Draft 2026 | La « Mock Draft » 1.0 de Basket USA

1 SF A.J. Dybantsa BYU · 2m06 / 95 kg · 35 matchs 25.5 PTS 6.8 REB 3.7 PAS 51% FG

Entre A.J. Dybantsa et Darryn Peterson, la lutte pour être le premier pick a longtemps fait rage cette saison. Question talent, on est proche du match nul. Mais Dybantsa est un phénomène rare tant il semble apporter de solides garanties à la fois de talent, de potentiel encore inexploité, et de bagage physique déjà de haut niveau.



L’ailier a livré une saison magnifique en NCAA, confirmant toute la hype qui l’entoure depuis déjà quelques années. Ailier de grande taille, à la fois puissant et incroyablement délié pour son gabarit, il se dégage du joueur de 19 ans une fluidité remarquable.



À cette facilité, Dybantsa y ajoute une solide mentalité de compétiteur et un travail loué. Ses progrès à la création, pour mener une équipe des Cougars assez moyenne autour de lui, laissent imaginer sa capacité à apporter dès son arrivée en NBA. D’autant qu’il ne force que peu — son tir longue distance est encore en voie de progression, ce qui ne l’a pas empêché de signer quelques cartons mémorables malgré des défenses constamment regroupées sur lui.



À Washington, il tombe à point nommé pour compenser un vrai déficit au scoring dans les ailes. Trae Young – AJ Dybantsa – Anthony Davis, avec Alex Sarr, Will Riley, Bilal Coulibaly, Tre Johnson ou encore Bub Carrington en développement : voilà un noyau dur talentueux et polyvalent pour ramener les Wizards vers les playoffs. Alternative : Darryn Peterson

2 SG Darryn Peterson Kansas · 1m98 / 93 kg · 20 matchs (blessures) 20.2 PTS 4.2 REB 1.6 PAS 38% 3P

Encore raté. Malgré un tanking assumé, le Jazz n’aura pas encore le droit au premier « first pick » de son histoire. Avec le deuxième choix, comme en 1980, Utah ne devrait pas trop se plaindre pour autant cette année — car Darryn Peterson aurait pu prétendre à être tout en haut de plus d’une promotion.



L’arrière n’a pour ainsi dire qu’un seul vrai défaut : les points d’interrogation sur sa santé. Peterson a manqué 11 des 35 matchs des Jayhawks et a été touché par de sévères crampes lors de plusieurs autres rencontres. L’ancien de Kansas a tenté de minimiser ce bilan avant même la lottery, pointant du doigt la créatine. Mais ses prochains examens médicaux seront forcément scrutés de près.



Une fois ce potentiel obstacle écarté, le Jazz ne pourra que se frotter les mains. Peterson est vraisemblablement le meilleur créateur des futurs rookies, tant pour lui que pour ses coéquipiers. Fort attaquant, grand pour un poste 2, solide défenseur grâce à son envergure remarquable, il a en lui le potentiel pour devenir une vraie star en NBA.



Aux côtés de Keyonte George sur la base arrière, et avec Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr pour lui enlever un peu de pression, il devrait n’avoir aucun mal à se faire sa place à Utah. La franchise de Salt Lake City sait aussi se montrer patiente avec ses jeunes joueurs, comme elle le fait avec Ace Bailey. Alternative : A.J. Dybantsa

3 PF Cam Boozer Duke · 2m06 / 113 kg · 38 matchs 22.5 PTS 10.2 REB 4.1 PAS 56% FG

Cette fois, le numéro un de la Draft ne devrait pas sortir de Duke après une saison de joueur universitaire de l’année. Question production pure, aucun autre prospect ne peut regarder Cam Boozer dans les yeux ces derniers mois — machine à double-double, au jeu déjà bien poli, l’intérieur est sans conteste prêt pour la NBA.



Avec Boozer, la question réside désormais dans sa capacité à se fondre dans le moule du jeu actuel. À Memphis, il tomberait dans un contexte quasi parfait, d’une franchise qui vient de se séparer de son ailier-fort star et qui va enclencher une reconstruction. Pas sûr que Boozer soit le prototype du joueur pour la patte Tuomas Iisalo, adepte d’un jeu très rapide et d’une défense ultra agressive. Sa potentielle association avec Zach Edey rend l’assemblage un peu plus baroque encore.



