Draft 2026 | Présentation de Jayden Quaintance (Kentucky)

Draft 2026 · Fiche prospect Jayden Quaintance Protecteur de cercle Pari médical Pivot · Kentucky Wildcats

Poste Pivot (C) Université Kentucky Wildcats Taille / Poids 2,06m · 115kg Envergure 2,27m

5.0 Points 5.0 Rebonds 0.8 Contres 16.8′ Min / match 4 Matchs joués 18.8% 3 points

Drôle de spécimen que Jayden Quaintance. Et drôle d’histoire aussi. Trimballé de pays en pays au fil de la carrière de son basketteur de père, puis de ville en ville durant une scolarité agitée, l’intérieur avait fait le choix d’avancer son éligibilité NCAA d’un an et de rejoindre l’université… en sachant pertinemment qu’il n’aurait pas l’âge légal pour se présenter à la Draft. Passé par Arizona State alors qu’il devait à l’origine rejoindre Kentucky avant que John Calipari ne soit mis à la porte, il a finalement rejoint les Wildcats pour sa deuxième saison à la fac. Mais celle-ci a tourné court, quatre petits matchs seulement au cours d’une année passée entre rééducation, après s’être rompu les ligaments croisés du genou en février 2025, et douleurs persistantes après avoir tenté de faire son retour. C’est donc dans un brouillard d’incertitudes que se présente le pivot, toujours un des plus jeunes candidats (il fêtera ses 19 ans le 11 juillet) de cette cuvée. Sa présence au Draft Combine avait dans un premier temps levé quelques doutes sur sa faculté de jouer. Mais son refus de prendre part aux tests d’agilité, les images de l’intégralité de ses réceptions de dunk sur sa jambe qui n’a pas été blessée, et les derniers échos autour de son recul dans la hiérarchie la faute à son dossier médical ont de quoi refroidir. Le scénario est d’autant plus cruel que l’on parle ici d’un joueur qui en pleine forme serait sans doute dans une discussion pour une place à la Lottery… Jayden Quaintance est peut-être intrinsèquement le meilleur défenseur intérieur de cette Draft. Son envergure démentielle pour sa taille, son explosivité vers le cercle en font un contreur de tout premier ordre. Plus intéressant encore, il a une mobilité exceptionnelle pour un pivot, lui permettant de switcher à sa guise et de défendre parfois très au large, comme en protection de son cercle. Mais ça, c’était avant sa sérieuse blessure au genou… S’il parvient à retrouver l’intégralité de ses moyens, son avenir NBA semble tout tracé. D’autant qu’il ne rechigne pas à élargir ses horizons, avec une vraie envie de se doter d’un tir extérieur (1,3 tentative à 3-points en 2024/25), et un jeu de passe suffisamment correct pour ne pas craindre de lui donner le ballon en mains.

Points forts

+ La défense S’il n’est pas le plus grand des pivots, sa force et surtout sa longueur font de sa dissuasion une arme potentiellement létale. Ajoutez-y une bonne lecture, une vraie capacité à enchaîner les sauts, et une capacité à s’élever haut et longtemps, et vous obtenez un protecteur d’arceau de haute volée. Mais ce qui marque peut-être plus encore, c’est sa capacité à pouvoir défendre plusieurs positions, notamment sur des situations d’écrans. Ses changements de direction et la vitesse de ses appuis sont rares pour un joueur de cette puissance et de ce gabarit. Il est aussi intelligent pour contester les prises de position poste bas de ses adversaires grâce à des mains actives et un engagement continu en défense.

+ Le potentiel offensif Jayden Quaintance ne sera probablement jamais un attaquant de premier ordre. Mais il a quelques atouts pour en faire un joueur suffisamment intéressant pour ne pas être absent de ce côté du parquet. Sa bonne coordination et la qualité de ses mains sûres en font un joueur intéressant une fois lancé. Sérieux en transition où il est difficile de se mettre en travers de son chemin, il est encore plus menaçant depuis le « dunker spot » où il peut finir dans le cercle en un claquement de doigt. Sa capacité sur pick-and-roll reste encore une énigme, tant elle était trop peu exploitée à Arizona State. Mais il pourrait devenir une arme sur les passes lobées… pour peu qu’il retrouve toutes ses capacités.

Points faibles

− L’état de santé Sa place dans la Draft, son rôle lors de ses débuts, et même son avenir tout court… Tout dépendra de savoir si le genou de Jayden Quaintance peut guérir, voire dans l’idéal retrouver son plein rendement. Si tel est le cas, avoir été patient aura valu le coup, et le récupérer en deuxième partie, voire en fin de premier tour, ressemblera à une sacrée affaire. S’il revient au jeu mais dans une version limitée, que ce soit dans sa verticalité ou son explosivité, alors il perdra une large partie de ce qui le rend spécial.

− Le shoot Est-ce vraiment bien fondé de la part de Jayden Quaintance de vouloir développer son tir extérieur ? Son geste manque de fluidité, de toucher, et surtout d’efficacité. Ses 18,8% à 3-points (sur un volume limité) la saison passée et un minuscule 4/13 aux lancers-francs en 2025/26 n’incitent guère à l’optimisme. Sans vouloir restreindre le pivot, il ne semble pas non plus incongru de penser qu’il lui vaudrait mieux maximiser ses qualités actuelles, qui en feraient un joueur déjà précieux chez les professionnels, plutôt que de s’obstiner dans une direction aussi floue.

Comparaisons

Comment ne pas penser à Robert Williams III en songeant à Jayden Quaintance ? Les deux hommes partagent un même sens du timing au contre, et une même fragilité, la faute à une grave blessure au genou. Sa capacité à finir vite et fort au cercle évoque aussi un jeune DeAndre Jordan, avec la capacité de pouvoir défendre plus au large.

Meilleur scénario Titulaire de calibre All-Defense Pire scénario Trop souvent à l’infirmerie, avenir en pointillés

Pronostic Deuxième moitié du 1er tour

Savoir où va tomber Jayden Quaintance avant la Draft relève d’une forme de doigt mouillé. Son profil, à 100% de sa forme, devrait intéresser des équipes entre la 10e et la 20e place sans la moindre discussion. Charlotte (14e choix), Memphis (16e choix), voire Oklahoma City (12e et 17e choix) seraient sans doute très intéressés de récupérer un joueur dans ce registre. Mais les doutes sur l’état de son genou laissent plus raisonnablement imaginer une glissade vers la fin du premier tour, où pourraient se trouver des équipes qui peuvent se permettre de lui donner du temps comme Atlanta (23e choix) et plus encore les Lakers (25e choix), où son profil correspondrait à merveille avec un trou dans l’effectif.