Au forceps, les Sixers font plier le Heat

Quasiment à égalité au classement, les Sixers et le Heat ont démontré qu’ils étaient justement très proches dans le jeu. Il aura ainsi fallu attendre un 7-0 dans les deux dernières minutes pour que les coéquipiers de Tyrese Maxey (28 points, 11 passes, 5 interceptions) et Joel Embiid (26 points, 11 rebonds) fassent la différence dans cette partie.

On aurait pourtant pu imaginer un match facile pour Philadelphie quand, en première mi-temps, les joueurs de Nick Nurse ont compté jusqu’à 16 unités d’avance. Outre le duo Maxey/Embiid, Kelly Oubre Jr. (21 points, 8 rebonds) et VJ Edgecombe (19 points, 8 rebonds) ont également contribué positivement et on se dirigeait alors vers un « blowout » certain.

Sauf que Bam Adebayo (29 points, 14 rebonds) et Tyler Herro (25 points, 7 passes) ont attendu le retour des vestiaires pour hausser le ton, et relever leur adresse à 3-points, histoire de réduire l’écart au fil des minutes. À l’image de Tyrese Maxey et Joel Embiid, de moins en moins influents offensivement, les Sixers se sont mis à bafouiller leur basket et à en oublier ce qui avait fait leur force dans le deuxième quart-temps : l’agressivité dans la peinture et vers le cercle.

Une aubaine pour Miami, qui s’est carrément mis à prendre l’avantage pour la première (et unique) fois de la partie dans le « money-time », sur un nouveau panier de Tyler Herro. Moment choisi par Philadelphie pour s’offrir une troisième victoire de rang, avec un « run » de 7-0 initié par Tyrese Maxey et Kelly Oubre Jr. Avant l’ultime « dagger » de Joel Embiid à 3-points (124-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie gagne encore avec Joel Embiid. Sur la saison (33-26), les Sixers possèdent un peu plus de 55% de victoires, mais quand Joel Embiid est présent (21-12), cela grimpe à 63%. Sur ses huit derniers matches, le Camerounais s’est imposé à sept reprises et, même si l’adversité n’était pas la plus féroce, cela augure de bonnes choses pour la suite. Revenu depuis deux matches, et gêné par ses côtes cette nuit, il ne lui reste plus qu’à trouver de la régularité sur le plan physique, à moins de deux mois des playoffs…

– Record de franchise pour Tyrese Maxey. C’est dans le premier quart-temps que Tyrese Maxey s’est emparé d’un record en dépassant l’illustre Allen Iverson. Auteur de 5 paniers à 3-points (tous dans le premier quart-temps !), l’arrière All-Star fait ainsi mieux que les 885 de « The Answer » sous le maillot des Sixers, car il en compte maintenant 887 avec Philadelphie. Quelque peu maladroit après un premier quart-temps à 20 points et 5/5 derrière l’arc, « Mad Max » s’est malgré tout montré déterminant avec son agressivité, ses passes et ses interceptions.

– Norman Powell n’a pas tenu physiquement. Incertain pour ce match à cause d’une douleur à l’aine, Norman Powell est parvenu à disputer 10 minutes en première mi-temps (cumulant 3 points, 3 rebonds et 2 passes, à 1/5 au shoot), avant de ne pas revenir en seconde période. À cause d’une élongation à l’aine donc, qui aura au moins permis à Tyler Herro de le remplacer au pied levé. Et de signer une deuxième mi-temps de qualité, pour terminer avec sa meilleure perf’ au scoring et à la passe depuis fin novembre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.