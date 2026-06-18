Draft 2026 | Les Clippers ciblent Keaton Wagler ou Mikel Brown Jr. avec le 5e choix

À une semaine de la Draft 2026, une tendance semble se dégager du côté des Clippers. Selon plusieurs sources relayées par Jake Fischer et Marc Stein, la franchise californienne envisagerait sérieusement de sélectionner soit Keaton Wagler, l’arrière d’Illinois, soit Mikel Brown Jr, le meneur de Louisville, avec le 5e choix.

L’idée serait de trouver un complément naturel à Darius Garland, récupéré en février dernier en échange de James Harden. Dans cette optique, Keaton Wagler et Mikel Brown Jr. seraient jugés plus compatibles avec le profil du meneur All-Star que d’autres meneurs/scoreurs comme Darius Acuff Jr. ou Kingston Flemings.

Keaton Wagler aurait marqué des points

Selon Jake Fischer, Keaton Wagler et Kingston Flemings ont justement participé la semaine dernière à un « workout » commun organisé dans les installations des Clippers.

Depuis cette séance, les échos en provenance des scouts et dirigeants présents seraient particulièrement favorables à Keaton Wagler. L’arrière d’Illinois aurait laissé une impression plus forte que son concurrent texan, renforçant ainsi sa position dans les projections de la franchise.

Longtemps resté à Orlando pour accueillir les franchises intéressées lors de séances individuelles, Mikel Brown Jr. a récemment décidé d’aller au-devant des équipes positionnées entre les 5e et 10e places.

Après une visite chez les Nets, détenteurs du 6e choix, il est ainsi allé à la rencontre des Clippers. Un changement de stratégie qui confirme que son nom circule de plus en plus haut dans les projections. Et que Los Angeles étudie bien plusieurs profils de créateurs pour accompagner Darius Garland sur les lignes arrières.

Les Kings à l’affût

Si les Clippers choisissent Keaton Wagler au cinquième rang et que Brooklyn mise ensuite sur Mikel Brown Jr, la situation pourrait devenir particulièrement intéressante pour les Kings.

Depuis plusieurs semaines, Sacramento lorgne Darius Acuff Jr. Dans ce scénario, le meneur d’Arkansas serait toujours disponible avec le septième choix.

Les Kings garderaient aussi la possibilité de se tourner vers Kingston Flemings. Contrairement à certaines informations ayant circulé récemment, plusieurs sources confirment que le meneur de Houston a bien effectué un « workout » privé à Sacramento la semaine dernière. Ce qui porte à quatre le nombre d’équipes qu’il a rencontrées…