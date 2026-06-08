Draft 2026 | Présentation de Chris Cenac (Houston)

Draft 2026 · Fiche prospect Chris Cenac Rebondeur Projet Intérieur (PF/C) · Houston Cougars

Poste Intérieur (PF/C) Université Houston Cougars Taille / Poids 2,09m · 109kg Envergure 2,26m (5e cuvée)

9.5 Pts (48,5%) 33.3% 3 points 7.9 Rebonds 11.4 Reb/36 min 62.1% Lancers-francs 0.9 Balles perdues

Voilà l’un des plus gros paris à faire de cette Draft 2026. Comme chaque année, certains joueurs se présentent avec un profil et des qualités bien définies, prêtes à être mises à exécution en NBA. De l’autre côté du spectre se trouvent les joueurs « two years away from being two years away », l’expression quasi prophétique de Fran Fraschilla au sujet du Brésilien Bruno Caboclo. Comprenez des espoirs encore particulièrement bruts mais dont la vision de ce qu’ils pourraient devenir fait frémir certains recruteurs. Chris Cenac se situe quasi parfaitement entre ces deux extrêmes. Le joueur de Houston est un drôle de spécimen. Sur le papier, il pourrait ressembler à un prototype d’intérieur à la longueur impressionnante et rebondeur de haut niveau. Sa production sur le terrain et l’impression visuelle qu’il laisse racontent parfois une histoire bien différente. Très mobile pour son gabarit, bien moins effrayé à l’idée de tenter sa chance à mi-distance ou à 3-points que d’aller au contact, le freshman semble comme coincé entre deux mondes. Il n’est ni vraiment un « big man », ni vraiment un « wing », mais un composite encore en plein développement. C’est ce qui rend Chris Cenac aussi intriguant que déroutant. Comment un joueur avec une telle envergure, capable de se battre avec autant d’acharnement au rebond, peut-il se montrer aussi tendre sur d’autres séquences. Le joueur des Cougars a montré sur un même match NCAA qu’il pouvait éteindre complètement une attaque pendant 30 secondes, puis être dominé copieusement quelques possessions plus tard. Les flashs montrés laissent entrevoir un joueur capable de faire des différences. Mais l’équipe qui le choisira devra établir un plan de développement à moyen terme, tant sur son physique que sur son jeu, pour voir son choix être pleinement payant. Le genre de constat qui peut autant se conclure sur un coup de génie que sur un total gâchis.

Points forts

+ Qualités athlétiques À tutoyer les 2,10m sans chaussures, Chris Cenac impressionne visuellement par la fluidité de ses mouvements. Très mobile, il a fait partie des meilleurs intérieurs, voire des meilleurs joueurs tout court, du Draft Combine sur certains ateliers d’agilité : meilleur résultat qu’AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou Caleb Wilson sur le « lane agility » (déplacements autour des quatre plots en carré) ou le « shuttle run » (déplacements latéraux entre les deux bords de la raquette). Il a la taille et l’envergure (la 5e mesurée cette année au Draft Combine, la meilleure d’un poste 4) d’un pivot, et évolue par séquences comme un ailier.

+ Le rebond C’est peut-être la principale qualité que Chris Cenac peut amener sur un parquet dès ses débuts en NBA. Le Cougar montre un vrai appétit dans ce secteur avec 11,4 prises rapportées sur 36 minutes, ce en évoluant au poste 4. Il a sans doute été aussi aidé par le style de jeu de Houston, avec Joseph Tugler assigné au pivot adverse. Cela n’atténue en rien sa détermination (18 prises en 25 minutes contre Idaho au premier tour de la March Madness), avec une capacité à rebondir une, deux, trois fois s’il le faut pour aller chercher le cuir. Sa longueur lui permet de dévier des ballons pour lui ou ses coéquipiers.

+ Le potentiel C’est là toute la clé. Chris Cenac PEUT faire de nombreuses choses, et va devoir travailler pour en faire de vraies forces. Sa mobilité et sa longueur sont des atouts très intéressants pour couper vers le cercle depuis le dunker spot ou sur pick-and-roll, mais il va devoir se montrer plus volontaire et incisif. Il a montré le début d’un jeu longue distance (2,4 tentatives par match, 9 matchs sur 37 avec au moins deux réussites) même si son efficacité est encore trop moyenne pour en faire un « stretch 4 ». Dans une équipe de Houston parmi les meilleures défenses de NCAA, Chris Cenac a tenu son rang, mais doit faire plus et mieux eu égard à son gabarit.

Points faibles

− L’impact défensif Chris Cenac souffre d’un gros manque de puissance qui le rend inopérant face à des intérieurs costauds. Et cela se ressent de plus d’une manière : à subir le contact, il est vite incapable de pouvoir se mettre en position d’utiliser son envergure énorme au contre. Ses % de contre et d’interception sont quasi identiques en NCAA à ceux d’un Paolo Banchero, pas franchement un modèle défensif et au bagage athlétique bien moindre. Il doit aussi travailler sur son QI basket de ce côté du terrain, où il a parfois tendance à se disperser : aides à mauvais escient, positionnement suspect notamment poste bas, un peu de naïveté sur les feintes adverses…

− Les limites techniques Il ne faut pas compter sur Chris Cenac pour créer du jeu à ce stade. Ses tentatives au tir sont très souvent sur réception de passe, ou tout au plus en bout de chaîne après avoir posé un dribble pour arriver au cercle. Il ne participe pas non plus à la distribution du jeu, et reste dans son rôle, sans prendre de risques. C’est à ce stade insuffisant pour espérer être impliqué régulièrement en attaque en NBA. Surtout s’il persiste à insister sur son tir à mi-distance, qui a petit à petit disparu dans des situations de « catch-and-shoot ».

Comparaisons

Profil hybride rare, il y a chez Chris Cenac du Noah Clowney, qui lui non plus ne brillait pas statistiquement en NCAA (9,8 points, 7,9 rebonds) avec un jeu tendant au fur et à mesure vers la ligne à 3-points. Dans le registre de joueur dont on ne sait pas exactement quel est son vrai poste, il est aux 4/5 ce que Jabari Smith Jr était aux 3/4 dans la cuvée 2022, avec moins de talent en attaque.

Meilleur scénario Titulaire Pire scénario Joueur de bout de banc

Pronostic Fin de premier tour

Chris Cenac devrait passer derrière plusieurs intérieurs de sa promotion. Tomber entre la 20e et la 30e place ne serait toutefois pas une si mauvaise affaire pour lui. Rejoindre une équipe déjà compétitive pourrait lui donner le temps et les outils pour se développer sans pression. Les Sixers (22e), les Hawks (23e), les Nuggets (26e), les Celtics (27e), voire les Knicks (24e) pourraient viser en priorité des « big men ». Les Hornets (18e choix) ou les Spurs (20e choix) pourraient aussi correspondre, même si cela ressemblerait à un « reach ».