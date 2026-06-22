Draft 2026 | La « Mock Draft » 2.0 de Basket USA

L’excitation de la saison à peine retombée, celle de la Draft reprend le flambeau. Mardi et mercredi, Adam Silver et Mark Tatum égrèneront les noms des jeunes espoirs qui vont rejoindre la NBA. Cette promotion 2026 fait saliver, avec plusieurs profils de très haut niveau et une densité intéressante à plusieurs postes. Et la lutte à son sommet pourrait faire rage jusqu’au bout. Sans connaître le même degré d’incertitude que la Draft 2013 et le choix si controversé des Cavaliers avec Anthony Bennett.
Cette fois, Washington a le choix du roi avec trois joueurs qui ont la stature d’un premier choix. Entre A.J. Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer, les Wizards pourront difficilement faire un mauvais pick.
Derrière, la hiérarchie a connu quelques évolutions depuis la première mouture de notre « Mock draft » plus d’un mois avant l’échéance. Le wagon de « guards » attendu à la lottery laisse la possibilité d’un bouleversement en fonction de l’ordre et des envies des franchises. D’autant plus si un joueur comme l’Espagnol Aday Mara, grand gagnant de la fin de saison NCAA, vient à remonter encore de quelques rangs. Dès lors, ce serait un premier domino à même de chambouler bien des picks, surtout que plusieurs équipes compétitives sont haut placées cette année.
Voici ce à quoi pourrait ressembler le premier tour, en fonction des dernières informations et d’un soupçon de subjectivité après des dizaines d’heures d’observation de cette cuvée.
À noter par ailleurs que les joueurs suivis d’un astérisque ont pris part à un workout avec la franchise…
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|Joueur
|Stats
|1
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SF A.J. Dybantsa
BYU · 2m04 / 98 kg · 35
|
25.5
PTS
6.8
REB
3.7
PAS
51%
FG
|
« With the first pick of the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select… » On pensait le suspense proche d’être clos au terme de la March Madness. AJ Dybantsa semblait avoir pris une longueur — certes maigre — d’avance sur la concurrence, et notamment sur Darryn Peterson. Mais les derniers jours en amont de la Draft ont relancé le débat. Les Wizards ont voulu ouvrir au maximum leurs horizons. AJ Dybantsa comme Darryn Peterson peuvent s’inscrire dans le projet de la franchise de D.C. et ont tous deux le potentiel pour devenir des « franchise player ». La situation contractuelle de Trae Young, et les négociations ont d’autant plus incité Washington à la prudence. Voire à conserver l’option d’un porteur de balle comme le guard de Kansas si les discussions autour de Young venaient à traîner, voire capoter.
L’heureux élu devrait toutefois être A.J. Dybantsa. La star de BYU a livré une superbe saison NCAA, confirmant tous les espoirs et la hype autour de lui. Ailier scoreur complet, pas égoïste, et à la mentalité idoine pour une franchise qui souhaite retrouver le devant de la scène, AJ Dybantsa tombe à pic chez les Wizards. Il vient combler ce qui ressemblait au dernier manque criant de l’effectif où les ailes n’apportaient que trop peu à la marque. Les ajouts de Trae Young voire d’Anthony Davis (pour peu qu’il retrouve la santé et/ou ne soit pas déjà dérouté vers une autre destination) devraient offrir un peu plus d’espaces et de libertés à l’Américain pour s’exprimer et continuer son développement sans avoir tout le poids des responsabilités sur les épaules. Et il y a de quoi légitimement espérer que Dybantsa prenne assez vite les rênes de la franchise.
Alternative : Darryn Peterson
|2
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SG Darryn Peterson
Kansas · 1m94 / 90 kg · 20 (blessures)
|
20.2
PTS
4.2
REB
1.6
PAS
38%
3P
|
Le Jazz doit avoir comme une sensation de déjà-vu. En 2025, Utah avait vu Ace Bailey, joueur ô combien talentueux mais avec quelques réelles interrogations, glisser jusqu’à Salt Lake City, même s’il n’y avait effectué aucun workout. Bis repetita avec Darryn Peterson ? L’arrière de Kansas a voulu semer le trouble en annonçant ne vouloir rencontrer que les Wizards, ne visant donc que la première place. Pas sûr pour autant que le coup de poker porte ses fruits. Mais une sélection au deuxième rang devrait également ouvrir de belles perspectives.
À Utah, Darryn Peterson formerait une base arrière intéressante avec Keyonte George, deux joueurs capables de jouer avec et sans ballon (en plus de partager les mêmes agents). Dans ce dernier domaine, le joueur de 19 ans a fait de gros progrès en NCAA, passant d’un rôle de leader absolu au lycée à finisseur chez les Jayhawks. Sa saison universitaire a aussi fait s’allumer quelques voyants jaunes-orangés, avec des problèmes peu rassurants de crampes, en plus d’autres pépins physiques. Difficile pour autant de passer à côté d’un créateur de la trempe de Peterson, qui a tutoyé l’irrésistible en high school par son explosivité et sa technique. Si son exercice 2025-2026 ne devient qu’un lointain souvenir, alors le Jazz tiendra un joueur autour duquel bâtir sur la durée tant son plafond semble élevé.
