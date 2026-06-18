Draft 2026 | Présentation de Mikel Brown Jr (Louisville)

Draft 2026 · Fiche prospect Mikel Brown Jr Sniper Distributeur Meneur · Louisville Cardinals

Poste Meneur (PG) Université Louisville Cardinals Taille / Poids 1,92m · 86kg Envergure 2,02m

18.2 Pts (41%) 34.4% 3 points 7.6 Tentatives 3pts 4.7 Passes 84.4% Lancers-francs 3.1 Balles perdues

AJ Dybantsa a beau être parmi les grands favoris pour être le premier choix de cette Draft 2026, il n’était pas le meilleur marqueur de Team USA, championne du monde U19 l’été dernier. Ni même la meilleure évaluation. Ces deux honneurs statistiques étaient revenus à Mikel Brown Jr. Christopher, de son vrai prénom, s’était montré brillant, retenu dans le meilleur cinq de la compétition, et seulement battu pour le titre de MVP par AJ Dybantsa. De quoi en faire un des joueurs les plus attendus de la saison universitaire. Mais à l’image de celle de Darryn Peterson, les derniers mois de Mikel Brown Jr ont davantage ressemblé à des montagnes russes. À Louisville, il a à peu près tout montré. Le bon, voire le bluffant, par sa double casquette de scoreur et passeur, capable d’actions que peu de joueurs sont capables de produire, a fortiori à ce niveau. Et puis le moins bon, pour ne pas dire l’inquiétant, avec un jeu parfois déroutant et des problèmes de dos qui ont plombé son année chez les Cardinals. Ces péripéties rendent Mikel Brown Jr difficile à jauger, tant son talent saute aux yeux autant que ce qui pourrait rendre fou certains coachs. Il n’a ainsi pas son pareil dans sa promotion par le danger qu’il apporte par son shoot longue distance. Capable de tirer dans toutes les positions, même les plus lointaines, le meneur de jeu est un poison dès qu’on lui laisse quelques centimètres pour dégainer. Mais cela ne va pas sans contrepartie, et une inefficacité qui sera un de ses principaux axes de progression. Le constat vaut aussi pour son jeu de passes, très avancé techniquement autant que parfois mal avisé. Il en reste qu’un prospect avec les deux principales qualités demandées à un meneur aujourd’hui en NBA (danger extérieur et capacité de création) à un plafond très élevé est forcément très intriguant. Et c’est cette vision qui fait du joueur de 20 ans une garantie quasi absolue de place dans le Top 10 de cette cuvée.

Points forts

+ Le tir à 3-points C’est l’illustration parfaite de ce qui fait à la fois l’attrait et la frustration autour de Mikel Brown Jr. Il n’y a pas un tir qui effraie le joueur de Louisville, ni vraiment un tir qu’il ne puisse espérer rentrer. En mouvement, en sortie de dribble, sur un step-back comme sur un dribble de côté et en reculant parfois jusqu’au logo, il est une menace permanente derrière l’arc. Et il l’utilise avec un gros volume : 7,6 tentatives par match, 9,4 ramenées sur 36 minutes et 58% de ses tirs dans le jeu. Ses pourcentages de réussite sont loin d’être reluisants, mais ils ne disent pas tout du pouvoir de nuisance du Cardinal, auteur d’un 10/16 à 3-points contre North Carolina State cette saison, et qui tournait à 47% lors des Championnats du monde U19 2025.

+ La qualité de distribution Si son tir est l’élément le plus visible et spectaculaire de son arsenal, son jeu de passes est peut-être sa qualité la plus « sûre » à son arrivée dans la ligue. Mikel Brown Jr est un vrai distributeur, l’opposé d’un sniper égoïste. Le joueur de Louisville sait utiliser son explosivité pour attirer les défenses et les manipuler à sa guise. Ensuite, c’est un potentiel festival : passes main droite comme main gauche, pour trouver son intérieur dans les airs sur pick-and-roll, ou pour trouver un shooteur… Mikel Brown Jr sait tout faire, surtout ce que la majorité des autres joueurs et des spectateurs n’avaient pas vu venir. Il devrait être aidé en cela par le jeu NBA plus ouvert, et par des coéquipiers plus talentueux encore pour convertir ses offrandes.

