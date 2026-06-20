Draft 2026 | Présentation de Hannes Steinbach (Washington)

Draft 2026 · Fiche prospect Hannes Steinbach Rebondeur Old school Intérieur · Washington Huskies

Poste Intérieur (C) Université Washington Huskies Taille / Poids 2,09m · 112kg Envergure 2,19m

18.5 Pts (57,7%) 11.8 Rebonds 4.2 Reb offensifs 67% Au cercle 22 Doubles-doubles 34% 3 points

Mais que mettent-ils dans la rivière Main, près de Würzburg ? Après Dirk Nowitzki ou Maxi Kleber, un nouveau talent du basket allemand va poser les pieds en NBA. Hannes Steinbach, dont le père a joué en pro avec un tout jeune Nowitzki, est un des premiers produits de la révolution du NIL dans le basket universitaire. Déjà professionnel dans le club de sa ville natale et avec un vrai rôle (14.8 points, 10.3 rebonds, 1.5 contre en 10 matchs des playoffs du championnat allemand en 2024/25), l’intérieur est allé se frotter à la NCAA pour un an et se faire davantage connaître des recruteurs. La mission est pleinement accomplie, au point d’avoir reçu de nouvelles offres à hauteur de 10 millions de dollars pour effectuer une saison de plus ! C’est dire si l’exercice de Steinbach a été plein du côté de Washington. Dans un programme de moyenne envergure mais au sein de la relevée conférence Big Ten, il s’est montré dominateur. Costaud, impérial au rebond, l’international (jeune) allemand a empilé les chiffres dans un style majoritairement à l’ancienne, mais avec une vraie envie d’élargir ses horizons. Pivot plutôt près du sol et aux fondamentaux de haut niveau, Hannes Steinbach ne doit pas pour autant être perçu comme un joueur de talent tombé à la mauvaise époque. À Washington, il s’est attelé à travailler sa mobilité, et à débuter un développement progressif vers le jeu extérieur. Les résultats sont encore mitigés, mais ils offrent déjà de premières armes pour exister en NBA dès sa première année. Physiquement, il ne devrait avoir aucun mal à sauter le pas. Reste que son profil peut aussi interroger, comme un peu coincé entre deux registres. Un peu court par rapport aux morphotypes de la NBA actuelle où chaque franchise ou presque compte sur un « seven footer » près du cercle, Hannes Steinbach va devoir continuer à travailler pour trouver la parade à ce déficit de centimètres. Il semble en avoir l’intelligence de jeu, et l’envie de continuer à étendre son répertoire. De quoi en faire un des meilleurs intérieurs de sa promotion.

Points forts

+ Le rebond On n’est pas le meilleur rebondeur de NCAA par hasard. Avec ses 11,8 prises par rencontre, Hannes Steinbach dominait toute la première division dans ce secteur et a pu s’avancer dans cette Draft comme le meilleur rebondeur disponible. Son physique aide à ce niveau, où ses bras et sa puissance restent des atouts forts. Mais ils ne feraient pas autant de dégâts sans un vrai feeling pour les trajectoires de tir, ou les endroits où se placer. C’est encore plus vrai au rebond offensif, où il est un vrai danger : 4,2 prises de moyenne, avec les claquettes comme deuxième source de son scoring dans le jeu ! Avec 22 doubles-doubles en 30 matchs, il est une vraie machine sous les cercles.

+ Qualités techniques pour le gabarit Un joueur old school avec le rebond parmi les principaux atouts, à croire que Steinbach serait l’archétype des joueurs un peu rustres d’antan. Mais cette impression est assez vite balayée après avoir vu l’Allemand sur toute la durée d’une rencontre. Il fait preuve d’un joli toucher près du cercle (67% de réussite au tir) que ce soit au jeu au poste, sa première option en attaque, ou face au cercle. Car le joueur de 20 ans affectionne le jeu en mouvement, que ce soit en partant en dribble depuis la ligne à 3-points, ou en transition, où il prend régulièrement de vitesse ses adversaires du même poste. S’il poursuit sur la voie d’un tir longue distance pour le moment en chantier, il pourrait devenir un intérieur très complet, un danger aux multiples visages, d’autant qu’il se montre déjà probant sur pick-and-roll.

Points faibles

− Quel poste en NBA ? C’est le principal point d’interrogation pour Hannes Steinbach. Avec cinq centimètres de plus, sa place dans la Lottery semblerait garantie. Mais sous les 2,10m, l’Allemand est un peu « petit » par rapport à la moyenne du poste 5 en NBA. Son envergure est très correcte, mais sera-t-elle suffisante face à des pivots plus longs ? La puissance — surtout du bas du corps — est au rendez-vous, mais elle va aussi de pair avec une verticalité en-dessous de la moyenne (seulement 27 dunks en 30 matchs) qui devrait le limiter au plus haut niveau. Sa mobilité pourrait sur le papier lui permettre d’envisager de se décaler comme ailier-fort, mais son dribble est trop peu sûr à ce stade. Surtout, son tir longue distance est encore un prototype en cours de réalisation, à 34% mais sur un volume faible et avec une gestuelle très perfectible. Difficile donc de l’imaginer sur de longues séquences jouer autrement que dans des cinq avec deux vrais intérieurs, loin d’être la formule la plus répandue actuellement en NBA.

− Les limites défensives Avec 2,3 « stocks » (interceptions et contres additionnés) en NCAA, Hannes Steinbach n’a rien de ridicule de ce côté du parquet. Les efforts sont là et il reste un joueur costaud, difficile à bouger quand on attaque son cercle. Mais sa détente très moyenne, associée à sa taille un peu limitée, empêche de le projeter comme une force de dissuasion de premier ordre. Et si sa vitesse une fois lancée est un vrai plus, sa mobilité latérale devrait être mise sérieusement à l’épreuve par des intérieurs plus vifs, et plus encore sur des meneurs en cas de changement sur écran. Les Huskies se comportaient d’ailleurs mieux avec Steinbach sur le banc que sur le parquet en défense dans toutes les statistiques avancées.

Comparaisons

Pas si « standard » par son physique et son style de jeu, Hannes Steinbach n’est pas vraiment une copie conforme. Sa capacité au rebond, tout en n’étant pas un vrai pivot NBA, fait penser à ce que Kevin Love pouvait apporter… et à la difficulté de savoir comment l’entourer dans la raquette. S’il parvient à travailler sur son tir à 3-points tout en composant avec ses limites en défense, Steinbach pourrait s’épanouir dans un rôle « à la » Nikola Vucevic à terme.

Meilleur scénario Titulaire Pire scénario Role player

Pronostic Milieu du premier tour

Hannes Steinbach pourrait se glisser en toute fin de lottery, notamment à Charlotte avec le 14e choix. Nul doute qu’il ne devrait pas glisser beaucoup plus bas, alors qu’il devrait être utile dès ses premiers pas en NBA. Les Bulls (15e choix), les Grizzlies (16e choix) sont aussi des destinations très plausibles pour l’Allemand. On ne serait pas non plus surpris de voir les Raptors (19e choix) et peut-être plus encore les Spurs (20e choix) se pencher sur son cas et tenter de remonter dans la hiérarchie.