Draft 2026 | Présentation de Brayden Burries (Arizona)

Draft 2026 · Fiche prospect Brayden Burries Two-way Complet Arrière · Arizona Wildcats

Poste Arrière (SG) Université Arizona Wildcats Taille / Poids 1,92m · 98kg Envergure 1,98m

16.1 Pts (49,1%) 39.1% 3 points 67% 2pts contre-attaque 4.9 Rebonds 1.5 Interceptions 1.5 Balles perdues

Dans une équipe aussi huilée que ne l’était Arizona ces derniers mois, difficile pour un prospect de sortir sensiblement du lot. Avec sept joueurs responsabilisés au scoring, s’imposer comme le mâle alpha de la meute n’avait rien d’évident. C’est pourtant ce qu’est parvenu à faire Brayden Burries. L’arrière s’est imposé comme le meilleur marqueur d’une équipe qualifiée pour le Final Four universitaire. Et malgré une Draft riche en guards, le Wildcat devrait figurer en bonne position le 23 juin prochain. Très complet, Brayden Burries se dirige vers un profil de lieutenant idéal, le genre de « two-way player » que toutes les équipes, surtout les plus compétitives, aiment avoir dans leur effectif. Offensivement, le joueur de 20 ans (il en aura 21 à la reprise, un des plus « vieux » freshmen de cette cuvée) est un guard complet, plus arrière que meneur mais capable de beaucoup de choses à bon niveau. Bon shooteur sans ballon, agressif en contre-attaque, et solide finisseur grâce à une capacité étonnante à trouver des angles en pénétration, le Californien est un scoreur sérieux et efficace. Il est peut-être encore plus intéressant de l’autre côté du parquet où il peut être une vraie teigne en défense. Souvent placé sur les lignes de passe plutôt que comme premier stoppeur, il a le nez pour se mettre sur les trajectoires, dévier les transmissions, ou se placer juste au bon moment sur le dribble d’un adversaire qui partirait en pénétration. En résumé, Brayden Burries peut se glisser dans bien des rôles tant il peut contribuer à ce que l’attaque de son équipe tourne bien, tout en faisant parler son physique et son intensité en défense. La principale interrogation porte sur son plafond plutôt que son niveau plancher, qui devrait lui assurer un long avenir en NBA. Dans une équipe d’Arizona où les individualités étaient diluées pour le bien collectif, jusqu’où pourrait aller Brayden Burries s’il était placé dans un rôle avec plus de libertés personnelles ? Recrue « 5 étoiles » à la sortie du lycée, il pourrait devenir au fil des saisons un peu plus qu’un joueur de complément rêvé. Pourquoi pas l’imaginer dans une équipe autour d’une superstar, tout en étant aussi précieux que régulier — un bras droit comme pouvait l’être un Khris Middleton pour Giannis Antetokounmpo à Milwaukee — et aller jusqu’à un statut de All-Star ? Quel que soit le pic de sa carrière, Brayden Burries ne devrait pas avoir trop de mal à se faire une place dans la ligue, et ce sans trop tarder.

Points forts

+ Polyvalence offensive Pour un joueur qui n’était pas l’arme absolue en attaque à Arizona (« seulement » 11 tirs par match), Brayden Burries a fait étalage d’une vaste palette de scoreur. Son poignet est sûr à 3-points (39,1%), même s’il ne force pas trop sa chance derrière l’arc en dépit de son talent. Shooteur dans un registre principalement sans ballon, il sait aussi jouer les porteurs de balle sur pick-and-roll pour s’ouvrir le chemin du cercle où son alliance de technique et de muscles a fait des ravages en NCAA. Ces qualités se transposent tout aussi bien sur le jeu de transition, où il est difficile à arrêter une fois lancé, grâce à une bonne maîtrise du rythme de ses courses, et à un sang-froid à toute épreuve (67% à 2-points sur contre-attaque). Même sans un volume ou un « usage » à crever les plafonds, il a de nombreux outils pour alimenter la marque soir après soir.

