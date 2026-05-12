Draft 2026 | La « Mock Draft » 1.0 de Basket USA

Annoncée très prometteuse, la promotion 2026 de la Draft a de quoi faire saliver. Nombreuses sont ainsi les équipes qui, même après une déception à la « lottery », pourront au moins se réjouir d’avoir de multiples options devant elles. Même les Wizards, qui ont dégoté le premier choix, peuvent légitimement ouvrir le débat sur quel joueur appeler. Après ce premier temps fort de la période de la Draft, une première hiérarchie peut toutefois se dessiner.
Celle-ci restera soumise aux prochains tests et aux entretiens qui vont s’enchaîner pour les différents prospects. Les joueurs internationaux devraient y être moins à la fête que ces dernières années, et les « guards » truster le Top 10. Si le Top 4 semble se dessiner assez nettement, qu’en sera-t-il pour le reste ? Voici notre première « Mock Draft ».
|#
|Joueur
|Stats NCAA
|1
|
SF A.J. Dybantsa
BYU · 2m06 / 95 kg · 35 matchs
|
25.5
PTS
6.8
REB
3.7
PAS
51%
FG
|
Entre A.J. Dybantsa et Darryn Peterson, la lutte pour être le premier pick a longtemps fait rage cette saison. Question talent, on est proche du match nul. Mais Dybantsa est un phénomène rare tant il semble apporter de solides garanties à la fois de talent, de potentiel encore inexploité, et de bagage physique déjà de haut niveau.
L’ailier a livré une saison magnifique en NCAA, confirmant toute la hype qui l’entoure depuis déjà quelques années. Ailier de grande taille, à la fois puissant et incroyablement délié pour son gabarit, il se dégage du joueur de 19 ans une fluidité remarquable.
À cette facilité, Dybantsa y ajoute une solide mentalité de compétiteur et un travail loué. Ses progrès à la création, pour mener une équipe des Cougars assez moyenne autour de lui, laissent imaginer sa capacité à apporter dès son arrivée en NBA. D’autant qu’il ne force que peu — son tir longue distance est encore en voie de progression, ce qui ne l’a pas empêché de signer quelques cartons mémorables malgré des défenses constamment regroupées sur lui.
À Washington, il tombe à point nommé pour compenser un vrai déficit au scoring dans les ailes. Trae Young – AJ Dybantsa – Anthony Davis, avec Alex Sarr, Will Riley, Bilal Coulibaly, Tre Johnson ou encore Bub Carrington en développement : voilà un noyau dur talentueux et polyvalent pour ramener les Wizards vers les playoffs.
Alternative : Darryn Peterson
|2
|
SG Darryn Peterson
Kansas · 1m98 / 93 kg · 20 matchs (blessures)
|
20.2
PTS
4.2
REB
1.6
PAS
38%
3P
|
Encore raté. Malgré un tanking assumé, le Jazz n’aura pas encore le droit au premier « first pick » de son histoire. Avec le deuxième choix, comme en 1980, Utah ne devrait pas trop se plaindre pour autant cette année — car Darryn Peterson aurait pu prétendre à être tout en haut de plus d’une promotion.
L’arrière n’a pour ainsi dire qu’un seul vrai défaut : les points d’interrogation sur sa santé. Peterson a manqué 11 des 35 matchs des Jayhawks et a été touché par de sévères crampes lors de plusieurs autres rencontres. L’ancien de Kansas a tenté de minimiser ce bilan avant même la lottery, pointant du doigt la créatine. Mais ses prochains examens médicaux seront forcément scrutés de près.
Une fois ce potentiel obstacle écarté, le Jazz ne pourra que se frotter les mains. Peterson est vraisemblablement le meilleur créateur des futurs rookies, tant pour lui que pour ses coéquipiers. Fort attaquant, grand pour un poste 2, solide défenseur grâce à son envergure remarquable, il a en lui le potentiel pour devenir une vraie star en NBA.
Aux côtés de Keyonte George sur la base arrière, et avec Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr pour lui enlever un peu de pression, il devrait n’avoir aucun mal à se faire sa place à Utah. La franchise de Salt Lake City sait aussi se montrer patiente avec ses jeunes joueurs, comme elle le fait avec Ace Bailey.
