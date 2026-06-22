Draft 2026 | La « Mock Draft » 2.0 de Basket USA

1 SF A.J. Dybantsa BYU · 2m04 / 98 kg · 35 25.5 PTS 6.8 REB 3.7 PAS 51% FG

« With the first pick of the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select… » On pensait le suspense proche d’être clos au terme de la March Madness. AJ Dybantsa semblait avoir pris une longueur — certes maigre — d’avance sur la concurrence, et notamment sur Darryn Peterson. Mais les derniers jours en amont de la Draft ont relancé le débat. Les Wizards ont voulu ouvrir au maximum leurs horizons. AJ Dybantsa comme Darryn Peterson peuvent s’inscrire dans le projet de la franchise de D.C. et ont tous deux le potentiel pour devenir des « franchise player ». La situation contractuelle de Trae Young, et les négociations ont d’autant plus incité Washington à la prudence. Voire à conserver l’option d’un porteur de balle comme le guard de Kansas si les discussions autour de Young venaient à traîner, voire capoter.



L’heureux élu devrait toutefois être A.J. Dybantsa. La star de BYU a livré une superbe saison NCAA, confirmant tous les espoirs et la hype autour de lui. Ailier scoreur complet, pas égoïste, et à la mentalité idoine pour une franchise qui souhaite retrouver le devant de la scène, AJ Dybantsa tombe à pic chez les Wizards. Il vient combler ce qui ressemblait au dernier manque criant de l’effectif où les ailes n’apportaient que trop peu à la marque. Les ajouts de Trae Young voire d’Anthony Davis (pour peu qu’il retrouve la santé et/ou ne soit pas déjà dérouté vers une autre destination) devraient offrir un peu plus d’espaces et de libertés à l’Américain pour s’exprimer et continuer son développement sans avoir tout le poids des responsabilités sur les épaules. Et il y a de quoi légitimement espérer que Dybantsa prenne assez vite les rênes de la franchise. Fiche BasketUSA → Alternative : Darryn Peterson

2 SG Darryn Peterson Kansas · 1m94 / 90 kg · 20 (blessures) 20.2 PTS 4.2 REB 1.6 PAS 38% 3P

Le Jazz doit avoir comme une sensation de déjà-vu. En 2025, Utah avait vu Ace Bailey, joueur ô combien talentueux mais avec quelques réelles interrogations, glisser jusqu’à Salt Lake City, même s’il n’y avait effectué aucun workout. Bis repetita avec Darryn Peterson ? L’arrière de Kansas a voulu semer le trouble en annonçant ne vouloir rencontrer que les Wizards, ne visant donc que la première place. Pas sûr pour autant que le coup de poker porte ses fruits. Mais une sélection au deuxième rang devrait également ouvrir de belles perspectives.



À Utah, Darryn Peterson formerait une base arrière intéressante avec Keyonte George, deux joueurs capables de jouer avec et sans ballon (en plus de partager les mêmes agents). Dans ce dernier domaine, le joueur de 19 ans a fait de gros progrès en NCAA, passant d’un rôle de leader absolu au lycée à finisseur chez les Jayhawks. Sa saison universitaire a aussi fait s’allumer quelques voyants jaunes-orangés, avec des problèmes peu rassurants de crampes, en plus d’autres pépins physiques. Difficile pour autant de passer à côté d’un créateur de la trempe de Peterson, qui a tutoyé l’irrésistible en high school par son explosivité et sa technique. Si son exercice 2025-2026 ne devient qu’un lointain souvenir, alors le Jazz tiendra un joueur autour duquel bâtir sur la durée tant son plafond semble élevé. Fiche BasketUSA → Alternatives : AJ Dybantsa, Cameron Boozer