+ La puissance Pas forcément l’athlète le plus saisissant pour son poste — taille et envergure moyennes, explosivité bonne mais pas extraordinaire —, Brayden Burries est en revanche bien plus impressionnant par sa force, surtout du haut du corps. Tanké, l’arrière résiste aux impacts des deux côtés du terrain. Il peut utiliser cet atout pour se faire sa place en attaquant le cercle, et ne devrait pas avoir de difficultés à faire la transition avec les attaquants NBA. Cela l’aide aussi à participer activement au rebond, où il n’hésite pas à se frotter à de plus gros gabarits que lui, dans une équipe des Wildcats qui comptait pourtant plusieurs intérieurs très sérieux dans ce secteur.

+ La défense De tous les « guards » attendus dans le Top 10 de cette cuvée, il est sans doute le défenseur le plus convaincant à ce stade. Bien aidé par une défense collective de haute volée à Arizona, Brayden Burries est un joueur d’impact de ce côté du parquet. Sa stature a mis au sol un adversaire plus frêle plus d’une fois en NCAA. Et sa puissance n’est pas au détriment de la vitesse, tant latérale que pour couvrir le terrain. Il est ainsi un défenseur malin, très fiable dans ses rotations, et souvent intelligemment placé sur les lignes de passe adverses. Sa capacité à devenir un vrai spécialiste en un-contre-un demande encore à être vérifiée, tant ce n’était pas le rôle qui lui était attribué chez les Wildcats. Mais son apport défensif est une garantie avant même de débuter sa carrière.

Points faibles

− Pas de point fort dominant ? Avec autant de cordes à son arc, on voit mal comment Brayden Burries ne pourrait pas devenir un joueur important dans une rotation. Shoot, agressivité, « playmaking », physique… L’arrière noircit largement la liste des qualités requises pour s’imposer. Il ne lui manque peut-être qu’un domaine dans lequel il pourrait se rendre pleinement indispensable. Cela pourrait se développer avec le temps, que ce soit son tir à 3-points, s’il gagne encore en confiance et en volume, ou en défense s’il devient un chien de garde attitré aux meilleurs scoreurs extérieurs adverses. Sans cet atout maître, la marge de progression de sa carrière pourrait atteindre une forme de limite.

− La prévisibilité au shoot S’il est capable de peser sur les défenses de bien des manières (longue distance, transition, pénétration…), Brayden Burries semble toutefois bien plus à l’aise sur la gauche du cercle, bien que droitier. Il tente deux fois plus de tirs à 3-points à 45 degrés sur sa gauche qu’à droite (65 tentatives contre 35), et surtout est beaucoup plus adroit, avec une réussite de 43,1% sur la gauche contre un tout petit 17,1% à 45° à droite. Rien de rédhibitoire à ce stade, tant il y a peu à redire sur sa technique et sa mécanique de shoot. Mais cette tendance devra être gommée, ou au moins atténuée avec le temps, pour éviter de devenir un joueur trop prévisible pour les défenses.

Comparaisons

Un guard qui défend avec acharnement, peut tenir le ballon, et mettre des tirs de loin, Brayden Burries s’inscrit dans la lignée d’un Derrick White (les qualités au contre en moins) ou d’un Jalen Suggs (en plus efficace au tir). S’il se voit offrir plus de responsabilités en attaque et qu’il garde son efficacité vue en NCAA, il pourrait se développer comme un Nickeil Alexander-Walker a pu le faire dernièrement avec les Hawks.

Meilleur scénario All-Star Pire scénario Joueur de rotation dans une équipe qui gagne

Pronostic Top 10

Brayden Burries n’a peut-être pas la même attractivité de « leader » qu’un Darius Acuff, ou un Keaton Wagler. Mais son profil très complet et une marge de progression encore perceptible en font un immanquable de la Lottery. Difficile même de le voir descendre sous la 10e place, alors que les Clippers (5e choix), les Nets (6e choix), les Hawks (8e choix) ou les Mavericks (9e choix) auraient tous besoin d’un deuxième créateur. On l’imagine aussi volontiers se glisser dans un backcourt avec Stephen Curry aux Warriors, même si le 11e pick de Golden State pourrait être un peu trop bas dans la hiérarchie pour qu’il soit encore disponible.