Alternatives : AJ Dybantsa, Cameron Boozer
|3
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PF Cam Boozer
Duke · 2m04 / 115 kg · 38
|
22.5
PTS
10.2
REB
4.1
PAS
56%
FG
|
Derrière le duo Dybantsa – Peterson, Cameron Boozer ressemble à une évidence. Pour Memphis, c’est une aubaine impossible à manquer. Les Grizzlies vont repartir de zéro ou presque, avec les départs successifs de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, et celui vraisemblable de Ja Morant. Après un tel démantèlement, la franchise du Tennessee aura besoin d’une tête de gondole fiable pour construire. Boozer en a le profil quasi idéal. Auteur d’une grande saison avec Duke, logiquement élu meilleur joueur NCAA, l’ailier-fort n’a fait que redorer encore davantage son image ces dernières semaines. Il est assurément moins « flashy » que ses deux comparses au-dessus de lui. Mais cette différence de style l’a un temps injustement desservi, une fausse impression qui semble s’être largement atténuée.
Car Cameron Boozer est un joueur de haute volée, sans doute le pari le moins risqué de toute cette Draft parmi les joueurs à même de devenir All-Stars. Costaud, technique, complet offensivement avec la possibilité de scorer de près, au poste, comme de loin ou en transition… Le fils de l’ancien joueur Carlos Boozer coche de nombreuses cases des qualités qu’un grand basketteur doit avoir à son actif. Dans une équipe des Grizzlies en totale reconstruction, il a tout pour s’imposer dès ses débuts comme le patron du jeu, d’autant que son intelligence de jeu devrait s’exprimer dans le basket prôné par Tuomas Iisalo.
Alternative : Darryn Peterson
|4
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PF Caleb Wilson
North Carolina · 2m08 / 98 kg · 24 (main cassée)
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19.8
PTS
9.4
REB
2.7
PAS
58%
FG
|
Autre franchise à avoir (enfin) appuyé sur le bouton « rebuild », les Bulls ne seront sans doute pas mécontents de récupérer un joueur du calibre de Caleb Wilson. Comme pour Boozer, ce quatrième choix n’a pas l’attrait de la surprise. Mais l’ailier-fort de North Carolina devrait largement compenser par son jeu. Ultra athlétique et spectaculaire, Wilson peut redonner à lui seul l’envie de regarder Chicago, trop souvent moyenne ces dernières saisons. Il sort d’une très bonne saison freshman chez les Tar Heels, probablement au-delà même des espérances. Et sa blessure à la main qui l’a contraint à une vingtaine de matchs ne devrait pas freiner sa progression.
Proche du 20-10 de moyenne en NCAA, Wilson en a pourtant encore clairement sous la semelle, et pas seulement grâce à sa détente. Scoreur ultra agressif vers le cercle quand il en a l’opportunité, son bagage technique entre tir à mi-distance et distribution devrait permettre à Tiago Splitter d’utiliser son nouveau joueur de plus d’une manière. Il y a encore matière à canaliser et travailler avec Caleb Wilson, et son potentiel n’a pas tant à envier par rapport à celui du Top 3. S’il parvient à gommer ses imperfections au dribble ou en défense, Chicago tient peut-être son nouveau visage.
Alternatives : Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Darius Acuff, Kingston Flemings
|5
|
SG Keaton Wagler
Illinois · 1m96 / 85 kg · 31
|
17.9
PTS
5.1
REB
4.2
PAS
40%
3P
|
Voilà les premiers possibles remous de cette Draft. Les Clippers ont l’embarras du choix : derrière le Top 4 figure une kyrielle de guards de qualité aux profils variés. Reste donc à trouver celui qui pourrait le mieux compléter l’effectif en place à Los Angeles. Mais quelle voie suivre : le meilleur « fit », alors que Darius Garland vient à peine de poser ses valises, ou le plus gros potentiel pour penser à court et moyen terme. Brayden Burries et Mikel Brown Jr ont notamment tapé dans l’œil des dirigeants californiens. Mais l’option numéro un semble encore être Keaton Wagler.
Le joueur d’Illinois semble être la pièce la plus à même de se glisser dans le puzzle actuel des Clippers. À côté de Garland plutôt petit, Wagler et son mètre 96 devrait faire du bien à la ligne arrière où Kris Dunn a rendu de précieux services, mais non sans de sérieuses limites. Keaton Wagler évolue dans un tout autre registre, entre technique, qualité de tir et QI basket d’une grande maturité. S’il manque encore de carrure, il offrira une solution offensive de choix, tant à la création qu’à la finition. Récupérer un joueur comparé par son coach à Shai Gilgeous-Alexander pourrait être un moyen de panser en partie la plaie de son échange à OKC… Ultime option, les Clippers pourraient trouver leur bonheur en descendant un peu dans cette Draft alors que plusieurs franchises se montreraient très intéressées à l’idée de grimper. Los Angeles pourrait même récupérer un poste 1/2 de qualité, tout en récupérant en bonus un joueur ou un futur pick.