Alternative : A.J. Dybantsa
|3
|
PF Cam Boozer
Duke · 2m06 / 113 kg · 38 matchs
|
22.5
PTS
10.2
REB
4.1
PAS
56%
FG
|
Cette fois, le numéro un de la Draft ne devrait pas sortir de Duke après une saison de joueur universitaire de l’année. Question production pure, aucun autre prospect ne peut regarder Cam Boozer dans les yeux ces derniers mois — machine à double-double, au jeu déjà bien poli, l’intérieur est sans conteste prêt pour la NBA.
Avec Boozer, la question réside désormais dans sa capacité à se fondre dans le moule du jeu actuel. À Memphis, il tomberait dans un contexte quasi parfait, d’une franchise qui vient de se séparer de son ailier-fort star et qui va enclencher une reconstruction. Pas sûr que Boozer soit le prototype du joueur pour la patte Tuomas Iisalo, adepte d’un jeu très rapide et d’une défense ultra agressive. Sa potentielle association avec Zach Edey rend l’assemblage un peu plus baroque encore.
Mais Boozer est un joueur trop dominant près du cercle, où sa technique est impeccable, pour ne pas l’imaginer faire des dégâts à l’échelon supérieur. Si sa puissance devrait être un peu moins surdimensionnée en NBA qu’en NCAA, Boozer a largement de quoi compenser par son intelligence de jeu et sa qualité de distributeur.
Alternative : Caleb Wilson
|4
|
PF Caleb Wilson
North Carolina · 2m08 / 98 kg · 24 matchs (main cassée)
|
19.8
PTS
9.4
REB
2.7
PAS
58%
FG
|
Comme Memphis, les Bulls ont enfin acté de leur refonte après plusieurs saisons d’errance. Mais entre Cam Boozer et Caleb Wilson, on tutoie le jour et la nuit. Si Boozer tend plutôt vers un jeu « à l’ancienne », il vaut mieux lever les yeux pour admirer les envolées de Wilson : cocktail de détente, d’explosivité et d’agilité, l’ancien de North Carolina est un athlète formidable.
Wilson pourrait être une aubaine pour Chicago. Le nouveau patron sportif Bryson Graham a expliqué vouloir chercher « des joueurs polyvalents capables de faire des actions qui vous font gagner ». Le Tar Heel correspond à merveille à cette philosophie et au profil type des forwards modernes : capable de défendre sur plusieurs postes, de poser un dribble et de finir près du panier.
Encore en transition physiquement vers le poste 4, Wilson a déjà affiché de nets progrès offensivement en une saison NCAA. S’il parvient à y ajouter un tir lointain crédible à son jeu spectaculaire, les Bulls tiendront peut-être un vrai « steal » avec ce quatrième choix.
Alternative : Cameron Boozer
|5
|
SG Keaton Wagler
Illinois · 1m98 / 84 kg · 31 matchs
|
17.9
PTS
5.1
REB
4.2
PAS
40%
3P
|
Le pari d’Indiana n’a pas fonctionné, et les Clippers s’en frottent les mains. La franchise californienne récupère un Top 5 de Draft suite à l’échange autour d’Ivica Zubac, et va ouvrir le bal de ce qui s’annonce comme un enchaînement de meneurs-arrières de (très) bon niveau. De toutes les options possibles, c’est Keaton Wagler qui semble la plus « logique ».
Inconnu ou presque il y a un an, le guard d’Illinois est sans doute la révélation de la saison NCAA. Grand que ce soit pour le poste 1 comme pour le poste 2, il apportera une polyvalence bienvenue sur la ligne arrière. Les Clippers, parmi les jeux les plus lents de la ligue, devraient particulièrement bien lui convenir — Wagler n’est pas l’athlète le plus vif de sa promotion, mais compense largement par sa technique.
Capable de gros coups de chaud à l’image de ses 46 points à 9/11 à 3-points contre Purdue, Wagler est déjà prêt pour la ligne à 3 points NBA. Sa capacité à changer de rythme et sa panoplie de feintes en font un vrai danger au cercle, en plus de son avantage de taille. Passer joueur à peine courtisé à leader d’une équipe qualifiée pour le Final Four en dit long sur son mental.