Mais Boozer est un joueur trop dominant près du cercle, où sa technique est impeccable, pour ne pas l’imaginer faire des dégâts à l’échelon supérieur. Si sa puissance devrait être un peu moins surdimensionnée en NBA qu’en NCAA, Boozer a largement de quoi compenser par son intelligence de jeu et sa qualité de distributeur. Alternative : Caleb Wilson

4 PF Caleb Wilson North Carolina · 2m08 / 98 kg · 24 matchs (main cassée) 19.8 PTS 9.4 REB 2.7 PAS 58% FG

Comme Memphis, les Bulls ont enfin acté de leur refonte après plusieurs saisons d’errance. Mais entre Cam Boozer et Caleb Wilson, on tutoie le jour et la nuit. Si Boozer tend plutôt vers un jeu « à l’ancienne », il vaut mieux lever les yeux pour admirer les envolées de Wilson : cocktail de détente, d’explosivité et d’agilité, l’ancien de North Carolina est un athlète formidable.



Wilson pourrait être une aubaine pour Chicago. Le nouveau patron sportif Bryson Graham a expliqué vouloir chercher « des joueurs polyvalents capables de faire des actions qui vous font gagner ». Le Tar Heel correspond à merveille à cette philosophie et au profil type des forwards modernes : capable de défendre sur plusieurs postes, de poser un dribble et de finir près du panier.



Encore en transition physiquement vers le poste 4, Wilson a déjà affiché de nets progrès offensivement en une saison NCAA. S’il parvient à y ajouter un tir lointain crédible à son jeu spectaculaire, les Bulls tiendront peut-être un vrai « steal » avec ce quatrième choix. Alternative : Cameron Boozer

5 SG Keaton Wagler Illinois · 1m98 / 84 kg · 31 matchs 17.9 PTS 5.1 REB 4.2 PAS 40% 3P

Le pari d’Indiana n’a pas fonctionné, et les Clippers s’en frottent les mains. La franchise californienne récupère un Top 5 de Draft suite à l’échange autour d’Ivica Zubac, et va ouvrir le bal de ce qui s’annonce comme un enchaînement de meneurs-arrières de (très) bon niveau. De toutes les options possibles, c’est Keaton Wagler qui semble la plus « logique ».



Inconnu ou presque il y a un an, le guard d’Illinois est sans doute la révélation de la saison NCAA. Grand que ce soit pour le poste 1 comme pour le poste 2, il apportera une polyvalence bienvenue sur la ligne arrière. Les Clippers, parmi les jeux les plus lents de la ligue, devraient particulièrement bien lui convenir — Wagler n’est pas l’athlète le plus vif de sa promotion, mais compense largement par sa technique.



Capable de gros coups de chaud à l’image de ses 46 points à 9/11 à 3-points contre Purdue, Wagler est déjà prêt pour la ligne à 3 points NBA. Sa capacité à changer de rythme et sa panoplie de feintes en font un vrai danger au cercle, en plus de son avantage de taille. Passer joueur à peine courtisé à leader d’une équipe qualifiée pour le Final Four en dit long sur son mental. Alternatives : Kingston Flemings, Mikel Brown Jr, Darius Acuff Jr, Brayden Burries

6 PG Kingston Flemings Houston · 1m93 / 86 kg · 31 matchs 16.1 PTS 5.2 PAS 4.1 REB 39% 3P

Encore une fois, Brooklyn recule à la « lottery », et encore une fois ce devrait être pour recruter un meneur. Avec Egor Demin très porté sur le tir de loin, Nolan Traoré façon dragster plus à la peine en défense, et Ben Saraf encore très vert, difficile de trouver un candidat « parfait ». Kingston Flemings ne l’est sans doute pas, mais il a bien des atouts à faire valoir.



Ultra-rapide en transition, son côté accélérateur de particules ne ferait pas de mal à une équipe jeune mais au tempo plutôt piano. Surtout, Flemings s’imposerait aussitôt comme le meilleur défenseur — et d’assez loin — dont Jordi Fernandez disposerait parmi ses meneurs. Intelligent, altruiste, l’ancien joueur des Cougars rappelle un De’Aaron Fox à son début de carrière.



