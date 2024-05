Draft 2024 : Alex Karaban visera un triplé historique avec Connecticut

Champion NCAA avec UConn, Alex Karaban (2m06, 21 ans) fait partie des plus gros poissons à avoir décidé mercredi d’annuler son inscription pour la Draft 2024. Ailier titulaire chez les Huskies, il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, et contrairement à Stephon Castle et Donovan Clingan, il n’a semble-t-il pas convaincu les scouts NBA de le sélectionner au premier ou second tour. ESPN le classait à la 36e place parmi les candidats à la Draft, soit une potentielle place au second tour.

Champion en 2022 et 2023, Alex Karaban sera le leader de Connecticut pour viser le triplé. Ce serait un exploit incroyable puisque seul UCLA, dans les années 60 et 70, y est parvenu avec John Wooden comme entraîneur, et Lew Alcindor puis Bill Walton comme leaders.

Auteur d’une saison « sophomore » à 13.3 points et 5.1 rebonds de moyenne, Alex Karaban découvrira à la rentrée un effectif remodelé à 80%, avec les arrivées d’Aidan Mahaney (Saint Mary’s), Tarris Reed (Michigan) et du lycéen Liam McNeeley. Parmi les revenants, il y aura Samson Johnson, Hassan Diarra, Solomon Ball et Jaylin Stewart.