Alternatives : Mikel Brown Jr, Darius Acuff, Brayden Burries, Kingston Flemings
|6
|
PG Mikel Brown Jr
Louisville · 1m92 / 86 kg · 27
|
18.2
PTS
4.7
PAS
3.3
REB
34%
3P
|
Si les Clippers venaient à surprendre en prenant un autre joueur que Wagler, la Draft pourrait alors ressembler à une bataille d’ajustements en temps réel. Pour Brooklyn, ce ne sera toutefois pas forcément la moins bonne nouvelle. Pris dans cet enchaînement de guards, les Nets se retrouvent pris dans leur propre piège à avoir récupéré trois meneurs un an plus tôt. Et la franchise semble indiquer chercher désormais le meilleur joueur disponible, tout du moins le plus talentueux. Rien de bien surprenant alors à la voir tenter le coup Mikel Brown Jr. Pas le plus régulier ou convaincant lors de cette saison NCAA, l’ancien joueur de Louisville était pourtant il y a un an un prétendant au podium de cette Draft. Fort shooteur mais à la sélection parfois franchement douteuse, le champion du monde U19 n’en reste pas moins un poison permanent pour les défenses. Et sa capacité à créer pour les autres pourrait en faire un meneur complet en attaque, avec plus de certitudes que ce que peut apporter aujourd’hui Egor Demin, Nolan Traoré ou Ben Saraf.
Autre avantage, le poignet fou de Brown et sa taille très correcte peut laisser imaginer des cinq avec deux « ballhandlers ». S’il parvient à polir son jeu, Mikel Brown Jr peut être une très belle prise au 6e rang, d’autant qu’il a annulé son workout avec les Kings, 7es choix, laissant imaginer qu’il a obtenu des garanties de ne pas glisser jusque-là. Darius Acuff Jr est aussi suivi, même si son gabarit limite davantage les options tactiques de Brooklyn vu leur embouteillage à la mène. Comme Los Angeles, on ne serait pas surpris que les dirigeants des Nets soient à l’écoute d’offres pour descendre un peu dans cette Draft, tout en disposant de bonnes options comme Nate Ament ou Aday Mara.
Alternatives : Darius Acuff Jr, Nate Ament
|7
|
PG Darius Acuff Jr
Arkansas · 1m88 / 84 kg · 30
|
23.5
PTS
6.4
PAS
3.1
REB
44%
3P
|
Les impasses des uns feraient possiblement le bonheur des Kings. À la recherche d’un meneur d’avenir après une année de « pige » de Russell Westbrook, Sacramento semble avoir une idée assez claire en tête avec Darius Acuff Jr. La star d’Arkansas a brillé à l’échelon universitaire, sous les ordres de John Calipari, fournisseur officiel de point guards depuis de nombreuses années. Le technicien des Razorbacks en est convaincu, son dernier protégé est fait du même bois que Tyrese Maxey ou Shai Gilgeous-Alexander, qu’il a eu sous ses ordres à Kentucky.
La franchise californienne ne demande qu’à le croire, alors qu’Acuff sort auréolé du trophée Bob Cousy de meilleur meneur de la saison, le tout premier à l’obtenir dans sa saison freshman. Scoreur impressionnant et dans toutes les positions, bon gestionnaire (surtout du tempo), il semble en mesure de gérer une attaque NBA dès ses débuts. Ce ne sera pas sans quelques concessions, alors que sa défense a frisé l’inexistant, un peu comme Sacramento d’ailleurs. Les Kings devraient s’en accoutumer, et poursuivre leur rajeunissement avec une grosse dose de talent.
Alternatives : Mikel Brown Jr, Kingston Flemings, Keaton Wagler
|8
|
PG Kingston Flemings
Houston · 1m89 / 83 kg · 31
|
16.1
PTS
5.2
PAS
4.1
REB
39%
3P
|
Sixième de notre première mock draft, Kingston Flemings glisse un peu, la faute à la cote en hausse de Mikel Brown Jr. Atlanta ne s’en plaindrait pas trop. Le meneur de Houston est un dragster qui devrait coller à merveille avec la patte Quin Snyder, entre rythme échevelé et agressivité défensive. Dans ce dernier registre, Flemings aurait aussi tout du bon choix, alors qu’il a une grosse longueur d’avance sur les autres purs meneurs du Top 10 de ce côté du parquet. Son profil semble également complémentaire de celui de C.J. McCollum, que les Hawks ont resigné pour un an, et qui fera un bon mentor.
Kingston Flemings apporterait un vrai boost à la « second unit », et devrait bénéficier du jeu NBA plus ouvert encore pour faire parler sa rapidité, notamment vers le cercle. En fonction des choix précédents, Atlanta pourrait aussi privilégier la piste Aday Mara. Le pivot de Michigan viendrait densifier le secteur intérieur et combler un manque de centimètres dans l’effectif des Hawks. Le sélectionner avec le huitième choix serait une petite surprise, mais elle aurait du sens.