3 PF Cam Boozer Duke · 2m04 / 115 kg · 38 22.5 PTS 10.2 REB 4.1 PAS 56% FG

Derrière le duo Dybantsa – Peterson, Cameron Boozer ressemble à une évidence. Pour Memphis, c’est une aubaine impossible à manquer. Les Grizzlies vont repartir de zéro ou presque, avec les départs successifs de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, et celui vraisemblable de Ja Morant. Après un tel démantèlement, la franchise du Tennessee aura besoin d’une tête de gondole fiable pour construire. Boozer en a le profil quasi idéal. Auteur d’une grande saison avec Duke, logiquement élu meilleur joueur NCAA, l’ailier-fort n’a fait que redorer encore davantage son image ces dernières semaines. Il est assurément moins « flashy » que ses deux comparses au-dessus de lui. Mais cette différence de style l’a un temps injustement desservi, une fausse impression qui semble s’être largement atténuée.



Car Cameron Boozer est un joueur de haute volée, sans doute le pari le moins risqué de toute cette Draft parmi les joueurs à même de devenir All-Stars. Costaud, technique, complet offensivement avec la possibilité de scorer de près, au poste, comme de loin ou en transition… Le fils de l’ancien joueur Carlos Boozer coche de nombreuses cases des qualités qu’un grand basketteur doit avoir à son actif. Dans une équipe des Grizzlies en totale reconstruction, il a tout pour s’imposer dès ses débuts comme le patron du jeu, d’autant que son intelligence de jeu devrait s’exprimer dans le basket prôné par Tuomas Iisalo. Fiche BasketUSA → Alternative : Darryn Peterson

4 PF Caleb Wilson North Carolina · 2m08 / 98 kg · 24 (main cassée) 19.8 PTS 9.4 REB 2.7 PAS 58% FG

Autre franchise à avoir (enfin) appuyé sur le bouton « rebuild », les Bulls ne seront sans doute pas mécontents de récupérer un joueur du calibre de Caleb Wilson. Comme pour Boozer, ce quatrième choix n’a pas l’attrait de la surprise. Mais l’ailier-fort de North Carolina devrait largement compenser par son jeu. Ultra athlétique et spectaculaire, Wilson peut redonner à lui seul l’envie de regarder Chicago, trop souvent moyenne ces dernières saisons. Il sort d’une très bonne saison freshman chez les Tar Heels, probablement au-delà même des espérances. Et sa blessure à la main qui l’a contraint à une vingtaine de matchs ne devrait pas freiner sa progression.



Proche du 20-10 de moyenne en NCAA, Wilson en a pourtant encore clairement sous la semelle, et pas seulement grâce à sa détente. Scoreur ultra agressif vers le cercle quand il en a l’opportunité, son bagage technique entre tir à mi-distance et distribution devrait permettre à Tiago Splitter d’utiliser son nouveau joueur de plus d’une manière. Il y a encore matière à canaliser et travailler avec Caleb Wilson, et son potentiel n’a pas tant à envier par rapport à celui du Top 3. S’il parvient à gommer ses imperfections au dribble ou en défense, Chicago tient peut-être son nouveau visage. Fiche BasketUSA → Alternatives : Keaton Wagler, Mikel Brown Jr , Darius Acuff, Kingston Flemings

5 SG Keaton Wagler Illinois · 1m96 / 85 kg · 31 17.9 PTS 5.1 REB 4.2 PAS 40% 3P

Voilà les premiers possibles remous de cette Draft. Les Clippers ont l’embarras du choix : derrière le Top 4 figure une kyrielle de guards de qualité aux profils variés. Reste donc à trouver celui qui pourrait le mieux compléter l’effectif en place à Los Angeles. Mais quelle voie suivre : le meilleur « fit », alors que Darius Garland vient à peine de poser ses valises, ou le plus gros potentiel pour penser à court et moyen terme. Brayden Burries et Mikel Brown Jr ont notamment tapé dans l’œil des dirigeants californiens. Mais l’option numéro un semble encore être Keaton Wagler.