Alternatives : Kingston Flemings, Mikel Brown Jr, Darius Acuff Jr, Brayden Burries
|6
|
PG Kingston Flemings
Houston · 1m93 / 86 kg · 31 matchs
|
16.1
PTS
5.2
PAS
4.1
REB
39%
3P
|
Encore une fois, Brooklyn recule à la « lottery », et encore une fois ce devrait être pour recruter un meneur. Avec Egor Demin très porté sur le tir de loin, Nolan Traoré façon dragster plus à la peine en défense, et Ben Saraf encore très vert, difficile de trouver un candidat « parfait ». Kingston Flemings ne l’est sans doute pas, mais il a bien des atouts à faire valoir.
Ultra-rapide en transition, son côté accélérateur de particules ne ferait pas de mal à une équipe jeune mais au tempo plutôt piano. Surtout, Flemings s’imposerait aussitôt comme le meilleur défenseur — et d’assez loin — dont Jordi Fernandez disposerait parmi ses meneurs. Intelligent, altruiste, l’ancien joueur des Cougars rappelle un De’Aaron Fox à son début de carrière.
Son shoot reste un point d’interrogation : il est bien plus attiré par le tir à mi-distance qu’à 3-points. Sa première saison pourrait s’annoncer inégale, alors qu’il a parfois souffert face aux grosses oppositions en NCAA. Brooklyn devrait lui laisser le temps de grandir et gagner en régularité.
Alternatives : Keaton Wagler, Darius Acuff Jr, Mikel Brown Jr, Nate Ament
|7
|
PG Darius Acuff Jr
Arkansas · 1m91 / 86 kg · 30 matchs
|
23.5
PTS
6.4
PAS
3.1
REB
44%
3P
|
Entre Darius Acuff et Kingston Flemings, ce sont deux écoles qui pourraient vite s’interchanger dans les projections. Récupérer Acuff avec le 7e choix ressemblerait à une bénédiction, tant son profil pourrait faire de lui un des joueurs les plus excitants de cette Draft. Nommé dans le meilleur cinq du pays, le joueur d’Arkansas vient poursuivre la longue lignée des meneurs NBA passés sous les ordres de John Calipari à l’université.
Offensivement, le joueur de 19 ans a tout : une qualité de shoot splendide (44% à 3-points), une justesse dans les choix, un dribble de haut niveau et un vrai instinct en fin de matchs — 28,8 points à 47,6% sur les 13 derniers matchs de la saison, comprenant le tournoi de la SEC et la March Madness.
Mais comment un tel pedigree n’est-il pas attendu plus haut ? Darius Acuff est jusqu’à présent un aussi grand atout en attaque qu’un poids en défense. L’équipe qui le sélectionnera devra ajuster sa couverture en conséquence. À ce stade de la Draft, les Kings pourront difficilement faire la fine bouche face à un potentiel pareil.
Alternatives : Kingston Flemings, Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Aday Mara
|8
|
PG Mikel Brown Jr
Louisville · 1m96 / 86 kg · 27 matchs (dos)
|
18.2
PTS
4.7
PAS
3.3
REB
34%
3P
|
Voilà le genre de joueur qui pourrait faire regretter dans plusieurs années quelques scouts et GMs de ne pas avoir assez cru en lui. Dans un grand soir, Mikel Brown n’a peut-être aucun équivalent dans cette Draft pour se créer ses actions — ses 45 points contre NC State début février en sont une preuve éclatante.
Puis viennent les matchs plus en dedans, où les tirs ne rentrent pas. Un style à pile ou face, qui rend Brown Jr parfois difficile à cerner. Sa sélection de tirs laisse encore à désirer, et ses problèmes de dos lui ont fait manquer 40% de la saison, le contraignant à jouer une bonne partie de ses rencontres sans être à 100%.
S’il se présente requinqué dans les prochaines semaines, il pourrait être un des grands gagnants du « draft process ». Les Hawks ont de la place à la mène et offrent un mentor de prestige avec C.J. McCollum — un contexte propice pour voir Brown corriger, ou au moins atténuer, ses défauts.
