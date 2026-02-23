Darryn Peterson inquiète Kansas… et fait aussi douter les scouts NBA

Pour la majorité des scouts, Darryn Peterson reste le favori pour être n°1 de la prochaine Draft en NBA… mais ses problèmes physiques commencent à soulever des questions. Même du côté de Kansas.

Bill Self, son coach chez les Jayhawks, ne cache d’ailleurs plus vraiment son agacement face à la situation.

« Je pensais que nous avions dépassé ce stade, mais ce n’est manifestement pas le cas », a déclaré l’entraîneur après le match face à Oklahoma State, alors que Darryn Peterson avait quitté ses coéquipiers juste après la mi-temps suite à des crampes. « C’est évidemment préoccupant. Lorsque vous participez à la « March Madness », vous affrontez une équipe aussi bonne que la vôtre et vous devez disposer de tous vos meilleurs joueurs, pour ainsi dire. Il suffit d’une seule journée comme celle-là pour compromettre non seulement un match, mais toute une saison. »

Car ce qui embête Bill Self, c’est qu’à moins d’un mois du début de la « March Madness », son équipe n’a toujours pas vraiment appris à jouer avec Darryn Peterson. Certes, l’arrière est très fort, avec 19.8 points de moyenne sur 16 matchs, à 48% de réussite dont 41% de loin, mais ses coéquipiers perdent en agressivité dès qu’il est présent.

Résultat : le bilan de Kansas est meilleur quand il ne joue pas (9-2) que lorsqu’il est en tenue (11-5)…

« Ai-je vraiment eu l’occasion de t’entraîner jusqu’à présent ? »

« Il est formidable, mais je lui ai dit, en toute honnêteté : ‘Ai-je vraiment eu l’occasion de t’entraîner jusqu’à présent ?’ », a continué Bill Self. « Ai-je eu l’occasion de te dire : ‘Hé, c’est totalement inacceptable. Voici comment nous procédons.’ Ai-je eu l’occasion de vraiment lui faire passer des messages ? »

Le technicien admet lui-même qu’il doit gérer deux « équipes différentes », l’une qui se repose trop sur Darryn Peterson et l’autre qui s’appuie sur sa force collective. Il aurait aimé pouvoir utiliser l’agressivité de son arrière pour attaquer la « March Madness » avec des certitudes. Sauf que ce n’est pas vraiment le cas.

Et des certitudes, les scouts et les dirigeants NBA en ont de moins en moins concernant le prospect, que certains soupçonnent désormais de choisir ses matchs… ou de ne pas vouloir « se faire mal ». Ce qu’il rejette avec flegme.

« Tout le monde a le droit d’avoir son avis. Mais le basket, c’est ma vie. Si j’avais pu jouer tous les matchs cette année, je l’aurais fait. Si vous m’aviez demandé l’année dernière quels étaient mes objectifs pour cette année, je n’aurais jamais mentionné le fait de manquer des matchs. Tout ça est arrivé comme ça, et je dois faire avec. »