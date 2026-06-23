Draft 2026 | Keaton Wagler convaincu d’être choisi par les Bulls ou les Clippers

En amont de cette Draft 2026, Keaton Wagler a effectué un workout avec les Bulls, et il devait également en passer un avec les Clippers. Les deux franchises détiennent respectivement les 4e et 5e choix de la prochaine Draft.

Juste derrière elles, on retrouve les Nets, qui espéraient eux aussi pouvoir voir l’ancien joueur d’Illinois à l’œuvre. Mais l’arrière a finalement préféré annuler cette rencontre.

« J’ai déjà effectué un workout avec Chicago et j’allais en effectuer un avec les Clippers », confie le principal intéressé. « Ils ont les choix 4 et 5. Je pense qu’en recevant leurs retours et en voyant où j’en étais, je n’avais pas besoin de faire un workout avec les Nets. Je continue de rencontrer des équipes et d’échanger avec elles, peu importe leurs demandes. Mais je ne pense pas avoir besoin de faire des essais avec elles parce que, honnêtement, elles m’ont déjà vu jouer tout au long de la saison. »

Une décision pleine d’assurance pour Keaton Wagler, puisque rien ne garantit aujourd’hui que l’arrière sera bien sélectionné dans le Top 5 de la Draft 2026. Avec leur quatrième choix, les Bulls devraient sans doute privilégier Caleb Wilson, à moins que Memphis ne laisse filer Cameron Boozer, ce qui constituerait une surprise.

Du côté des Clippers, Keaton Wagler serait en revanche bien placé. Les Californiens estimeraient qu’il est le joueur le plus compatible avec Darius Garland sur le backcourt. La franchise de Los Angeles n’aurait toutefois pas encore arrêté son choix, avec Mikel Brown Jr, Darius Acuff Jr. ou encore Kingston Flemings parmi les alternatives.

Ce dernier ne serait cependant plus la priorité des Clippers. Lors d’un workout commun avec Keaton Wagler, Kingston Flemings aurait laissé une moins bonne impression que le joueur d’Illinois, qui apparaît donc de plus en plus comme une option crédible pour Los Angeles avec le 5e choix.