Alternatives : Keaton Wagler, Brayden Burries, Darius Acuff Jr, Kingston Flemings, Aday Mara, Labaron Philon Jr
|9
|
SG Brayden Burries
Arizona · 1m93 / 93 kg · 35 matchs
|
16.1
PTS
4.9
REB
2.4
PAS
39%
3P
|
Après avoir mis la main sur la pierre angulaire de son avenir avec le rookie of the year Cooper Flagg, les Mavericks vont reconstruire les bases d’une équipe qui veut gagner. Plus de star à aller chercher, mais de précieuses pièces du puzzle — et Brayden Burries est un profil idéal pour y parvenir.
À la manière d’un Stephon Castle avec UConn, Burries a privilégié de rejoindre une grosse écurie NCAA quitte à diluer ses responsabilités plutôt que de briller en solitaire. Son jeu n’en est ressorti que plus affiné de mois en mois : capable d’évoluer au poste 2 comme au poste 1, de se créer son tir de loin et de défendre avec ténacité, le joueur de 20 ans fait beaucoup de choses à un bon niveau.
Autour de Flagg et de Kyrie Irving, Brayden Burries est le genre de « two-way player » qui pourrait vite se révéler indispensable et combler un vide dans l’effectif de Dallas.
Alternatives : Yaxel Lendeborg, Aday Mara, Mikel Brown Jr
|10
|
SF Nate Ament
Tennessee · 2m08 / 94 kg · 35 matchs
|
16.7
PTS
6.3
REB
2.3
PAS
33%
3P
|
Restera, restera pas… L’incertitude autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo va planer encore quelques semaines au-dessus des Bucks. Faute de certitudes, c’est autant en cherchant un renfort immédiat qu’en pensant à l’avenir que Milwaukee va se plonger dans ses recherches. Nate Ament semble à ce stade le meilleur compromis.
Envisagé en début de saison comme un potentiel Top 5, l’Américain a reculé après une saison contrastée. Arrière dans le corps d’un forward, l’ancienne recrue cinq étoiles en sortant du lycée est unique en son genre dans cette Draft. Mais on est encore loin d’un Kevin Durant en puissance, là où était envisagé son plafond — il n’a pas non plus été aidé par une équipe de Tennessee trop peu armée autour de lui.
Les Bucks pourraient y voir un projet à moyen terme, alors qu’ils ne disposent d’aucun premier tour de Draft jusqu’en 2031. Et il y aura de la place à prendre si le Greek Freak vient à mettre les voiles. Il faudra être patient — les risques de choix gâché sont réels si Ament continue à se montrer aussi soft en défense et en pénétration. Mais la possibilité d’une très bonne surprise est tout aussi présente.
Alternatives : Mikel Brown Jr, Brayden Burries, Kingston Flemings, Aday Mara
|#
|Joueur
|Stats
|11
|
PF Yaxel Lendeborg 🇻🇪
Michigan · 2m06 / 104 kg · 40 matchs
|
15.1
PTS
6.8
REB
3.2
PAS
37%
3P
|
Les Warriors sont peut-être plus que jamais à la croisée des chemins. Doit-il poursuivre dans sa quête de grandeur, ou commencer à penser à l’avenir ? Yaxel Lendeborg répond en bonne partie aux deux trajectoires. Avec l’absence longue durée de Jimmy Butler, la franchise de la baie a un trou béant sur les postes 3-4 — Lendeborg sera prêt à contribuer dès le premier jour du camp.
Capable de switcher du poste 3 au poste 5, très complet, et capable de faire toutes les petites choses qui aident à gagner : bon facilitateur, en progrès au shoot extérieur, défenseur de haut niveau avec une envergure immense. Son potentiel est logiquement plus limité — mais ce qu’il peut amener peut faire le plus grand bien tant à un candidat aux playoffs qu’à une équipe qui repart de zéro.
Autant d’options ouvertes qui en font un bon choix pour les Warriors.
