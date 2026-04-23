AJ Dybantsa inscrit enfin son nom à la Draft

Promis à une grande carrière en NBA, AJ Dybantsa rejoint officiellement la liste des inscrits à la Draft 2026, annonce ESPN. Récemment, ESPN l’avait justement installé au premier rang de son traditionnel « Big Board », malgré la concurrence de Darryn Peterson ou de Cameron Boozer.

L’ailier de BYU n’aura ainsi passé qu’une petite année sous les couleurs des Cougars, éliminés dès le premier tour de la March Madness. Affichant des statistiques de 25.5 points, 6.8 rebonds, 3.7 passes et 1.1 interception sur une trentaine de matchs, avec notamment une grosse fin de campagne favorisée par la blessure de l’un de ses coéquipiers.

Courant mars, AJ Dybantsa disait certes se laisser le temps de la réflexion concernant son avenir, mais il a donc finalement choisi de se diriger vers la NBA. Où des franchises comme les Wizards, les Pacers, les Nets, le Jazz ou encore les Kings l’attendent déjà toutes comme le Messie…

« AJ Dybantsa est devenu le joueur que les dirigeants NBA imaginent le plus souvent être sélectionné en premier, avec l’espoir qu’il devienne un ailier scoreur capable de peser des deux côtés du terrain sur le long terme », écrivait par exemple ESPN à son sujet. « Dans une Draft riche en talents au sommet, il s’est imposé comme le premier choix le plus évident. »