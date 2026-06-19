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Les Mavericks laissent le temps de la réflexion à Jon Scheyer

Publié le 19/06/2026 à 15:08 Twitter Facebook

NBA – Toujours à la recherche du successeur de Jason Kidd, Dallas patienterait… pour permettre au coach de Duke de réfléchir à l’idée de retrouver Cooper Flagg chez les pros.

Jon ScheyerDeux semaines après les premières prises de contact, la piste Jon Scheyer n’est pas refermée à Dallas. D’après Marc Stein, les Mavericks n’ont toujours pas nommé leur nouvel entraîneur en partie parce qu’ils veulent laisser au technicien de Duke le temps de réfléchir à l’idée de quitter la NCAA pour la NBA.

L’argument est évident : Jon Scheyer connaît parfaitement Cooper Flagg, qu’il a recruté puis accompagné chez les Blue Devils. Pour une franchise qui veut désormais construire autour du ROY, réunir les deux hommes a donc du sens. D’autant que Dallas compte déjà deux anciens de Duke dans son effectif, Kyrie Irving et Dereck Lively II.

Reste que l’opération demeure compliquée. Intrigué par la possibilité de coacher Cooper Flagg au niveau supérieur, Jon Scheyer aurait jusqu’ici fait savoir qu’il préférait rester à Duke, où il a succédé à Mike Krzyzewski.

Un casting toujours ouvert

Cette attente confirme en tout cas que Dallas explore des profils variés, au-delà des candidats habituels issus des bancs NBA. Les Mavericks avaient déjà pris la température auprès de Jon Scheyer et de Dusty May, le coach de Michigan, preuve de leur volonté de regarder du côté de la NCAA.

Mais la franchise garde aussi plusieurs pistes plus classiques. Parmi les noms cités figurent Royal Ivey, assistant à Houston, Jama Mahlalela, assistant à Toronto, ainsi que Micah Nori, assistant à Minnesota. Trois profils qui n’ont jamais été « head coach » en NBA, mais qui sont considérés comme des candidats crédibles.

Terry Stotts, ancien coach de Portland et plus récemment assistant à Golden State, fait aussi partie des options.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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