Alternatives : Aday Mara, Labaron Philon Jr, Karim Lopez
|12
|
C Aday Mara 🇪🇸
Michigan · 2m21 / 116 kg · 40 matchs
|
12.1
PTS
6.8
REB
2.6
CTR
67%
FG
|
De tous les choix de la lottery, celui du Thunder est un des moins « évidents ». Faute de nombreux profils collant à ses besoins, la franchise pourrait songer à quelques ajustements auxquels elle sera sans doute contrainte avec les nouveaux contrats de SGA, Jalen Williams et Chet Holmgren. Entre en scène l’option Aday Mara.
L’Espagnol n’entre pas exactement dans le profil traditionnel des intérieurs du Thunder. Mais la situation dans ce secteur régulièrement dépeuplé par les blessures pourrait pousser l’actuel tenant du titre à une petite entorse. Mara offre une garantie quasi absolue en défense : son physique et son instinct au contre en font un dernier rideau de tout premier ordre.
Et s’il connaît son rôle en attaque (lobs, rebonds offensifs), sa vision du jeu le rend bien plus exploitable qu’un simple leurre sous le cercle. Autre option, très crédible quand on parle d’Oklahoma City : voir ce pick être échangé.
Alternatives : Yaxel Lendeborg, Dailyn Swain, Koa Peat, Hannes Steinbach
|13
|
PG Labaron Philon Jr
Alabama · 1m93 / 85 kg · 40 matchs
|
22.0
PTS
5.0
PAS
40%
3P
50%
FG
|
Comme Yaxel Lendeborg, Labaron Philon Jr a bien fait de passer un an de plus en NCAA. Le meneur d’Alabama a fait exploser ses moyennes — de 10,6 points à 45,2% à 22 unités à plus de 50% — s’imposant comme un des meilleurs créateurs à son poste. Soit précisément le genre de joueur dont aurait bien besoin le Heat, trop limité au scoring sur sa base arrière autour de Tyler Herro.
Fort sur pick-and-roll, en gros progrès au tir (de 31,5% à 39,9% à 3-points entre les deux saisons), Philon Jr est un moteur offensif. C’est aussi un défenseur acharné, qui joue plus dur que ce que son morphotype semble indiquer.
Son gabarit plutôt menu devra toutefois sérieusement s’étoffer pour tenir le choc des deux côtés du terrain. Mais son profil comme sa mentalité semblent désignés pour s’épanouir dans le registre du Heat.
Alternatives : Karim Lopez, Hannes Steinbach, Nate Ament, Yaxel Lendeborg, Dailyn Swain
|14
|
C Hannes Steinbach 🇩🇪
Washington · 2m09 / 112 kg · 30 matchs
|
18.5
PTS
11.8
REB
1.2
CTR
58%
FG
|
Un intérieur allemand en provenance du Würzburg, ça ne vous rappelle rien ? Là s’arrête la comparaison avec Dirk Nowitzki. Professionnel outre-Rhin avant de tenter sa chance en NCAA, Steinbach a bien réussi la transition, terminant meilleur rebondeur du championnat universitaire.
Large, aux mains immenses, il n’en est pas moins un faux registre de Golgoth des parquets. L’Allemand est presque « petit » pour un vrai pivot en NBA, et n’a ni la détente ni l’explosivité pour le masquer. Ses appuis et un ersatz de tir extérieur (18/53 à 3-points) sont eux aussi inhabituels pour un joueur taillé dans ce moule.
S’il ne semble pas promis à devenir une star, Steinbach peut rendre de précieux services — notamment pour des Hornets où le rebond et la bataille des possessions sont un des chevaux de bataille de Charles Lee.