Alternatives : Mikel Brown Jr, Aday Mara, Brayden Burries, Keaton Wagler, Yaxel Lendeborg
|9
|
SG Brayden Burries
Arizona · 1m92 / 98 kg · 35
|
16.1
PTS
4.9
REB
2.4
PAS
39%
3P
|
Avec Cooper Flagg, les Mavericks tiennent déjà la pierre angulaire de son futur. La prochaine étape pour les Texans est désormais de construire autour de leur rookie de l’année au potentiel sans limites. Le retour de Kyrie Irving, et dans une moindre mesure la bonne saison rookie de Ryan Nembhard, devraient occuper le poste 1 à court terme. Autour, en revanche, il y a de la place, notamment à l’arrière. Brayden Burries tombe ainsi à point nommé pour Dallas. Le joueur d’Arizona était attendu dans le Top 10, et son profil de joueur de complément devrait le rendre disponible à ce stade (à moins que les Clippers ne déjouent tous les plans).
Avec Burries, Dallas mettrait la main sur un des meilleurs potentiels two-way de cette Draft. L’arrière d’Arizona était le meilleur scoreur des Wildcats sans être la véritable option numéro un de l’équipe, grâce à son efficacité et un tir extérieur très sérieux. Au sein d’une des meilleures défenses universitaires, il était en charge du meilleur joueur extérieur soir après soir, où sa puissance a fait quelques victimes en NCAA. C’est exactement le type de profil qui manque à cette équipe, et qui ressemblerait à un chaînon manquant entre Irving et Flagg sur les lignes extérieures. Si Burries venait à ne plus être disponible, il n’est pas exclu de voir les Mavericks se montrer proactifs pour descendre dans la Draft selon The Stein Line, avec en ligne de mire l’intérieur Hannes Steinbach, né à Würzburg comme un certain Dirk Nowitzki.
Alternatives : Kingston Flemings, Karim Lopez, Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Nate Ament, Yaxel Lendeborg
|10
|
SF Nate Ament
Tennessee · 2m07 / 96 kg · 35
|
16.7
PTS
6.3
REB
2.3
PAS
33%
3P
|
Les Bucks sont encore dans le flou, accaparés par l’avenir de Giannis Antetokounmpo. De la décision et d’une potentielle future destination du Grec pourrait se décider quoi faire de ce pick 10. Antetokounmpo échangé, Milwaukee activerait une reconstruction plus ou moins progressive. Et dans une franchise pas franchement la plus attractive pour des recrues, il faut parfois tenter quelques coups à la Draft pour espérer dénicher une pépite. C’est dans cet esprit que Nate Ament semble le choix le plus vraisemblable pour la franchise du Wisconsin.
Ament faisait partie des freshmen les plus attendus de la saison. Mais il n’a pas donné entière satisfaction, entre inconstance criante et axes de progression notables, notamment s’il veut tenir le choc de la transition vers la NBA. Question talent et profil, le jeu en vaut toutefois la chandelle. Ailier immense par la taille, dans l’esprit d’un Kevin Durant, il est tout aussi attiré que KD par le jeu extérieur, la propreté en moins. L’ancien joueur de Tennessee est encore très vert, mais son plafond pourrait être très haut s’il maximise ses qualités. C’est avec cet espoir de dégoter un futur grand, quitte à tenter un pari vraiment risqué que les Bucks devraient aborder la soirée de mardi. Si jamais les signaux pointaient finalement vers une prolongation de séjour pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks pourraient se laisser tenter par un « guard » de talent qui glisserait plus bas que prévu, ou par Cameron Carr, l’ailier de Baylor au profil de 3&D à développer.
Alternatives : Darius Acuff, Mikel Brown Jr, Labaron Philon Jr, Kingston Flemings, Cameron Carr, Yaxel Lendeborg
|#
|Joueur
|Stats
|11
|
C Aday Mara 🇪🇸
Michigan · 2m21 / 117 kg · 40
|
12.1
PTS
6.8
REB
2.6
CTR
67%
FG
|
Aday Mara tient peut-être une des clés de cette Draft 2026. Son profil physique monstrueux suffit déjà à faire tourner quelques têtes et rêver d’une très belle carrière. Dans une Draft autant dominée par les joueurs extérieurs, il devient une denrée d’autant plus rare pour les franchises. Cela suffira-t-il pour le voir être retenu dans le Top 10 ? L’idée traversera sans doute l’esprit de quelques GM jusqu’au dernier moment. Mais on imagine l’Espagnol être encore disponible à la 11e place, où les Warriors pourraient faire un très joli coup.
Limités en options près du cercle, ils trouveraient en Mara un vrai protecteur comme ils n’en ont plus eu depuis Andrew Bogut, voire Kevin Durant dans un registre bien différent. Le joueur de Michigan a l’instinct et les centimètres pour. Ses qualités techniques, notamment comme connecteur à la manière des débuts de Bogut dans la Baie, pourraient être très intéressantes pour Steve Kerr. Dans une équipe qui penche autant vers l’extérieur, avoir un tour de contrôle au rebond et un poseur d’écrans XXL est un luxe. Le champion NCAA ne résoudrait pas tous les problèmes des Warriors par sa simple arrivée. Mais il offrirait une vraie carte jusqu’ici manquante dans leur effectif. Ses ex-coéquipiers Yaxel Lendeborg et Morez Johnson Jr sont aussi de solides options à surveiller.
