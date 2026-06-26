La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA

La Draft NBA a confirmé la très bonne dynamique médiatique de la Grande Ligue. Mardi soir, la retransmission du premier tour de l’édition 2026, diffusée sur ESPN et ABC, a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis. C’est 10% de plus que l’an passé.

Le pic d’audience a été atteint entre 20h15 et 20h30, heure de New York, avec 5,5 millions de téléspectateurs devant leur écran, au moment où les premiers choix défilaient sur la scène du Barclays Center. Une fenêtre toujours stratégique, portée cette année par l’attente autour d’AJ Dybantsa, sélectionné en première position par les Wizards, mais aussi par une cuvée présentée comme plus ouverte que les précédentes.

Sur la case de 20h00, la Draft NBA s’est classée au quatrième rang des programmes les plus suivis de la soirée, derrière la Coupe du monde de football sur FOX, America’s Got Talent sur NBC et un épisode de NCIS sur CBS.

L’émission spéciale NBA Draft Preview, diffusée avant la cérémonie, a également profité de cette dynamique avec un million de téléspectateurs en moyenne, là encore en progression de 10% sur un an.

À l’échelle de la NBA, le signal est donc positif, même si la comparaison avec la NFL rappelle l’écart qui sépare encore les deux événements. En avril, le premier tour de la Draft NFL avait réuni 13,2 millions de téléspectateurs en moyenne, soit plus de trois fois l’audience du premier tour NBA.