Le joueur d’Illinois semble être la pièce la plus à même de se glisser dans le puzzle actuel des Clippers. À côté de Garland plutôt petit, Wagler et son mètre 96 devrait faire du bien à la ligne arrière où Kris Dunn a rendu de précieux services, mais non sans de sérieuses limites. Keaton Wagler évolue dans un tout autre registre, entre technique, qualité de tir et QI basket d’une grande maturité. S’il manque encore de carrure, il offrira une solution offensive de choix, tant à la création qu’à la finition. Récupérer un joueur comparé par son coach à Shai Gilgeous-Alexander pourrait être un moyen de panser en partie la plaie de son échange à OKC… Ultime option, les Clippers pourraient trouver leur bonheur en descendant un peu dans cette Draft alors que plusieurs franchises se montreraient très intéressées à l’idée de grimper. Los Angeles pourrait même récupérer un poste 1/2 de qualité, tout en récupérant en bonus un joueur ou un futur pick. Fiche BasketUSA → Alternatives : Kingston Flemings Mikel Brown Jr , Darius Acuff, Brayden Burries

6 PG Mikel Brown Jr Louisville · 1m92 / 86 kg · 27 18.2 PTS 4.7 PAS 3.3 REB 34% 3P

Si les Clippers venaient à surprendre en prenant un autre joueur que Wagler, la Draft pourrait alors ressembler à une bataille d’ajustements en temps réel. Pour Brooklyn, ce ne sera toutefois pas forcément la moins bonne nouvelle. Pris dans cet enchaînement de guards, les Nets se retrouvent pris dans leur propre piège à avoir récupéré trois meneurs un an plus tôt. Et la franchise semble indiquer chercher désormais le meilleur joueur disponible, tout du moins le plus talentueux. Rien de bien surprenant alors à la voir tenter le coup Mikel Brown Jr. Pas le plus régulier ou convaincant lors de cette saison NCAA, l’ancien joueur de Louisville était pourtant il y a un an un prétendant au podium de cette Draft. Fort shooteur mais à la sélection parfois franchement douteuse, le champion du monde U19 n’en reste pas moins un poison permanent pour les défenses. Et sa capacité à créer pour les autres pourrait en faire un meneur complet en attaque, avec plus de certitudes que ce que peut apporter aujourd’hui Egor Demin, Nolan Traoré ou Ben Saraf.



Autre avantage, le poignet fou de Brown et sa taille très correcte peut laisser imaginer des cinq avec deux « ballhandlers ». S’il parvient à polir son jeu, Mikel Brown Jr peut être une très belle prise au 6e rang, d’autant qu’il a annulé son workout avec les Kings, 7es choix, laissant imaginer qu’il a obtenu des garanties de ne pas glisser jusque-là. Darius Acuff Jr est aussi suivi, même si son gabarit limite davantage les options tactiques de Brooklyn vu leur embouteillage à la mène. Comme Los Angeles, on ne serait pas surpris que les dirigeants des Nets soient à l’écoute d’offres pour descendre un peu dans cette Draft, tout en disposant de bonnes options comme Nate Ament ou Aday Mara. Fiche BasketUSA → Alternatives : Darius Acuff Jr, Darius Acuff Jr, Nate Ament

7 PG Darius Acuff Jr Arkansas · 1m88 / 84 kg · 30 23.5 PTS 6.4 PAS 3.1 REB 44% 3P

Les impasses des uns feraient possiblement le bonheur des Kings. À la recherche d’un meneur d’avenir après une année de « pige » de Russell Westbrook, Sacramento semble avoir une idée assez claire en tête avec Darius Acuff Jr. La star d’Arkansas a brillé à l’échelon universitaire, sous les ordres de John Calipari, fournisseur officiel de point guards depuis de nombreuses années. Le technicien des Razorbacks en est convaincu, son dernier protégé est fait du même bois que Tyrese Maxey ou Shai Gilgeous-Alexander, qu’il a eu sous ses ordres à Kentucky.



