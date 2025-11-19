Andre Drummond a le feu vert pour envoyer à 3-points

Voyant qu’un arrière était susceptible de pénétrer, il a fait quelques pas de côté pour faire de la place et se positionner dans le corner derrière l’arc. Et lorsque VJ Edgecombe a fixé pour le trouver, Andre Drummond n’a pas hésité à envoyer. Jalen Duren est tout de même sorti sur lui, la tentative du pivot des Sixers est rentrée.

Cette action au début du match entre Philadelphie et Detroit d’il y a dix jours commence à devenir commune en Pennsylvanie. Après douze matchs, le pivot local a converti 43.8% de ses tentatives lointaines, avec environ un tir du genre par match (7/16), principalement dans les coins. Jamais l’intérieur n’avait shooté avec un tel niveau d’adresse en carrière, ni avec un tel volume.

Les Sixers composent ainsi avec cette nouvelle réalité. « J’ai dit à Kyle (Lowry) il y a deux jours, quand on est rentrés de Detroit : ‘Écoute, Drum est un shooteur à 3-points.’ Tu ne peux pas contester les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Donc s’il est ouvert dans le corner, on le prend », rapporte Tyrese Maxey.

Ce dernier estime que cet atout offensif moins attendu « ajoute quelque chose à notre attaque, parce que ça sort le pivot de la raquette. Et si je peux aller dans la peinture, que le pivot vient aider, et que je peux lui ressortir la balle dans le corner en ayant confiance qu’il va la mettre… C’est un grand pas pour lui. »

Une étape que le pivot veut franchir depuis des années. Dès… 2018, quand il évoluait encore aux Pistons, il assurait prendre « 200 tirs à 3-points depuis le corner » au quotidien pour en faire une arme. Il s’était ainsi mis à envoyer derrière, mais sans beaucoup de succès : 13% (5/38) durant la saison 2018/19…

Des années sans prendre de tir à 3-points

Baladé de franchise en franchise ensuite, le pivot avait recentré son jeu sur la raquette. Entre 2021 et 2024, il n’avait pas inscrit le moindre panier primé et n’avait quasiment pas shooté derrière l’arc. Cette saison, alors qu’Andre Drummond tente de tenir la raquette des Sixers en parallèle aux apparitions intermittentes de Joel Embiid, il affiche une toute autre dynamique.

« Il a été énorme, énorme pour tout ce qu’il apporte à cette équipe. Aujourd’hui, on n’avait qu’un seul pivot disponible, et il a joué énormément : 37 minutes. Il a vraiment assuré en protégeant la raquette. Il a aussi fait du bon boulot en mettant des tirs à 3-points dans le corner, en écartant le jeu. Je lui ai dit qu’il venait de gagner quelques années à sa carrière en rentrant ces 3-points », en rigole Tyrese Maxey à la sortie du match face aux Clippers, lundi.

Son intérieur avait fini avec 14 points et 18 rebonds, son 5e double-double sur ses six derniers matchs. « C’est nouveau pour tout le monde. Ce que tout le monde a vu de moi pendant mes 14 saisons, c’est que je prends beaucoup de rebonds et que je finis près du cercle. Quand je mettais un 3-points, c’était un peu un tir désespéré », formule Andre Drummond qui a dû donner quelques sueurs froides aux fans des Pistons à l’époque.

Les temps ont changé depuis. « Mais maintenant, je les prends dans le rythme de l’attaque. Je rentre des tirs importants. Donc c’est une question de confiance. La confiance, et le fait que mon équipe croit que je peux mettre ce tir, que mon staff croit que je peux le mettre. C’est tout ce dont j’ai besoin pour prendre ce tir ».

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 12 22:50 59.7 43.8 62.5 3.2 6.4 9.6 0.8 2.0 0.8 0.6 0.8 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.