Alternatives : Karim Lopez, Yaxel Lendeborg, Brayden Burries, Morez Johnson Jr, Hannes Steinbach, Labaron Philon
|12
|
C Morez Johnson Jr
Michigan · 2m06 / 114 kg · 40
|
13.1
PTS
7.3
REB
1.1
CTR
62%
FG
|
Morez Johnson Jr justement. Comme Mara, il est des grands gagnants de la fin de saison universitaire, ainsi que celle NBA. Les playoffs et le parcours des Spurs ont rappelé à tous les candidats de l’Ouest la nécessité d’avoir en leur sein un ou des joueurs à même de gêner Victor Wembanyama. Le Thunder s’y est essayé, avec une réussite aléatoire. Inclure Johnson Jr dans l’équation serait précieux dans les desseins d’Oklahoma City de vite revenir au sommet.
Défenseur acharné, capable de switcher sur plusieurs postes, il compenserait son manque de centimètres face à « Wemby » par son activité de tous les instants, et sa puissance. À la fois costaud et rapide, il a les moyens de se faire sa place en NBA, malgré sa taille un peu limitée pour le poste 5. C’est parce qu’il est le genre de joueurs à enchaîner les actions qui font gagner que le Thunder s’est penché sur son cas. Ce n’est peut-être pas le choix le plus « clinquant », mais seule la victoire compte à OKC dans l’immédiat. À surveiller toutefois, Sam Presti est un adepte des mouvements le soir de la Draft, et ce pick pourrait ne pas finir au Thunder.
Alternatives : Yaxel Lendeborg, Aday Mara, Nate Ament
|13
|
PG Labaron Philon Jr
Alabama · 1m93 / 85 kg · 40
|
22.0
PTS
5.0
PAS
40%
3P
50%
FG
|
Le Heat ne manque pas de besoins, et par conséquent ne manque pas non plus d’options. Deux priorités semblent se dégager : un guard complémentaire de Davion Mitchell et Tyler Herro (s’il reste cet été en Floride) ou un intérieur pour compléter la raquette d’Erik Spoelstra. Un col bleu de luxe comme Morez Johnson Jr serait sans doute le bienvenu. Faute du Wolverine ou d’options suffisamment convaincantes dans la raquette à ces hauteurs (Yaxel Lendeborg est écarté car plus ailier-fort, voire ailier que vrai big man en NBA), Miami devrait donc puiser dans le riche vivier de meneurs/arrières de cette cuvée. Et Labaron Philon Jr pourrait bien être l’heureux élu.
Parmi les leaders du deuxième échelon de joueurs à son poste, le joueur d’Alabama offre quelques garanties en attaque, ce qui manquait jusqu’alors sur les rotations extérieures. Tout proche d’une saison en 50/40/80 et avec une vraie mentalité de scoreur, Philon Jr apporterait une étincelle qui semble jusque-là trop peu présente sur le banc. Et le style tout feu tout flamme du Heat la saison dernière devrait lui convenir, lui qui aime faire parler son dribble pour aller agresser le cercle. Christian Anderson Jr de Texas Tech pourrait aussi offrir une alternative intéressante. Lui comme Philon devraient dans tous les cas s’épaissir pour faire face à la Heat Culture qui les attendrait.
Alternatives : Morez Johnson Jr, Brayden Burries, Christian Anderson Jr, Cameron Carr, Hannes Steinbach, Ebuka Okorie, Dailyn Swain
|14
|
PF Yaxel Lendeborg 🇻🇪
Michigan · 2m05 / 109 kg · 40
|
15.1
PTS
6.8
REB
3.2
PAS
37%
3P
|
Il était l’une des stars de la saison NCAA, et un des joueurs qui avaient le plus grimpé dans les projections jusqu’en avril. Yaxel Lendeborg n’a pas sombré depuis, et reste suivi par plusieurs franchises de la Lottery. Mais son Draft Combine sans grand relief, et les échos médiocres de ses workouts tant par sa personnalité que par son engagement, ont incité certains prétendants à un peu de prudence. Et Charlotte pourrait bien en profiter. Les Hornets ont besoin de renfort sur les ailes, et le profil 4/3 de Lendeborg offrirait à Charles Lee une option tactique supplémentaire.
La franchise de Caroline du Nord fait partie des belles satisfactions de la dernière saison et vont vouloir surfer sur ce début de dynamique. L’expérience de Yaxel Lendeborg, futur rookie âgé mais avec un pedigree de champion NCAA, ne serait pas un inconvénient au jeune groupe de Charlotte. Son sens du rebond non plus, alors que l’entraîneur des Hornets insiste sur l’importance de remporter la bataille des possessions. Le noyau dur de l’équipe LaMelo Ball – Kon Knueppel – Brandon Miller est déjà en place et la faculté du joueur de Michigan à hausser le plancher de ses équipes serait la bienvenue, quitte à ne pas offrir autant d’espoirs d’un futur All-Star.
