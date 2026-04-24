Darius Acuff Jr, candidat au Top 10, se présente à la Draft

Après Kingston Flemings voire Keaton Wagler, également capable de jouer à ce poste, voilà un nouveau meneur de poids à se présenter officiellement pour la Draft 2026. Darius Acuff Jr a annoncé mercredi sur ESPN qu’il se présenterait – sans surprise – dès cette année après une seule saison en NCAA. Mais quelle saison sous les couleurs d’Arkansas, avec qui il s’est imposé comme un des meilleurs joueurs à son poste.

Sous les ordres de John Calipari, Acuff Jr a été élu meilleur joueur de la conférence SEC et a été retenu dans le meilleur cinq de la saison d’Associated Press. Le joueur de 19 ans a tourné à 23,5 points, 6,4 passes, et 3,1 rebonds. Fort scoreur, en un-contre-un comme au shoot (44 % à 3-points), Acuff est candidat à être appelé dans le Top 10 de sa cuvée. Et ses performances durant la March Madness (29,3 points, 5,3 passes) n’ont fait que renforcer sa cote auprès des recruteurs. ESPN le classait dernièrement 6e de son «Big Board», une place de mieux que chez The Ringer, mais deux de moins que NBADraft.net, qui l’a fait grimper jusqu’à la quatrième place de sa dernière «mock draft».

Fan d’Allen Iverson, dont il s’inspire et avec qui il s’est rapproché ces derniers mois, Acuff n’est sans rappeler le style électrisant d’un Tim Hardaway, allié avec la dimension meneur scoreur en contrôle (et les limites défensives) d’un Jalen Brunson. Acuff Jr a eu le droit à un premier avant-goût de NBA puisqu’il était en tribunes de la Crypto.com Arena pour le Game 2 entre les Lakers et les Rockets mardi. «Je m’y vois très bien, clairement» a-t-il assuré à ESPN. «C’est un de mes objectifs. Regarder la NBA, observer le match des Lakers, c’était clairement une super sensation. C’est un jeu bien plus rapide. Les équipes jouent plus dur pour le titre, donc je peux clairement m’y projeter.»