Dusty May quitte Michigan pour entraîner les Mavericks !

Les Mavericks tiennent leur homme. Selon Shams Charania, Dusty May a accepté de devenir le nouvel entraîneur de Dallas. Un choix audacieux, puisque le coach de Michigan arrive directement du monde universitaire, quelques semaines seulement après avoir mené les Wolverines au titre NCAA 2026 !

Après la fin de l’ère Jason Kidd, Dallas avait ouvert un nouveau cycle autour de Masai Ujiri, désormais aux commandes du projet sportif. L’ancien dirigeant des Raptors, champion NBA en 2019 avec Toronto, frappe donc fort avec une arrivée inattendue, mais cohérente avec l’idée d’une reconstruction à moyen terme.

Dusty May, 49 ans, n’a jamais entraîné en NBA mais son parcours universitaire parle pour lui. Révélé à Florida Atlantic, qu’il avait emmené jusqu’au Final Four en 2023, il avait ensuite rejoint Michigan en 2024, avec la mission de relancer un programme historique. Deux ans plus tard, il le quitte au sommet, avec une bague NCAA.

Juste avant la Draft…

À Dallas, le défi sera évidemment très différent. Il ne s’agira plus de recruter, de développer et de gérer un effectif universitaire, mais d’installer une identité et de manager des joueurs professionnels. Avec Cooper Flagg comme visage du futur, les Mavericks veulent retrouver une trajectoire claire après plusieurs mois agités.

Alors que les Mavericks avaient aussi exploré la piste Jon Scheyer, le choix de Dusty May dit quelque chose de la méthode Ujiri. Plutôt que de miser sur un technicien déjà installé en NBA, Dallas choisit un entraîneur réputé pour sa pédagogie, son organisation offensive et sa capacité à construire une culture.

Le timing est d’ailleurs idéal, puisque Dallas possède deux choix (9e et 30e) au premier tour de la Draft 2026, qui aura lieu demain soir. Trois joueurs de Michigan (Yaxel Lendeborg, Aday Mara et Morez Johnson Jr) ont d’ailleurs été invités dans la « Green Room » et l’un d’eux pourrait donc retrouver Dusty May dans le Texas.