training camp, sans même avoir besoin de passer son été à transpirer à la musculation.

+ Le rebond Même s’il devait avoir besoin d’un peu de temps offensivement pour trouver ses marques, Cameron Boozer pourra déjà compter sur sa science du rebond pour être précieux. Le joueur de Duke compense son léger manque de centimètre par une énorme détermination, et un sens du placement très aiguisé. Et une fois la position prise, il est très difficile de le déloger. Les doubles-doubles ne devraient pas s’arrêter de sitôt, surtout qu’il est habile et assure des prises impeccables, quelles que soient les situations.

+ Le QI basket C’est la grosse différence qui devrait lui assurer un bel avenir, même si son jeu peut parfois sembler sorti d’une autre décennie. Son tir extérieur est déjà un atout non négligeable. Mais c’est sa capacité à avoir le ballon en main et à jouer les connecteurs, depuis le poste bas comme au poste haut, qui rend Cameron Boozer incontournable en attaque. Avec 4,1 passes décisives par match, il est un vrai second créateur sur le parquet. Il n’est pas le passeur le plus flashy, mais il fait souvent le bon choix, sait exploiter les prises à deux sur lui (en particulier dans le jeu intérieur-intérieur) et a même montré plus d’un flash de création alors qu’il est en mouvement. Finisseur, shooteur et en plus chef d’orchestre, voilà qui va contraindre les défenses à s’ajuster en permanence à lui.

Points faibles

− Qualités athlétiques Si le physique est déjà bien en place, Cameron Boozer part de bien plus loin pour ce qui est de ses qualités athlétiques, souvent plus difficiles à faire exploser. Cameron Boozer joue « sous le cercle », faute d’une grosse détente, ou d’une explosivité de haut niveau. Cela s’est fait ressentir lors du Draft Combine, où il a occupé le dernier tiers des participants sur les ateliers de saut. Autre point qui pourrait lui faire défaut — mais qui peut davantage se corriger — l’intérieur est trop souvent droit comme un piquet. Il manque de mobilité, que ce soit pour baisser son centre de gravité en défense, ou pour répondre latéralement à des intérieurs au large ou sur des changements défensifs.

− Plafond défensif Ses limites athlétiques rendent son plafond plus bas de ce côté du parquet. Trop petit et pas assez haut, il ne sera sans doute jamais un très bon dernier rempart pour protéger son cercle. Sa moyenne de contres s’en ressent, et celle au rebond pourrait aussi en pâtir en NBA. Alors que son jeu tend davantage vers un 4-3 qu’un 4-5, il n’est pas assez vif pour défendre régulièrement sur des ailiers dans une ligue qui tend parfois de plus en plus vers le large.

Comparaisons

Cameron Boozer est d’autant plus polarisant qu’il n’est pas exactement dans le moule d’un autre joueur qui aiderait à envisager une trajectoire de carrière. Intérieur technique, capable de shooter, et à l’intelligence de jeu très avancée pour compenser un bagage athlétique plus quelconque, il évoque un Kevin Love (avec qui il partage une vraie science des passes longues pour lancer le jeu de transition) ou Al Horford, avec plus de talent offensif.

Meilleur scénario Franchise player Pire scénario Titulaire

Pronostic Top 3

Il semble impossible de voir Cameron Boozer tomber en-dehors du podium. Dans bien des Drafts, il aurait pu prétendre au first pick, et un retournement de situation surprise n’aurait rien non plus d’indécent. Le troisième pick des Grizzlies lui semble destiné, et il tomberait à point nommé à Memphis, qui aurait bien besoin d’un leader offensif et d’un nouvel homme fort sur lequel reconstruire.