Alternatives : Karim Lopez, Hannes Steinbach, Morez Johnson Jr, Aday Mara, Jayden Quaintance, Christian Anderson Jr
|15
|
PG Christian Anderson Jr
Texas Tech · 1m85 / 82 kg · 33
|
18.5
PTS
7.4
PAS
42%
3P
3.3
BP
|
Les Bulls ont des besoins partout, et leur liste de joueurs appelés pour un workout le confirme. Après Caleb Wilson au 4e rang, Chicago cherchera sans doute à prendre le meilleur joueur disponible. Après avoir perdu Coby White et Ayo Dosunmu en cours de saison dernière, un guard tombe sous le sens. Christian Anderson Jr et son tir extérieur de haut niveau ferait du bien à une équipe qui n’hésite pas à shooter, mais avec une réussite très aléatoire (6e au nombre de tirs à 3-points par match, 19e au pourcentage).
Alternatives : Hannes Steinbach, Yaxel Lendeborg, Nate Ament, Jayden Quaintance, Morez Johnson Jr, Karim Lopez, Labaron Philon Jr
|16
|
PG Bennett Stirtz
Iowa · 1m89 / 84 kg · 37
|
19.8
PTS
4.4
PAS
36%
3P
1.4
INT
|
Après avoir comblé son trou dans la raquette avec Cameron Boozer, celui de la mène avec le possible départ de Ja Morant est la priorité suivante. Si plusieurs très belles options comme Labaron Philon Jr ou Christian Anderson Jr sont déjà parties, Bennett Stirtz serait un choix sensé, tant par son QI basket que par sa qualité de tir qui devrait lui permettre d’être dangereux sans ballon en NBA. Pas sûr toutefois que Memphis conserve ce pick, alors que les dirigeants des Grizzlies ont souvent cherché à remonter quand ils étaient situés en milieu de draft.
Alternatives : Christian Anderson Jr, Hannes Steinbach, Labaron Philon Jr
|17
|
PF Karim Lopez 🇲🇽
New Zealand Breakers · 2m04 / 101 kg · 30
|
11.9
PTS
6.1
REB
1.9
PAS
49%
FG
|
Dans sa plus pure tradition, le Thunder peut se permettre de sélectionner un jeune joueur encore un peu brut pour le mettre en couveuse quelque temps. Le Mexicain Karim Lopez ferait du bien sur les postes 3 et 4, en apportant un peu plus de taille sur ces postes. Ce choix pourrait ressembler à un steal, si Lopez parvient à progresser en défense et au tir extérieur, faisant de lui une potentielle mismatch que le tacticien Mark Daigneault pourrait exploiter.
Alternatives : Labaron Philon Jr, Dailyn Swain, Morez Johnson Jr, Christian Anderson Jr, Nate Ament, Allen Graves, Jayden Quaintance
|18
|
C Hannes Steinbach 🇩🇪
Washington · 2m09 / 112 kg · 30
|
18.5
PTS
11.8
REB
1.2
CTR
58%
FG
|
Même en manquant un peu de centimètres, les Hornets faisaient partie des meilleures équipes NBA au rebond. Après Yaxel Lendeborg, Hannes Steinbach poursuivrait dans cette voie pour densifier la raquette. L’Allemand était le numéro un au rebond en NCAA, et devrait encore faire quelques dégâts par sa puissance et ses fondamentaux au niveau supérieur. Il apporterait aussi un peu plus de variété offensive sous le cercle aux côtés de Moussa Diabaté et Ryan Kalkbrenner.
Alternatives : Cameron Carr, Allen Graves, Labaron Philon Jr, Koa Peat
|19
|
SG Cameron Carr
Baylor · 1m94 / 83 kg · 34
|
18.9
PTS
5.8
REB
37%
3P
1.3
CTR
|
Les Raptors pourraient perdre R.J. Barrett cet été, alors que Gradey Dick n’est pas parvenu à confirmer ses débuts intéressants. Et Toronto a toujours autant besoin d’adresse de loin, comme l’a encore montré son premier tour de playoffs contre Cleveland. Le bondissant Cameron Carr ferait d’une pierre deux coups : renforcer les ailes et amener du shoot extérieur bienvenu. Le potentiel est réel chez le joueur de Baylor, qui pourrait très bien être pris plus haut dans la hiérarchie.
