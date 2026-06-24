Tableau de la Draft 2026 | AJ Dybantsa rejoint les Wizards, Darryn Peterson au Jazz

Derrière le trio attendu, les franchises ont suivi l’ordre attendu puisque Caleb Wilson a été récupéré par les Bulls en 4e position alors que Keaton Wagler a bien rejoint les Clippers, comme il l’attendait…

L’ordre des meneurs choisis entre la 5e et la 8e place était le même que celui de notre dernière Mock Draft, avec Mikel Brown Jr. vers les Nets, Darius Acuff Jr. pour les Kings et Kingston Flemings aux Hawks.

La première « petite » surprise est donc venue des Mavericks, qui ont jeté leur dévolu sur Morez Johnson Jr. en 9e position. Une « petite » surprise car avec la récente nomination de Dusty May comme coach de Dallas, on pouvait s’attendre à voir la franchise texane récupérer un ancien joueur de Michigan.

Les vraies surprises sont arrivées à la fin de la lottery avec Charlotte qui mise sur Hannes Steinbach (14e) puis sur Christian Anderson Jr. (18e) alors que Detroit est monté pour récupérer Ebuka Okorie.