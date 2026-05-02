Draft Combine : la liste complète des joueurs invités

Du 10 au 17 mai, toujours à Chicago, la NBA invite les meilleurs prospects de la Draft 2026 au traditionnel Draft Combine. La ligue a dressé une liste de 73 joueurs, essentiellement des joueurs universitaires, et cette liste sera complétée des meilleurs joueurs issus du «Combine» de la G League, organisé quelques jours plus tôt.

Il faut rappeler que le règlement est désormais très strict et qu’un joueur invité au combine qui refuse d’y participer sans excuse valable ne sera pas éligible à la Draft. Cependant, des exceptions sont toujours prévues pour les joueurs évoluant à l’étranger, dont le championnat n’est pas terminé.

A l’instar d’AJ Dybantsa, Cam Boozer et Darryn Peterson, les trois favoris pour être sélectionnés en 1er, les joueurs conviés au Draft Combine passeront toute une batterie des examens médicaux, et ils doivent partager leur historique médical, participer à des tests physiques et techniques, et effectuer des entretiens avec les GM et scouts des franchises et les médias. Seuls les matchs d’entraînement sont facultatifs.

La liste des joueurs invités (par ordre alphabétique)