+ Le panel offensif Du shoot dans tous les sens et un sens aiguisé de la passe, Mikel Brown Jr aurait déjà un profil plus que satisfaisant pour un poste 1. Mais ses atouts en attaque ne s’arrêtent pas là. Il n’est peut-être pas le joueur le plus rapide de cette promotion une fois lancé, mais sa faculté à changer de rythme en un éclair est assez impressionnante. Il sait notamment décélérer à bon escient pour aller provoquer les fautes (près de six lancers-francs tentés par match), tout en finissant ses actions. Plus grand et plus long que le meneur-type NBA, ses qualités athlétiques et son dribble très solide devraient faire des dégâts, notamment vers le cercle (10 dunks en 21 matchs). Et il laisse entrevoir une sérieuse possibilité de le voir évoluer sans ballon, alors que la moitié de ses tirs à 3-points font suite à une passe décisive.

Points faibles

− La prise de décision C’est sans doute là que se jouera une grande partie de sa carrière. Car aussi doué soit-il, Mikel Brown Jr aura du mal à exprimer toutes ses qualités dans la durée et avec un temps de jeu conséquent s’il ne travaille pas sur sa justesse. La frontière entre la créativité et l’excentricité se fait bien trop fine, et son efficacité s’en ressent drastiquement. Ses pourcentages à 3-points la saison dernière (34,4%) ne sont pas dignes de ses capacités, la faute à certains choix plus que discutables (défenseur sur lui, timing sur la possession…). Ses 3,1 balles perdues sont tout aussi peu rassurantes, surtout qu’elles pourraient être largement évitables avec une prise de risque plus contrôlée. Dans ces deux secteurs, l’espoir est toutefois permis, que ce soit par ses 84,4% aux lancers-francs, plus révélateurs de la qualité de son poignet, ou par son ratio passes décisives / balles perdues bien supérieur (autour de 3) avec Team USA malgré des minutes plus limitées.

− Le physique Seuls Cameron Carr et Keaton Wagler sont plus grands et plus minces que Mikel Brown Jr. S’il n’a pas peur d’aller au contact vers le cercle, il n’a pas la puissance pour résister à l’impact, en particulier si des intérieurs viennent en aide. Ce déficit se fait peut-être plus encore sentir en défense, où il a parfois tendance à vouloir éviter le contact et laisse trop de marge à son vis-à-vis. Son dos sera aussi un point à surveiller, lui qui a manqué 14 des 35 matchs de Louisville, avec un gros mois d’absence entre décembre et janvier, puis les tournois régionaux et nationaux manqués. Timing malheureux, ou vraie surveillance à l’avenir ?

Comparaisons

Son grain de folie justifié par son talent indéniable est de la même veine que celui de LaMelo Ball. Et il peut être aussi génial que franchement agaçant par (mauvaises) séquences. Sa confiance dans son tir, tout en étant capable d’aller attaquer le cercle par ses qualités athlétiques et de dribble, rappelle quelques flashs de Damian Lillard.

Meilleur scénario All-Star Pire scénario Remplaçant

Pronostic Top 10

Mikel Brown Jr. est un cas de conscience. Vaut-il mieux miser sur un joueur pour son niveau plancher, ou pour son plafond ? Ses workouts, notamment celui avec les Clippers qui disposent du 5e choix, en diront sans doute long sur l’impression qu’il laisse aux franchises. Les Nets (6e choix) pourraient aussi se laisser tenter malgré la kyrielle de meneurs déjà dans leur effectif, par la taille de Brown Jr et son potentiel sans ballon. Les Hawks (8e choix) seront aussi sans doute aux aguets. Le voir glisser au-delà du neuvième rang et des Mavericks, également à la recherche d’un guard, semble hautement improbable.