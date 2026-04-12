Candidat au Top 5, Keaton Wagler se présente à la Draft 2026

Une semaine après l’élimination des Fighting Illini en demi-finale du tournoi NCAA face à UConn, le meneur/arrière a officialisé son inscription à la Draft 2026, au terme de sa première et unique saison universitaire.

Grand artisan du superbe parcours d’Illinois jusqu’au Final Four (une première pour le programme depuis 2005), Keaton Wagler s’avance aujourd’hui comme un candidat crédible au Top 5 de la cuvée. Une ascension fulgurante pour ce joueur de 19 ans, longtemps resté sous les radars avant d’exploser cette saison.

Pour sa campagne freshman, il a compilé 17.9 points, 5.1 rebonds et 4.2 passes de moyenne, tout en affichant une remarquable adresse extérieure avec 40% à 3-points. Des performances qui ont naturellement attiré l’attention des recruteurs, au point d’être comparé à des profils comme Tyrese Haliburton, D’Angelo Russell ou Brandon Roy.

Du haut de ses 1m98, Keaton Wagler s’est rapidement imposé comme le leader offensif d’Illinois. Sa polyvalence, sa qualité de tir, sa lecture du jeu et sa taille sur les lignes arrière en font l’un des profils très séduisants de cette cuvée. Très à l’aise balle en main, capable de créer pour lui-même comme pour les autres, il possède déjà des armes qui devraient intéresser plusieurs franchises en quête de créativité offensive.

Reste désormais à savoir jusqu’où son potentiel le mènera. Car si son talent offensif ne fait guère de doute, il devra se renforcer physiquement pour mieux encaisser le défi athlétique de la NBA, en particulier sur le plan défensif.