La franchise californienne ne demande qu’à le croire, alors qu’Acuff sort auréolé du trophée Bob Cousy de meilleur meneur de la saison, le tout premier à l’obtenir dans sa saison freshman. Scoreur impressionnant et dans toutes les positions, bon gestionnaire (surtout du tempo), il semble en mesure de gérer une attaque NBA dès ses débuts. Ce ne sera pas sans quelques concessions, alors que sa défense a frisé l’inexistant, un peu comme Sacramento d’ailleurs. Les Kings devraient s’en accoutumer, et poursuivre leur rajeunissement avec une grosse dose de talent. Alternatives : Mikel Brown Jr, Kingston Flemings, Keaton Wagler

8 PG Kingston Flemings Houston · 1m89 / 83 kg · 31 16.1 PTS 5.2 PAS 4.1 REB 39% 3P

Sixième de notre première mock draft, Kingston Flemings glisse un peu, la faute à la cote en hausse de Mikel Brown Jr. Atlanta ne s’en plaindrait pas trop. Le meneur de Houston est un dragster qui devrait coller à merveille avec la patte Quin Snyder, entre rythme échevelé et agressivité défensive. Dans ce dernier registre, Flemings aurait aussi tout du bon choix, alors qu’il a une grosse longueur d’avance sur les autres purs meneurs du Top 10 de ce côté du parquet. Son profil semble également complémentaire de celui de C.J. McCollum, que les Hawks ont resigné pour un an, et qui fera un bon mentor.



Kingston Flemings apporterait un vrai boost à la « second unit », et devrait bénéficier du jeu NBA plus ouvert encore pour faire parler sa rapidité, notamment vers le cercle. En fonction des choix précédents, Atlanta pourrait aussi privilégier la piste Aday Mara. Le pivot de Michigan viendrait densifier le secteur intérieur et combler un manque de centimètres dans l’effectif des Hawks. Le sélectionner avec le huitième choix serait une petite surprise, mais elle aurait du sens. Fiche BasketUSA → Alternatives : Mikel Brown Jr, Aday Mara, Brayden Burries, Keaton Wagler , Yaxel Lendeborg

9 SG Brayden Burries Arizona · 1m92 / 98 kg · 35 16.1 PTS 4.9 REB 2.4 PAS 39% 3P

Avec Cooper Flagg, les Mavericks tiennent déjà la pierre angulaire de son futur. La prochaine étape pour les Texans est désormais de construire autour de leur rookie de l’année au potentiel sans limites. Le retour de Kyrie Irving, et dans une moindre mesure la bonne saison rookie de Ryan Nembhard, devraient occuper le poste 1 à court terme. Autour, en revanche, il y a de la place, notamment à l’arrière. Brayden Burries tombe ainsi à point nommé pour Dallas. Le joueur d’Arizona était attendu dans le Top 10, et son profil de joueur de complément devrait le rendre disponible à ce stade (à moins que les Clippers ne déjouent tous les plans).



Avec Burries, Dallas mettrait la main sur un des meilleurs potentiels two-way de cette Draft. L’arrière d’Arizona était le meilleur scoreur des Wildcats sans être la véritable option numéro un de l’équipe, grâce à son efficacité et un tir extérieur très sérieux. Au sein d’une des meilleures défenses universitaires, il était en charge du meilleur joueur extérieur soir après soir, où sa puissance a fait quelques victimes en NCAA. C’est exactement le type de profil qui manque à cette équipe, et qui ressemblerait à un chaînon manquant entre Irving et Flagg sur les lignes extérieures. Si Burries venait à ne plus être disponible, il n’est pas exclu de voir les Mavericks se montrer proactifs pour descendre dans la Draft selon The Stein Line, avec en ligne de mire l’intérieur Hannes Steinbach, né à Würzburg comme un certain Dirk Nowitzki. Fiche BasketUSA → Alternatives : Kingston Flemings, Karim Lopez, Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Nate Ament , Yaxel Lendeborg

10 SF Nate Ament Tennessee · 2m07 / 96 kg · 35 16.7 PTS 6.3 REB 2.3 PAS 33% 3P