Draft Combine : la liste complète des joueurs invités

Du 10 au 17 mai, toujours à Chicago, la NBA invite les meilleurs prospects de la Draft 2026 au traditionnel Draft Combine. La ligue a dressé une liste de 73 joueurs, essentiellement des joueurs universitaires, et cette liste sera complétée des meilleurs joueurs issus du «Combine» de la G League, organisé quelques jours plus tôt.
Il faut rappeler que le règlement est désormais très strict et qu’un joueur invité au combine qui refuse d’y participer sans excuse valable ne sera pas éligible à la Draft. Cependant, des exceptions sont toujours prévues pour les joueurs évoluant à l’étranger, dont le championnat n’est pas terminé.
A l’instar d’AJ Dybantsa, Cam Boozer et Darryn Peterson, les trois favoris pour être sélectionnés en 1er, les joueurs conviés au Draft Combine passeront toute une batterie des examens médicaux, et ils doivent partager leur historique médical, participer à des tests physiques et techniques, et effectuer des entretiens avec les GM et scouts des franchises et les médias. Seuls les matchs d’entraînement sont facultatifs.
La liste des joueurs invités (par ordre alphabétique)
|Joueur
|Poste
|Université / Origine
|Saison
|Matt Able
|Arrière
|North Carolina State
|1ère année
|Darius Acuff
|Arrière
|Arkansas
|1ère année
|Amari Allen
|Ailier
|Alabama
|1ère année
|Nate Ament
|Ailier
|Tennessee
|1ère année
|Christian Anderson
|Arrière
|Texas Tech
|2e année
|Tobe Awaka
|Ailier
|Arizona
|4e année
|Flory Bidunga
|Ailier/Pivot
|Kansas
|2e année
|Tyler Bilodeau
|Ailier
|UCLA
|4e année
|John Blackwell
|Arrière
|Wisconsin
|3e année
|Cameron Boozer
|Ailier
|Duke
|1ère année
|Kylan Boswell
|Arrière
|Illinois
|4e année
|Nick Boyd
|Arrière
|Wisconsin
|4e année
|Jaden Bradley
|Arrière
|Arizona
|4e année
|Trevon Brazile
|Ailier
|Arkansas
|4e année
|Maliq Brown
|Ailier
|Duke
|4e année
|Brayden Burries
|Arrière
|Arizona
|1ère année
|Cameron Carr
|Arrière
|Baylor
|3e année
|Chris Cenac
|Ailier/Pivot
|Houston
|1ère année
|Rueben Chinyelu
|Pivot
|Florida
|3e année
|Ryan Conwell
|Arrière
|Louisville
|4e année
|AJ Dybantsa
|Ailier
|BYU
|1ère année
|Zuby Ejiofor
|Ailier
|St. John’s
|4e année
|Isaiah Evans
|Arrière/Ailier
|Duke
|2e année
|Jeremy Fears
|Arrière
|Michigan State
|3e année
|Kingston Flemings
|Arrière
|Houston
|1ère année
|Ja’Kobi Gillespie
|Arrière
|Tennessee
|4e année
|Allen Graves
|Ailier
|Santa Clara
|1ère année
|Keyshawn Hall
|Arrière/Ailier
|Auburn
|4e année
|Juke Harris
|Arrière
|Wake Forest
|2e année
|Joshua Jefferson
|Ailier
|Iowa State
|4e année
|Morez Johnson
|Ailier/Pivot
|Michigan
|2e année
|Mikel Brown Jr.
|Arrière
|Louisville
|1ère année
|Alex Karaban
|Ailier
|UConn
|4e année
|Jack Kayil
|Arrière
|Allemagne
|né en 2006
|Sergio De Larrea
|Arrière
|Espagne
|né en 2005
|Toibu Lawal
|Ailier
|Virginia Tech
|4e année
|Yaxel Lendeborg
|Ailier
|Michigan
|4e année
|Karim Lopez
|Ailier
|Australie
|né en 2007
|Aday Mara
|Pivot
|Michigan
|3e année
|Nick Martinelli
|Ailier
|Northwestern
|4e année
|Baba Miller
|Ailier/Pivot
|Cincinnati
|4e année
|Dillon Mitchell
|Ailier
|St. John’s
|4e année
|Milan Momcilovic
|Ailier
|Iowa State
|3e année
|Malachi Moreno
|Pivot
|Kentucky
|1ère année
|Izaiyah Nelson
|Ailier
|South Florida
|4e année
|Tyler Nickel
|Ailier
|Vanderbilt
|4e année
|Ebuka Okorie
|Arrière
|Stanford
|1ère année
|Felix Okpara
|Pivot
|Tennessee
|4e année
|Ugonna Onyenso
|Pivot
|Virginia
|4e année
|Otega Oweh
|Arrière
|Kentucky
|4e année
|Koa Peat
|Ailier
|Arizona
|1ère année
|Darryn Peterson
|Arrière
|Kansas
|1ère année
|Labaron Philon
|Arrière
|Alabama
|2e année
|Jayden Quaintance
|Ailier/Pivot
|Kentucky
|2e année
|Tarris Reed
|Pivot
|UConn
|4e année
|Billy Richmond
|Arrière/Ailier
|Arkansas
|2e année
|Richie Saunders
|Arrière
|BYU
|4e année
|Emanuel Sharp
|Arrière
|Houston
|4e année
|Braden Smith
|Arrière
|Purdue
|4e année
|Hannes Steinbach
|Ailier
|Washington
|1ère année
|Bennett Stirtz
|Arrière
|Iowa
|4e année
|Andrej Stojakovic
|Arrière/Ailier
|Illinois
|3e année
|Peter Suder
|Arrière
|Miami (OH)
|4e année
|Luigi Suigo
|Pivot
|Serbie
|né en 2007
|Dailyn Swain
|Arrière/Ailier
|Texas
|3e année
|Tyler Tanner
|Arrière
|Vanderbilt
|2e année
|Meleek Thomas
|Arrière
|Arkansas
|1ère année
|Bruce Thornton
|Arrière
|Ohio State
|4e année
|Milos Uzan
|Arrière
|Houston
|4e année
|Henri Veesaar
|Pivot
|North Carolina
|3e année
|Keaton Wagler
|Arrière
|Illinois
|1ère année
|Caleb Wilson
|Ailier
|North Carolina
|1ère année
|Tounde Yessoufou
|Arrière/Ailier
|Baylor
|1ère année