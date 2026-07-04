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Andre Drummond arrive à New York pour remplacer Mitchell Robinson

Publié le 4/07/2026 à 4:58 Twitter Facebook

NBA – Derrière Karl-Anthony Towns, c’est donc Andre Drummond qui va occuper le rôle de pivot remplaçant des champions en titre.

Andre Drummond

Deux jours après les départs de Mitchell Robinson vers Boston et d’Ariel Hukporti vers Philadelphie, ESPN annonce que c’est Andre Drummond qui débarque à New York pour 3.9 millions de dollars sur un an. Malgré l’intérêt des Lakers, notamment.

Une solution de repli à bas coût pour les Knicks au poste 5, pour apporter une quinzaine de minutes en rotation de Karl-Anthony Towns. Peut-être que les dirigeants new-yorkais iront maintenant chercher un troisième pivot pour densifier leur raquette et ainsi réussir à défendre leur titre en 2027. Le nom de Jonas Valanciunas est évoqué par SNY.

Ancien All-Star devenu remplaçant, Andre Drummond sort en tout cas d’une saison à 6.4 points et 8.4 rebonds de moyenne avec les Sixers. Excellent rebondeur à la manière d’un Mitchell Robinson, il n’est évidemment plus aussi mobile et athlétique qu’avant à 32 ans, mais il a la particularité de s’être développé un petit shoot extérieur au fil des années.

Ce ne sera certainement pas l’assurance tous risques, à cause de ses limites en défense ou de ses sautes de concentration, mais « Dede » a au moins le mérite de se donner sur le terrain et d’être productif statistiquement dès qu’il obtient du temps de jeu.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9
2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5
2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8
2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2
2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6
2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0
2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3
2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5
2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8
2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5
2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9
2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8
2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1
2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0
2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4
2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3
2025-26 PHI 63 19:32 47.2 35.6 63.1 3.2 5.3 8.4 1.3 2.0 0.6 1.0 0.8 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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