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Tableau de la Draft 2026 | AJ Dybantsa rejoint les Wizards, Darryn Peterson au Jazz

Publié le 24/06/2026 à 3:05 Twitter Facebook

C’est bien AJ Dybantsa qui a été choisi en première position de cette Draft 2026 par les Wizards. Darry Peterson (Utah) et Cameron Boozer (Memphis) complètent le podium.

AJ DybantsaDerrière le trio attendu, les franchises ont suivi l’ordre attendu puisque Caleb Wilson a été récupéré par les Bulls en 4e position alors que Keaton Wagler a bien rejoint les Clippers, comme il l’attendait…

L’ordre des meneurs choisis entre la 5e et la 8e place était le même que celui de notre dernière Mock Draft, avec Mikel Brown Jr. vers les Nets, Darius Acuff Jr. pour les Kings et Kingston Flemings aux Hawks.

La première « petite » surprise est donc venue des Mavericks, qui ont jeté leur dévolu sur Morez Johnson Jr. en 9e position. Une « petite » surprise car avec la récente nomination de Dusty May comme coach de Dallas, on pouvait s’attendre à voir la franchise texane récupérer un ancien joueur de Michigan.

Les vraies surprises sont arrivées à la fin de la lottery avec Charlotte qui mise sur Hannes Steinbach (14e) puis sur Christian Anderson Jr. (18e) alors que Detroit est monté pour récupérer Ebuka Okorie.

JOUEUR POSTE FAC/PAYS EQUIPE
1 AJ Dybantsa Ailier BYU Washington
2 Darryn Peterson Meneur/Arrière Kansas Utah
3 Cameron Boozer Ailier fort/Pivot Duke Memphis
4 Caleb Wilson Ailier fort North Carolina Chicago
5 Keaton Wagler Arrière/Meneur Illinois LA Clippers (Indiana)
6 Mikel Brown Jr. Meneur Louisville Brooklyn
7 Darius Acuff Jr. Meneur Arkansas Sacramento
8 Kingston Flemings Meneur Houston Atlanta (New Orleans)
9 Morez Johnson Jr. Intérieur Michigan Dallas
10 Brayden Burries Arrière Arizona Milwaukee
11 Yaxel Lendeborg Intérieur Michigan Golden State
12 Aday Mara Pivot Michigan Oklahoma City (LA Clippers)
13 Nate Ament Ailier Tennessee Milwaukee (Miami)
14 Hannes Steinbach Pivot Washington Charlotte
15 Dailyn Swain Ailier Texas Chicago (Portland)
16 Bennett Stirtz Meneur Iowa Oklahoma City (Phoenix)
17 Ebuka Okorie Meneur Stanford Detroit (Philadelphie)
18 Christian Anderson Jr Meneur Texas Tech Charlotte (Orlando)
19 Allen Graves Ailier fort Santa Clara Toronto
20 San Antonio (Atlanta)
21 Memphis (Minnesota)
22 Philadelphie (Houston)
23 Atlanta (Cleveland)
24 New York
25 LA Lakers
26 Denver
27 Boston
28 Brooklyn (Detroit)
29 Cleveland (San Antonio)
30 Dallas (Oklahoma City)

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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