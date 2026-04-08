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Mikel Brown Jr. se lance vers la Draft NBA 2026

Publié le 8/04/2026 à 13:51 Twitter Facebook

Le meneur freshman de Louisville a officialisé son inscription à la Draft NBA. Malgré une saison écourtée par une blessure au dos, le meneur de 1m96 a suffisamment brillé pour viser le Top 10.

Mikel Brown JrMikel Brown Jr. a décidé de franchir le pas. Le meneur de Louisville a en effet annoncé qu’il se présentait à la Draft NBA 2026, au terme d’une seule saison universitaire, confirmant un départ attendu depuis plusieurs semaines. Recrue majeure des Cardinals, il est en effet vu comme un possible choix dans le Top 10.

Avant d’être freiné par une blessure au bas du dos, il avait ainsi signé des débuts très convaincants sous le maillot de Louisville. En 21 matches, il a tourné à 18,2 points, 4,7 passes et 3,3 rebonds de moyenne. Et son absence sur la fin de saison, y compris pendant les tournois ACC et NCAA, n’a pas entamé sa cote auprès des recruteurs.

« Évidemment, ça a toujours été mon rêve d’en arriver là », a-t-il déclaré. « L’enfant qui sommeille en moi hurlerait de joie rien qu’à l’idée d’avoir l’occasion de jouer au plus haut niveau, ce qui est mon rêve depuis que j’ai commencé à jouer au basket. Alors oui, je vais franchir cette nouvelle étape. »

À 19 ans, Mikel Brown Jr. intrigue par sa taille pour le poste, sa lecture du pick-and-roll et sa capacité à jouer avec ou sans ballon. Car malgré des performances en dents de scie (41% de réussite dont 34% de loin), il a réalisé quelques sorties de choix, dont une explosion offensive à 45 points à 10/16 de loin face à North Carolina State.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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