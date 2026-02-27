Tyrese Maxey très fier de piquer un record à Allen Iverson

Sur un CV, c’est une ligne plutôt classieuse : s’emparer d’un record de franchise que détenait Allen Iverson. C’est le petit exploit réalisé cette nuit par Tyrese Maxey face au Heat. Auteur de 28 points et 11 passes, le leader des Sixers est devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la franchise.

Tyrese Maxey avait débuté la rencontre avec 882 tirs primés en carrière, soit trois de moins qu’Allen Iverson, et il a battu le record à 90 secondes de la fin du premier quart-temps. Un quart-temps aussi record pour lui avec ses cinq réussites de loin. Il n’en marquera plus du match…

« Quand j’ai appris que je pouvais le battre, je voulais le faire à la maison. Les fans sont une grande part de mon succès. On a une connexion spéciale avec Philadelphie » raconte Tyrese Maxey. « Porter ces maillots (ndlr : « vintage »), c’est du plaisir… AI est quelqu’un qu’on admire tous, surtout moi en tant que meneur. Le dépasser dans quoi que ce soit en basket, c’est énorme. Voir mon nom à côté du sien, c’est un privilège. »

Mis sous pression

À 25 ans seulement, Tyrese Maxey totalise désormais 887 tirs à 3-points au milieu de sa sixième saison NBA, alors qu’Allen Iverson avait disputé ses dix premières saisons complètes — ainsi que des portions de deux autres — sous le maillot des Sixers pour établir ce record. Même si le jeu de « The Answer » reposait moins sur le tir extérieur.

Au passage, le meneur All-Star explique pourquoi il était si déterminé en premier quart-temps.

« Trendon (Watford) m’avait un peu perturbé avec ça lors du dernier match. Je ne savais pas que j’étais si proche. J’ai mis mes deux premiers 3-points et il m’avait dit : ‘Autant battre le record maintenant’. J’ai répondu : ‘Quel record ?’ J’ai regardé le tableau, j’avais seulement huit points ! Il m’a expliqué, et ensuite j’ai raté tous mes tirs à 3-points après ça » se marre-t-il. « Mais je lui avais dit : ‘Je vais m’en occuper dans le premier quart-temps.’ J’ai été extra agressif, j’ai mis des tirs, mes coéquipiers m’ont cherché. Et c’est ironique que ce soit Trendon qui me fasse la passe décisive. On s’en souviendra longtemps. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 56 38:26 46.7 37.5 89.0 0.3 3.8 4.1 6.7 2.3 2.0 2.5 0.8 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.