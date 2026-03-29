Draft 2026 : John Calipari compare Darius Acuff Jr. aux plus grands

Aujourd’hui entraîneur d’Arkansas, éliminé par Arizona au stade du Sweet Sixteen, John Calipari a vu passer quelques-uns des meilleurs arrières actuels lorsqu’il dirigeait l’université de Kentucky, qu’il s’agisse de Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Tyrese Maxey ou encore De’Aaron Fox, Devin Booker et Tyler Herro. Et on peut ajouter Derrick Rose et John Wall, parmi les jeunes retraités.

Cette saison, son leader était Darius Acuff Jr., auteur de 28 points pour son dernier match universitaire, et Calipari prévient que son meneur de 19 ans est de la trempe des plus grands. « Si vous passez à côté de lui, vous le regretterez », lance John Calipari. « Je l’ai dit pour Tyrese Maxey. Je l’ai dit pour beaucoup de joueurs. Je l’avais dit pour Shai Gilgeous-Alexander : ‘Vous allez regretter de ne pas avoir choisi ce gamin’. Il est unique ! »

Freshman, Darius Acuff Jr. a profité de la March Madness pour faire grimper sa cote. Après 23.3 points et 6.5 passes de moyenne pendant la saison avec un beau 44.6% à 3-points, il a élevé son niveau de jeu lors des phases finales avec 29.8 points par match sur les trois rencontres du tournoi de la SEC, puis les trois matches du tournoi NCAA.

« Quand tu gagnes, tout vient naturellement »

« Les joueurs que j’ai eus et qui sont devenus All-Stars, 13 au total, dont quelques MVP, vivaient à la salle… », poursuit John Calipari. « La chose la plus importante dans leur vie, c’était le basket. Pas toutes ces autres conneries. Ce gamin est pareil. Il n’a pas de voiture. Il n’en veut pas. Il ne veut pas s’en occuper. Il est mature. »

Jamais cité comme futur numéro 1 de la Draft, Darius Acuff Jr. a décroché une place dans la First All-NCAA Team, et il a été élu meilleur joueur de la SEC. Pourtant, dans la dernière Mock Draft ESPN, il n’apparaît qu’en 7e position.

« Cela a toujours été comme ça », confirme-t-il. « Ça ne me perturbe pas. Quand tu gagnes, tout vient naturellement. C’est mon objectif principal. Quand j’étais plus jeune, j’étais toujours le plus petit. Quand je suis arrivé au lycée, personne ne prêtait vraiment attention à moi. Il faut aller sur le terrain et jouer avec le cœur. Au lycée, j’ai vécu la même chose. J’ai dû jouer et répondre présent à chaque grand rendez-vous. »