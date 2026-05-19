Darius Acuff Jr, le meneur qui intrigue les Kings

À Sacramento, la Draft pourrait offrir un vrai coup de fraîcheur sur les lignes arrières. D’après le New York Post, les Kings apprécient particulièrement Darius Acuff Jr, attendu entre les choix 5 à 10, et donc susceptible d’être encore disponible lorsque la franchise californienne sélectionnera en 7e position.

Le lien est d’autant plus intéressant que Scott Perry, le nouveau GM de Sacramento, connaît bien la famille Acuff : il a entraîné Darius Acuff Sr, le père du prospect, lorsqu’il était assistant à Eastern Kentucky. Un détail qui ne fait pas une décision de Draft, mais qui peut forcément faciliter les échanges et la lecture du joueur.

Sur le terrain, Darius Acuff Jr. arrive avec l’un des CV offensifs les plus solides de cette cuvée. Sous les ordres de John Calipari à Arkansas, le meneur a tourné à 23.5 points et 6.4 passes de moyenne, devenant le premier joueur depuis Pete Maravich en 1970 à mener la SEC dans ces deux catégories. Pour un freshman, c’est quand même fort.

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Scoreur complet, très efficace près du cercle comme derrière l’arc, Darius Acuff Jr. se voit déjà comme un futur patron. « Un meneur superstar, clairement », a-t-il carrément lancé au Draft Combine, convaincu de pouvoir apporter « de l’enthousiasme dès le premier jour » à sa future équipe.

Reste le revers de la médaille : sa défense. Beaucoup de scouts s’inquiètent de son gabarit et de ses difficultés à tenir ses duels, même si ses mesures au Draft Combine ont rassuré, avec 1m88 pieds nus et une envergure de 2m01, dans des standards finalement proches de Damian Lillard, l’un de ses modèles dans la Grande Ligue.

Le joueur ne fuit en tout cas pas le sujet. « Je sais que je dois progresser en défense », reconnaît-il ainsi. « Je dois y mettre plus de fierté, plus d’effort, et rester concentré de ce côté du terrain. »