Alternatives : Chris Cenac Jr, Labaron Philon Jr, Bennett Stirtz, Tarris Reed Jr, Ebuka Okorie
|20
|
PF Allen Graves
Santa Clara · 2m03 / 102 kg · 35
|
11.8
PTS
6.5
REB
1.9
INT
41%
3P
|
Dans l’incertitude à partir de la 10e place, voir Allen Graves rejoindre les Spurs ressemble à une des rares « certitudes » de ce premier tour. L’ailier-fort de Santa Clara est un joueur atypique, formé comme un meneur au lycée avant de connaître une poussée de croissance. Il en a gardé une belle qualité de tir et un feeling pour le jeu très au-dessus de la moyenne pour son poste. Graves est un des favoris des fous de data avancées, où il fait tout simplement partie des meilleurs profils de cette Draft par son efficacité sur un temps de jeu réduit (seulement 22,6 minutes de moyenne). Le genre de joueurs qui aide à faire gagner comme les Spurs pourraient avoir besoin, surtout pour sa potentielle complémentarité avec Victor Wembanyama.
Alternatives : Chris Cenac Jr, Jayden Quaintance, Karim Lopez, Zuby Ejiofor, Tarris Reed Jr
|#
|Joueur
|Stats
|21
|
PG Ebuka Okorie
Stanford · 1m86 / 84 kg · 31
|
23.2
PTS
3.6
PAS
35%
3P
1.6
INT
|
Après une très belle saison, les playoffs ont mis en exergue une des limites des Pistons, trop dépendants de Cade Cunningham pour créer du jeu. Difficile d’imaginer trouver la perle rare en dernier tiers de premier tour, mais Ebuka Okorie serait une belle prise avec le 21e choix. Le joueur de Stanford n’a que peu d’équivalents dans cette Draft pour parvenir au cercle et mettre la pression sur les défenses adverses. Récupérer un joueur dans le moule de Dennis Schröder, qui avait fait tant de bien à Detroit en 2025, pourrait aider la franchise du Michigan à densifier sa rotation et délester ne serait-ce qu’un peu le poids sur les épaules de Cunningham.
Alternatives : Labaron Philon Jr, Meleek Thomas, Bennett Stirtz, Isaiah Evans, Christian Anderson Jr
|22
|
PF Koa Peat
Arizona · 2m00 / 111 kg · 36
|
14.1
PTS
5.6
REB
2.6
PAS
53%
FG
|
Avec une flopée de joueurs disposant d’une team option au poste 4 (Dominick Barlow, Trendon Watford, Jabari Walker), les Sixers seraient bien inspirés de drafter un ailier-fort comme renfort à moindre coût et sur la durée. Même si quelques doutes subsistent quant à ses limites, Koa Peat reste un joueur productif, capable de finir près du cercle comme de distribuer le jeu avec efficacité. Son profil semble complémentaire avec les joueurs majeurs de l’équipe de Philadelphie et sa puissance pourrait être un vrai atout contre des équipes davantage small ball.
Alternatives : Dailyn Swain, Chris Cenac Jr, Christian Anderson Jr, Bennett Stirtz, Allen Graves
|23
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C Chris Cenac Jr
Houston · 2m09 / 109 kg · 37
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9.5
PTS
7.9
REB
0.5
CTR
49%
FG
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S’ils ne craquent pas sur Aday Mara avec le 8e choix, les Hawks auront une place disponible dans la raquette à un moment de cette Draft où les intérieurs devraient s’enchaîner. Chris Cenac Jr est encore largement à polir, mais il offre un potentiel sans doute plus élevé que la majorité de ses congénères intérieurs à ce stade de la Draft. Sa fluidité pour un joueur de son gabarit est frappante, autant que son déficit de puissance à ce stade. Mais Atlanta devrait pouvoir lui donner du temps pour se développer, tout en évoluant dans une franchise compétitive.
Alternatives : Isaiah Evans, Jayden Quaintance, Christian Anderson Jr, Meleek Thomas, Dailyn Swain, Koa Peat, Ebuka Okorie, Zuby Ejiofor
|24
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C Tarris Reed Jr
Connecticut · 2m08 / 120 kg · 35
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14.7
PTS
9.0
REB
2.0
CTR
61%
FG
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Avec l’incertitude autour de la free agency de Mitchell Robinson, le nouveau champion NBA serait bien inspiré de s’assurer d’un plan B. Tarris Reed Jr évolue toutefois dans un style assez radicalement différent, plus proche du sol et misant sur sa puissance. L’ancien joueur de Connecticut a le profil-type des pivots besogneux à même de connaître une longue carrière dans la ligue, même sans être une star. Drafter un pivot de la Big East comme la légende Patrick Ewing l’année où New York décroche enfin le titre serait un joli clin d’œil.
Alternatives : Henri Veesaar, Zuby Ejiofor, Meleek Thomas, Koa Peat, Chris Cenac Jr
|25
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C Jayden Quaintance
Kentucky · 2m06 / 115 kg · 4 (retour de LCA)
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5.0
PTS
5.0
REB
57%
FG
0.8
CTR
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Les Lakers veulent se renforcer au poste de pivot cet été, et enfin trouver le profil idoine à associer à Luka Doncic et LeBron James. Mettre la main sur Jayden Quaintance et ses qualités quasi prédestinées pour les besoins des Angelinos (défense, menace dans les airs) serait une belle affaire aussi bas dans cette Draft. Mais cette aubaine ne tombe pas non plus du ciel, alors que Quaintance peine à se remettre d’une grave blessure au genou qui a sérieusement fait baisser sa cote. S’il redevient lui-même, Los Angeles tient une des meilleures prises de cette année.
