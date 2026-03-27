March Madness | Arizona frappe fort, Iowa crée la surprise

Le choc de la première soirée du Sweet Sixteen a fait pschitt entre Arizona et Arkansas. Les Wildcats, tête de série numéro 1, du quart de tableau West, n’ont fait qu’une bouchée de Razorbacks de Darius Acuff Jr et John Calipari jeudi (109-88). Arizona frappe fort et confirme son début de tournoi très solide.

Auteurs d’une saison régulière remarquable (35 victoires – 2 défaites), les joueurs du coach Tommy Lloyd enchaînent un 12e succès de rang. Et celui-ci a été un des plus faciles à se dessiner, Arizona étant simplement plus fort. Darius Acuff Jr s’est démené (28 points à 8/19, et 11/14 aux lancers) mais il a été bien coupé de ses partenaires.

La profondeur de l’effectif des Wildcats a fait très mal à Arkansas, qui n’a pas mené la moindre seconde du match. Six joueurs terminent à 14 points minimum, une première dans l’histoire du tournoi NCAA ! Brayden Burries et Koa Peat, candidats au premier tour de la prochaine Draft, terminent avec 23 et 21 points. Autre record, celui de la plus lourde défaite subie par John Calipari dans son histoire lors de la March Madness, rien que ça.

Kaufman-Renn sauve Purdue, l’énorme boulette de Nebraska

La logique a été respectée, puisque Arizona affrontera Purdue (#2) en finale régionale. Mais il s’en est fallu de peu pour que les Boilermakers ne soient la nouvelle victime de Texas, une des surprises de cette édition. Purdue peut remercier Trey Kaufman-Renn (20 points, 8 rebonds), auteur de la claquette de la gagne à 0,7 seconde de la fin pour l’emporter 79-77.

Texas pourra regretter d’avoir remplacé son intérieur vedette Matas Vokietaitis sur la dernière possession après la sortie pour cinq fautes du pivot adverse Oscar Cluff. Fin de parcours pour les Longhorns qui n’auront pas manqué de cœur, à l’image de Jordan Pope, qui a révélé après la défaite avoir joue avec le pied cassé suite à une blessure au deuxième tour.

Du cœur, Iowa n’en manque pas non plus. L’université, surtout connue ces dernières années pour avoir vu briller Caitlin Clark, s’est qualifié pour son premier Elite Eight depuis 1987 grâce à sa victoire contre Nebraska 77-71. Seulement tête de série numéro #9, les Hawkeyes ont pu compter sur leur scoreur Bennett Stirtz (20 points) – qui n’est toujours pas sorti une seconde dans cette March Madness – mais aussi sur une grossière erreur de leur adversaire.

À moins d’une minute de la fin, une mésentente sur une remise en jeu ligne de fond a conduit Nebraska à n’être qu’à quatre joueurs sur le parquet. Alvaro Folgueiras ne s’est pas fait prier pour aller marquer avec la faute et donner six points d’avance aux siens, un écart décisif.

Ce quart de la partie South verra un qualifié surprise au Final Four, puisqu’après Florida éliminé par Iowa, le finaliste sortant Houston ne verra pas non plus Indianapolis, ni même l’Elite Eight. Les Cougars ont été dominés par Illinois 65-55. Houston aura tenu en première période, avant de s’écrouler sur une série de 20-4, une spécialité cette saison des Fighting Illini. Keaton Wagler (13 points, 12 rebonds) et David Markovic (14 points, 10 rebonds) terminent en double-double, alors qu’Andrej Stojakovic, le fils de l’ancien joueur des Kings Peja Stojakovic, a inscrit 13 points en sortie de banc.

Tous les résultats

West

Purdue (#2) – Texas (#11) : 79-77

Arizona (#1) – Arkansas (#4) : 109-88

South

Nebraska (#4) – Iowa (#9) : 71-77

Houston (#2) – Illinois (#3) : 55-65