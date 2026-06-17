Draft 2026 | Trois essais seulement pour Kingston Flemings

Lorsqu’on est promis à une place dans le Top 10 de la Draft, pas besoin de multiplier les essais. C’est le cas de Kingston Flemings qui est à la lutte avec Darius Acuff Jr. pour le titre de meilleur meneur de cette cuvée 2026. Pour l’instant, difficile de savoir lequel des deux sera sélectionné en premier.

Mais selon le Bleacher Report, le meneur de Houston n’a effectué que trois essais, et comme il s’agit des Bulls, des Clippers et des Mavericks, on peut en déduire qu’il pourrait être sélectionné en 4e, 5e ou 9e position. Nos confrères précisent bien que c’est son camp qui a validé ses essais, et on notera que les Nets et les Kings, à la recherche aussi d’un meneur de jeu, ne l’ont pas rencontré. Sans doute que ses deux franchises se concentrent sur Darius Acuff Jr, et que le camp Flemings préfère des destinations comme Chicago, Los Angeles et Dallas.

Draft 2026 | Présentation de Kingston Flemings

Annoncé plus imposant avant le Draft Combine, Kingston Flemings (1m88) n’est finalement pas plus grand que Darius Acuff Jr, et surtout son envergure s’est révélée bien inférieure à celle de son concurrent.

Mais le Texan a rapidement fait oublier ces mensurations sur la partie athlétique d’abord avec une détente mesurée à 1m03, et technique. Flemings a ainsi dominé les exercices à 3-points du Combine avec un impressionnant 19 sur 25 de loin, dépassant notamment Alex Karaban.

Des résultats encourageants pour un joueur dont le principal atout à Houston consistait surtout à miser sur sa vitesse et son dribble pour créer de la distance avec son défenseur pour sanctionner à mi-distance ou près du cercle.