Alternatives : Zuby Ejiofor, Dailyn Swain, Henri Veesaar, Tarris Reed Jr, Chris Cenac Jr, Baba Miller, Alex Karaban
|26
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SF Dailyn Swain
Texas · 1m99 / 96 kg · 36
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17.3
PTS
7.5
REB
3.6
PAS
34%
3P
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Annoncé régulièrement dans le Top 20 de cette Draft, Dailyn Swain pourrait toutefois descendre jusqu’aux Nuggets, faute d’être un profil prioritaire plus tôt. L’ailier a le potentiel pour être un « two-way player » sérieux, entre intensité défensive et registre de slasher agressif vers le panier. Leader offensif à Texas la saison dernière, il y est devenu un créateur très correct, un atout de plus notamment en sortie de banc. Là où Denver peinait encore une fois la saison dernière dès que Nikola Jokic allait souffler quelques minutes.
Alternatives : Koa Peat, Jayden Quaintance, Tarris Reed Jr, Ebuka Okorie, Karim Lopez, Zuby Ejiofor
|27
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C Henri Veesaar 🇪🇪
North Carolina · 2m11 / 103 kg · 31
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17.0
PTS
8.7
REB
43%
3P
1.2
CTR
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Neemias Queta a rendu de précieux services sous le cercle la saison dernière, mais il reste de la place dans la raquette des Celtics. Boston tient déjà un big man capable de s’écarter avec Luka Garza, mais pourrait trouver en Henri Veesaar un joueur davantage dans l’ADN prôné par Joe Mazzulla. Le joueur de North Carolina est capable d’artiller de loin, mais aussi de poser son dribble et plus encore de faire usage de connecteur dans le jeu. Il lui faudra toutefois gagner en muscles pour tenir dans la durée en NBA.
Alternatives : Meleek Thomas, Sergio De Larrea, Koa Peat, Joshua Jefferson, Tarris Reed Jr, Zuby Ejiofor, Alex Karaban
|28
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SG Isaiah Evans
Duke · 1m97 / 85 kg · 38
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15.0
PTS
3.2
REB
36%
3P
1.3
PAS
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Les Wolves vont être très actifs ces prochaines heures pour remonter dans la hiérarchie, à moins qu’ils ne soient très optimistes. En observant Labaron Philon Jr pour un workout, un joueur pour lequel il semble hautement improbable qu’il aille au-delà de la 20e place, Minnesota affiche sa volonté de viser un meneur et va devoir s’entendre avec une autre franchise pour espérer en dégoter un à même de contribuer rapidement. S’ils n’y parviennent pas, Isaiah Evans pourrait rendre de précieux services par son talent derrière l’arc, où la blessure longue durée de Donte DiVincenzo va laisser un sérieux vide.
Alternatives : Ebuka Okorie, Joshua Jefferson, Sergio De Larrea, Zuby Ejiofor, Alex Karaban
|29
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PG Sergio De Larrea 🇪🇸
Valence · 1m98 / 93 kg · 68 (pro)
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9.3
PTS
3.6
PAS
40.7%
3P
2.9
REB
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Après José Calderon et Ricky Rubio, les Cavaliers pourraient poursuivre leur lignée de guards espagnols avec Sergio De Larrea. Plus arrière que ses prédécesseurs, il est toutefois un créateur, capable de distribuer la balle comme il l’avait pour l’Espagne lors du dernier Euro. Sa qualité au tir extérieur correspond à la philosophie de Cleveland, même si la franchise de l’Ohio devrait faire preuve de patience avec De Larrea. Il ne faudrait pas être surpris non plus de voir ce pick être échangé, alors que les Cavs n’ont donné de workouts qu’avec des joueurs attendus au deuxième tour et qu’ils sont déjà plus qu’à la limite financièrement.
Alternatives : Tarris Reed Jr, Henri Veesaar, Allen Graves
|30
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PF Joshua Jefferson
Iowa State · 2m03 / 112 kg · 35
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16.4
PTS
7.4
REB
4.8
PAS
47%
FG
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Plutôt bien dotés en nombre à tous les postes, les Mavericks manquent plutôt de profils ciblés. Comme celui d’une rotation de P.J. Washington, capable de prendre le relais dans un rôle un peu hybride entre intérieur et jeu au large. Et difficile de faire plus unique en son genre que Joshua Jefferson dans cette cuvée. Le natif de Las Vegas est un ailier-fort à l’intelligence basket très élevée, le meilleur passeur à son poste dans cette Draft, et de loin. Capable de faire beaucoup de choses même s’il n’est pas un athlète formidable, il devrait pouvoir contribuer là où on le lui demandera et s’adapter à plusieurs styles de jeu, alors que Dallas n’a pas encore arrêté l’identité de son futur entraîneur.
Alternatives : Sergio De Larrea, Isaiah Evans, Henri Veesaar, Zuby Ejiofor, Jack Kayil, Baba Miller, Alex Karaban, Meleek Thomas