AJ Dybansa prend la tête du « Big Board » d’ESPN pour la Draft

Il y a du changement au sommet de la hiérarchie de la Draft, selon ESPN. Dans sa mise à jour publiée ce jeudi, le média américain place AJ Dybantsa au premier rang de son « Big Board ». L’ailier de BYU double ainsi Darryn Peterson (Kansas) et s’empare de la tête pour la première fois de la saison. Sa fin d’exercice sur le plan individuel, malgré une élimination dès le premier tour de la March Madness, a visiblement marqué les observateurs.

Privé de son coéquipier Richie Saunders, blessé pendant le dernier mois de la saison universitaire, AJ Dybantsa a dû assumer encore davantage de responsabilités offensives. Le joueur de 19 ans a bouclé sa campagne NCAA (même s’il a entretenu un léger suspense autour de son inscription à la Draft) avec des moyennes de 28.5 points à 46.3% aux tirs, 7.5 rebonds et 3.4 passes sur ses dix dernières sorties. Pas suffisant toutefois pour éviter une élimination d’entrée dans le tournoi national, face à Texas, malgré un solide double-double (35 points, 10 rebonds).

« Dybantsa est devenu le joueur que les dirigeants NBA imaginent le plus souvent être sélectionné en premier, avec l’espoir qu’il devienne un ailier scoreur capable de peser des deux côtés du terrain sur le long terme », écrit ESPN. « Dans une Draft riche en talents au sommet, il s’est imposé comme le premier choix le plus évident. »

Darryn Peterson et Cameron Boozer complètent le podium

Derrière lui, Darryn Peterson recule donc d’un rang. L’arrière de Kansas (20.2 points, 4.2 rebonds, 1.6 passe) a connu une saison plus contrastée, entre coups d’éclat et interrogations sur sa condition physique après plusieurs alertes liées à des crampes.

Sa March Madness, plutôt discrète, n’a pas renforcé son dossier, même s’il reste considéré comme « le scoreur le plus talentueux » de cette cuvée. Cameron Boozer (Duke) conserve, lui, sa troisième place après une saison conclue avec le titre de joueur de l’année, grâce à ses 22.5 points, 10.2 rebonds et 4.1 passes de moyenne.

Dans le Top 10, Keaton Wagler (Illinois, 5e, +1) et Darius Acuff Jr (Arkansas, 6e, +2) gagnent du terrain aux dépens de Kingston Flemings (Houston, 7e, -2), moins convaincant lors des grands rendez-vous NCAA.

Aday Mara grimpe en flèche, Adam Atamna recule

Les grands gagnants des dernières semaines se nomment Brayden Burries (10e, +7), l’arrière polyvalent d’Arizona, et surtout Aday Mara. Le géant espagnol a profité du titre de Michigan et de son impact physique (2m21, 116 kilos) pour crever l’écran pendant la March Madness, à l’image de ses 26 points contre Arizona en demi-finale. Résultat : il passe directement du second tour des projections ESPN, où il figurait en 32e position, à la lottery, avec une 14e place. Trois joueurs de Michigan sont désormais annoncés au premier tour, avec Yaxel Lendeborg (12e) et Morez Johnson Jr. (27e).

Côté français, Adam Atamna reste le seul représentant, mais sa position devient de plus en plus fragile. L’arrière de l’ASVEL, en difficulté depuis plusieurs semaines, glisse de la 41e à la 58e place.

Son processus de pré-Draft pourrait être déterminant pour savoir s’il sera finalement sélectionné ou non. Le contexte NIL pourrait également peser, certains joueurs pouvant être tentés de prolonger l’aventure NCAA grâce à des contrats universitaires extrêmement lucratifs. C’est d’ailleurs un choix qui a porté ses fruits pour Yaxel Lendeborg, annoncé autour de la 20e place il y a un an, et désormais projeté en « lottery pick ».