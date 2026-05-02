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Draft Combine : la liste complète des joueurs invités

Publié le 2/05/2026 à 14:09 Twitter Facebook

Draft 2026 – Cameron Boozer, AJ Dybantsa ou encore Darryn Peterson sont attendus mi-mai à Chicago pour passer les tests pré-draft et rencontrer les dirigeants des 30 franchises NBA.

AJ DybantsaDu 10 au 17 mai, toujours à Chicago, la NBA invite les meilleurs prospects de la Draft 2026 au traditionnel Draft Combine. La ligue a dressé une liste de 73 joueurs, essentiellement des joueurs universitaires, et cette liste sera complétée des meilleurs joueurs issus du «Combine» de la G League, organisé quelques jours plus tôt.

Il faut rappeler que le règlement est désormais très strict et qu’un joueur invité au combine qui refuse d’y participer sans excuse valable ne sera pas éligible à la Draft. Cependant, des exceptions sont toujours prévues pour les joueurs évoluant à l’étranger, dont le championnat n’est pas terminé.

A l’instar d’AJ Dybantsa, Cam Boozer et Darryn Peterson, les trois favoris pour être sélectionnés en 1er, les joueurs conviés au Draft Combine passeront toute une batterie des examens médicaux, et ils doivent partager leur historique médical, participer à des tests physiques et techniques, et effectuer des entretiens avec les GM et scouts des franchises et les médias. Seuls les matchs d’entraînement sont facultatifs.

La liste des joueurs invités (par ordre alphabétique)

Joueur Poste Université / Origine Saison
Matt Able Arrière North Carolina State 1ère année
Darius Acuff Arrière Arkansas 1ère année
Amari Allen Ailier Alabama 1ère année
Nate Ament Ailier Tennessee 1ère année
Christian Anderson Arrière Texas Tech 2e année
Tobe Awaka Ailier Arizona 4e année
Flory Bidunga Ailier/Pivot Kansas 2e année
Tyler Bilodeau Ailier UCLA 4e année
John Blackwell Arrière Wisconsin 3e année
Cameron Boozer Ailier Duke 1ère année
Kylan Boswell Arrière Illinois 4e année
Nick Boyd Arrière Wisconsin 4e année
Jaden Bradley Arrière Arizona 4e année
Trevon Brazile Ailier Arkansas 4e année
Maliq Brown Ailier Duke 4e année
Brayden Burries Arrière Arizona 1ère année
Cameron Carr Arrière Baylor 3e année
Chris Cenac Ailier/Pivot Houston 1ère année
Rueben Chinyelu Pivot Florida 3e année
Ryan Conwell Arrière Louisville 4e année
AJ Dybantsa Ailier BYU 1ère année
Zuby Ejiofor Ailier St. John’s 4e année
Isaiah Evans Arrière/Ailier Duke 2e année
Jeremy Fears Arrière Michigan State 3e année
Kingston Flemings Arrière Houston 1ère année
Ja’Kobi Gillespie Arrière Tennessee 4e année
Allen Graves Ailier Santa Clara 1ère année
Keyshawn Hall Arrière/Ailier Auburn 4e année
Juke Harris Arrière Wake Forest 2e année
Joshua Jefferson Ailier Iowa State 4e année
Morez Johnson Ailier/Pivot Michigan 2e année
Mikel Brown Jr. Arrière Louisville 1ère année
Alex Karaban Ailier UConn 4e année
Jack Kayil Arrière Allemagne né en 2006
Sergio De Larrea Arrière Espagne né en 2005
Toibu Lawal Ailier Virginia Tech 4e année
Yaxel Lendeborg Ailier Michigan 4e année
Karim Lopez Ailier Australie né en 2007
Aday Mara Pivot Michigan 3e année
Nick Martinelli Ailier Northwestern 4e année
Baba Miller Ailier/Pivot Cincinnati 4e année
Dillon Mitchell Ailier St. John’s 4e année
Milan Momcilovic Ailier Iowa State 3e année
Malachi Moreno Pivot Kentucky 1ère année
Izaiyah Nelson Ailier South Florida 4e année
Tyler Nickel Ailier Vanderbilt 4e année
Ebuka Okorie Arrière Stanford 1ère année
Felix Okpara Pivot Tennessee 4e année
Ugonna Onyenso Pivot Virginia 4e année
Otega Oweh Arrière Kentucky 4e année
Koa Peat Ailier Arizona 1ère année
Darryn Peterson Arrière Kansas 1ère année
Labaron Philon Arrière Alabama 2e année
Jayden Quaintance Ailier/Pivot Kentucky 2e année
Tarris Reed Pivot UConn 4e année
Billy Richmond Arrière/Ailier Arkansas 2e année
Richie Saunders Arrière BYU 4e année
Emanuel Sharp Arrière Houston 4e année
Braden Smith Arrière Purdue 4e année
Hannes Steinbach Ailier Washington 1ère année
Bennett Stirtz Arrière Iowa 4e année
Andrej Stojakovic Arrière/Ailier Illinois 3e année
Peter Suder Arrière Miami (OH) 4e année
Luigi Suigo Pivot Serbie né en 2007
Dailyn Swain Arrière/Ailier Texas 3e année
Tyler Tanner Arrière Vanderbilt 2e année
Meleek Thomas Arrière Arkansas 1ère année
Bruce Thornton Arrière Ohio State 4e année
Milos Uzan Arrière Houston 4e année
Henri Veesaar Pivot North Carolina 3e année
Keaton Wagler Arrière Illinois 1ère année
Caleb Wilson Ailier North Carolina 1ère année
Tounde Yessoufou Arrière/Ailier Baylor 1ère année

 

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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