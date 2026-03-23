March Madness | Darryn Peterson et Kansas battus au buzzer, le champion Florida éliminé

La March Madness 2026 restera d’ores et déjà comme bien plus surprenante que sa devancière. Un an après un Final Four squatté par les quatre têtes de série numéro 1, cette perspective n’est déjà plus d’actualité avant même le Sweet 16. Florida, tenant du titre et outsider cette saison n’a pas été plus loin que le deuxième tour, battu dimanche à la surprise générale par Iowa. Les Hawkeyes ont réussi un coup de maître en s’imposant sur un tir d’Alvaro Folgueiras à 3-points dans le corner, à 4,5 secondes de la fin pour l’emporter 73-72.

Les Gators auraient pu s’en sortir in extremis, même après avoir été mené une grande partie de la rencontre, grâce notamment à une bonne défense sur Bennett Stirtz, un des meilleurs scoreurs universitaires, limité à 13 points à 5/16 au tir dont 0/9 de loin.

Mais les seconds couteaux d’Iowa ont pris le relais, et Alvaro Folgueiras a forcé la décision sur une dernière possession étonnamment jouée par les Floridiens, qui ont voulu imposer une défense tout terrain, mais se sont fait déborder en vitesse. Les Hawkeyes affronteront Nebraska pour une place en finale régionale.

Dimanche aura donc été une histoire de fin de match. Et quoi de mieux qu’un buzzer beater pour offrir la qualification aux siens et barrer la route à un des plus grands noms de cette March Madness ?

C’est ce qu’a réussi Dylan Darling pour St John’s, tombeur de Kansas et de sa star Darryn Peterson. Le meneur de jeu a récupéré un ballon dans son camp à 3,9 secondes de la fin avant de foncer au lay-up. Ses deux seuls points du soir ont suffi à faire la différence, faisant respecter le scénario du match, alors que St John’s a mené la quasi-totalité de la rencontre, comptant jusqu’à 15 points d’avance.

Kansas pourra nourrir des regrets, notamment ses 16 ballons perdus. Darryn Peterson a terminé meilleur marqueur des siens (21 points) et s’est montré actif en défense (4 contres) mais a finalement été trop peu efficace (5/15 au tir, aucune passe décisive pour trois ballons perdus). Ce résultat a par ailleurs officiellement mis fin au dernier bracket, les prédictions du tableau complet de la March Madness, parfait encore en lice. Rick Pitino continue, lui, son parcours à la tête du Red Storm et fera face au favori Duke au tour suivant.

Dans ce même quart Est du tableau, UConn n’a pas fait de détail pour dominer UCLA, porté par le record en carrière d’Alex Karaban avec ses 27 points. Les Huskies affronteront Michigan State pour un gros duel de coachs entre Dan Hurley et Tom Izzo.

Pas de mauvaises surprises pour les autres cadors sur le parquet dimanche. Arizona, tête de série numéro un du quart West a dominé Utah State (78-66) en écrasant la bataille au rebond 53-27. La basse arrière Jaden Bradley – Brayden Burries (34 points à eux deux) a encore brillé pour les Wildcats, avant un affrontement plein de promesses face à Darius Acuff Jr. et Akransas au Sweet 16. Qualifications aussi pour Iowa State (#2 Midwest), qui a laminé Kentucky, et Purdue (#2 West).

Tous les résultats

West

Purdue (#2) – Miami (#7) : 79-69

Arizona (#1) – Utah State (#9) : 78-66

Midwest

Iowa State (#2) – Kentucky (#7) : 82-63

Virginia (#3) – Tennessee (#6) : 72-79

Alabama (#4) – Texas Tech (#5) : 90-65

East

Kansas (#4) – St John’s (#5) : 65-67

UConn (#2) – UCLA (#7) : 73-57

South

Florida (#1) – Iowa (#9) : 72-73