Alternatives : Jayden Quaintance, Morez Johnson Jr, Karim Lopez, Aday Mara, Koa Peat
|15
|
SF Karim Lopez
2m04 / 100 kg
|
11.9
PTS
6.1
REB
1.9
PAS
49%
FG
|
Alternatives : Chris Cenac Jr, Labaron Philon Jr, Dailyn Swain, Jayden Quaintance, Hannes Steinbach, Cameron Carr
|16
|
C Jayden Quaintance
Kentucky · 2m06 / 115 kg · 4 matchs (retour de LCA)
|
5.0
PTS
5.0
REB
57%
FG
|
Alternatives : Hannes Steinbach, Chris Cenac Jr, Christian Anderson, Allen Graves, Ebuka Okorie
|17
|
C Morez Johnson Jr
Michigan · 2m06 / 114 kg
|
13.1
PTS
7.3
REB
1.1
CTR
62%
FG
|
Alternatives : Cameron Carr, Allen Graves, Dailyn Swain, Hannes Steinbach
|18
|
PG Christian Anderson
Texas Tech · 1m85 / 82 kg
|
18.5
PTS
7.4
PAS
42%
3P
3.3
BP
|
Alternatives : Morez Johnson, Bennett Stirtz, Cameron Carr, Chris Cenac Jr
|19
|
PG Bennett Stirtz
Iowa · 1m89 / 84 kg
|
19.8
PTS
4.4
PAS
36%
3P
1.4
INT
|
Alternatives : Ebuka Okorie, Cameron Carr, Koa Peat, Chris Cenac Jr, Hannes Steinbach, Christian Anderson
|20
|
PF Allen Graves
Santa Clara · 2m03 / 102 kg · 35 matchs
|
11.8
PTS
6.5
REB
1.9
INT
41%
3P
|
Alternatives : Koa Peat, Joshua Jefferson, Jayden Quaintance, Cameron Carr, Morez Johnson Jr, Amari Allen
|#
|Joueur
|Stats
|21
|
SG Cameron Carr
Baylor · 1m94 / 83 kg
|
18.9
PTS
5.8
REB
37%
3P
1.3
CTR
|
Alternatives : Allen Graves, Bennett Stirtz, Amari Allen
|22
|
PF Koa Peat
Arizona · 2m00 / 111 kg
|
14.1
PTS
5.6
REB
2.6
PAS
53%
FG
|
Alternatives : Joshua Jefferson, Isaiah Evans, Cameron Carr, Motiejus Krivas, Jayden Quaintance, Allen Graves, Henri Veesaar, Chris Cenac Jr
|23
|
C Chris Cenac Jr
Houston · 2m09 / 109 kg
|
9.5
PTS
7.9
REB
0.5
CTR
49%
FG
|
Alternatives : Tarris Reed Jr, Isaiah Evans, Maleek Thomas, Henri Veesaar
|24
|
SF Amari Allen
Alabama · 1m96 / 93 kg
|
11.4
PTS
6.9
REB
3.1
PAS
1.0
INT
|
Alternatives : Tounde Yessoufou, Allen Graves, Koa Peat, Luigi Suigo, Flory Bidunga, Tarris Reed Jr, Henri Veesaar
|25
|
C Henri Veesaar 🇪🇪
North Carolina · 2m11 / 103 kg
|
17.0
PTS
8.7
REB
43%
3P
1.2
CTR
|
Alternatives : Joshua Jefferson, Zuby Ejiofor, Tounde Yessoufou, Jayden Quaintance, Rueben Chinyelu
|26
|
C Tarris Reed Jr
Connecticut · 2m08 / 120 kg
|
14.7
PTS
9.0
REB
2.0
CTR
61%
FG
|
Alternatives : Dailyn Swain, Koa Peat, Isaiah Evans, Bennett Stirtz, Ebuka Okorie
|27
|
SF Tounde Yessoufou
Baylor · 1m94 / 100 kg
|
17.8
PTS
5.9
REB
2.0
INT
47%
FG
|
Alternatives : Motiejus Krivas, Luigi Suigo, Henri Veesaar, Amari Allen
|28
|
PG Ebuka Okorie
Stanford · 1m86 / 84 kg
|
23.2
PTS
3.6
PAS
35%
3P
1.6
INT
|
Alternatives : Luigi Suigo, Dailyn Swain, Isaiah Evans
|29
|
SF Dailyn Swain
Texas · 1m99 / 96 kg
|
17.3
PTS
7.5
REB
3.6
PAS
34%
3P
|
Alternatives : Tyler Tanner, Meleek Thomas, Koa Peat, Allen Graves
|30
|
SG Isaiah Evans
Duke · 1m97 / 85 kg
|
15.0
PTS
3.2
REB
36%
3P
1.3
PAS
|
Alternatives : Amari Allen, Joshua Jefferson, Allen Graves