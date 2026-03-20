AJ Dybantsa se laisse le temps de la réflexion pour son avenir

AJ Dybantsa espérait sans doute ne pas avoir autant de temps pour penser à la suite de son parcours. La star universitaire n’aura pas passé le premier tour de la March Madness, alors que BYU a été surpris par Texas (71-79).

L’ailier est désormais attendu parmi les principaux favoris pour être retenu avec le premier choix de la Draft fin juin. AJ Dybantsa doit désormais officialiser son inscription, et a indiqué qu’il n’était pressé de le faire.

« Je ne sais pas si c’était mon dernier match » a-t-il indiqué à KSL Sports juste après la rencontre. « Je ne connais pas la réponse à cette question, je ne peux simplement pas y répondre. » Très déçu, AJ Dybantsa a ajouté avoir besoin de « beaucoup de temps, des semaines » pour décompresser de la saison mouvementée des Cougars, touchés par de nombreuses blessures au fil de l’année. Mais aussi pour décider de la suite de sa carrière.

Son avenir entre les mains… de sa mère ?

« Je vais en parler à ma famille, principalement à ma mère » a-t-il expliqué en conférence de presse. « C’est elle la grande patronne. C’est elle qui, en quelque sorte, prend les grandes décisions de la vie dans la famille. Je vais voir ce qu’elle en dit et vous aurez une réponse dans les prochaines semaines. »

Interrogé par BYU Sports Nation, AJ Dybantsa a insisté dans un sourire : « Cela dépendra vraiment d’elle. Peu importe ce qu’elle dira, je le ferai. Mon père écoutera ma mère aussi, il n’a pas son mot à dire. »

Comme la saison dernière où Cooper Flagg avait été sélectionné en premier choix sans cacher avoir vraiment apprécié la vie universitaire et n’aurait pas été contre la prolonger, AJ Dybantsa laisse planer un (maigre) suspense.

L’Américain avait déjà laissé entendre au Deseret News qu’il pourrait « ne pas quitter BYU ». « Je pourrais ne pas quitter l’université. Ma mère veut que j’obtienne mon diplôme. Donc je pourrais ne pas m’en aller. Ou je pourrais m’en aller. En tant que mère, elle pense à mon après-carrière, et si quelque chose arrive, je devrais toujours avoir un plan B. Les gens peuvent présumer que je vais partir, mais je n’ai rien dit de la sorte. »