Son shoot reste un point d’interrogation : il est bien plus attiré par le tir à mi-distance qu’à 3-points. Sa première saison pourrait s’annoncer inégale, alors qu’il a parfois souffert face aux grosses oppositions en NCAA. Brooklyn devrait lui laisser le temps de grandir et gagner en régularité. Alternatives : Keaton Wagler, Darius Acuff Jr, Mikel Brown Jr, Nate Ament

7 PG Darius Acuff Jr Arkansas · 1m91 / 86 kg · 30 matchs 23.5 PTS 6.4 PAS 3.1 REB 44% 3P

Entre Darius Acuff et Kingston Flemings, ce sont deux écoles qui pourraient vite s’interchanger dans les projections. Récupérer Acuff avec le 7e choix ressemblerait à une bénédiction, tant son profil pourrait faire de lui un des joueurs les plus excitants de cette Draft. Nommé dans le meilleur cinq du pays, le joueur d’Arkansas vient poursuivre la longue lignée des meneurs NBA passés sous les ordres de John Calipari à l’université.



Offensivement, le joueur de 19 ans a tout : une qualité de shoot splendide (44% à 3-points), une justesse dans les choix, un dribble de haut niveau et un vrai instinct en fin de matchs — 28,8 points à 47,6% sur les 13 derniers matchs de la saison, comprenant le tournoi de la SEC et la March Madness.



Mais comment un tel pedigree n’est-il pas attendu plus haut ? Darius Acuff est jusqu’à présent un aussi grand atout en attaque qu’un poids en défense. L’équipe qui le sélectionnera devra ajuster sa couverture en conséquence. À ce stade de la Draft, les Kings pourront difficilement faire la fine bouche face à un potentiel pareil. Alternatives : Kingston Flemings, Keaton Wagler, Mikel Brown Jr, Aday Mara

8 PG Mikel Brown Jr Louisville · 1m96 / 86 kg · 27 matchs (dos) 18.2 PTS 4.7 PAS 3.3 REB 34% 3P

Voilà le genre de joueur qui pourrait faire regretter dans plusieurs années quelques scouts et GMs de ne pas avoir assez cru en lui. Dans un grand soir, Mikel Brown n’a peut-être aucun équivalent dans cette Draft pour se créer ses actions — ses 45 points contre NC State début février en sont une preuve éclatante.



Puis viennent les matchs plus en dedans, où les tirs ne rentrent pas. Un style à pile ou face, qui rend Brown Jr parfois difficile à cerner. Sa sélection de tirs laisse encore à désirer, et ses problèmes de dos lui ont fait manquer 40% de la saison, le contraignant à jouer une bonne partie de ses rencontres sans être à 100%.



S’il se présente requinqué dans les prochaines semaines, il pourrait être un des grands gagnants du « draft process ». Les Hawks ont de la place à la mène et offrent un mentor de prestige avec C.J. McCollum — un contexte propice pour voir Brown corriger, ou au moins atténuer, ses défauts. Alternatives : Keaton Wagler, Brayden Burries, Darius Acuff Jr, Kingston Flemings, Aday Mara, Labaron Philon Jr

9 SG Brayden Burries Arizona · 1m93 / 93 kg · 35 matchs 16.1 PTS 4.9 REB 2.4 PAS 39% 3P

Après avoir mis la main sur la pierre angulaire de son avenir avec le rookie of the year Cooper Flagg, les Mavericks vont reconstruire les bases d’une équipe qui veut gagner. Plus de star à aller chercher, mais de précieuses pièces du puzzle — et Brayden Burries est un profil idéal pour y parvenir.



À la manière d’un Stephon Castle avec UConn, Burries a privilégié de rejoindre une grosse écurie NCAA quitte à diluer ses responsabilités plutôt que de briller en solitaire. Son jeu n’en est ressorti que plus affiné de mois en mois : capable d’évoluer au poste 2 comme au poste 1, de se créer son tir de loin et de défendre avec ténacité, le joueur de 20 ans fait beaucoup de choses à un bon niveau.



Autour de Flagg et de Kyrie Irving, Brayden Burries est le genre de « two-way player » qui pourrait vite se révéler indispensable et combler un vide dans l’effectif de Dallas. Alternatives : Yaxel Lendeborg, Aday Mara, Mikel Brown Jr

10 SF Nate Ament Tennessee · 2m08 / 94 kg · 35 matchs 16.7 PTS 6.3 REB 2.3 PAS 33% 3P