Annoncé dans le Top 10, Kingston Flemings se présente à la Draft 2026

Annoncé dans le Top 10 de la prochaine Draft par la plupart des sites spécialisés, Kingston Flemings a officialisé son inscription à la Draft 2026. Le meneur de Houston ne passera donc qu’une seule saison NCAA avant de tenter sa chance en NBA, lui qui apparaît déjà comme l’un des meilleurs extérieurs de la cuvée.

À 19 ans, le Texan sort ainsi d’une saison freshman très aboutie avec les Cougars : 16.1 points, 5.2 passes, 4.1 rebonds et 1.5 interception de moyenne, à 48% au tir dont 39% de loin. De quoi confirmer son statut de prospect majeur, mais aussi son importance dans la grosse saison de Houston, stoppée en Sweet 16 par Illinois.

« Évidemment, c’était une décision difficile à prendre : devais-je retourner jouer avec mes gars et faire une année de plus pour tenter d’aller chercher le titre universitaire ? », a ainsi révélé l’intéressé. « Mais une opportunité comme celle-ci… Ça ne se présente pas tous les jours. […] J’ai dû prendre la bonne décision, c’est certain. »

Originaire de San Antonio, Kingston Flemings aura brillé dans le système de Kelvin Sampson. Meneur de formation, capable d’évoluer aussi comme arrière, il a séduit les observateurs par sa maturité dans la gestion du jeu, sa faculté à mettre la pression sur la défense balle en main et sa capacité à créer, pour lui et pour les autres. Son profil complet, entre vitesse, lecture et contrôle, en fait l’un des meneurs/arrières les plus intrigants de cette Draft 2026.

Finaliste du Bob Cousy Award, qui récupère le meilleur meneur universitaire, il a aussi marqué l’histoire récente de sa fac en établissant le record de points inscrits par un freshman à Houston. Un argument de plus pour comprendre pourquoi, après seulement un an en NCAA, Kingston Flemings semble déjà prêt à passer à l’étage supérieur.