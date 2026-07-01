Les Sixers piquent Ariel Hukporti aux Knicks

Les Sixers continuent de muscler leur effectif. Après avoir récupéré Dean Wade quelques heures auparavant, Philadelphie a trouvé un nouveau renfort à l’intérieur avec Ariel Hukporti. Selon ESPN, le pivot allemand de 24 ans s’est engagé pour une saison et 3.4 millions de dollars avec la franchise de Pennsylvanie.

Un renfort intéressant pour les Sixers, qui ajoutent un profil de rotation à moindre coût. Champion avec New York, Ariel Hukporti n’avait qu’un rôle limité derrière Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson, mais il avait montré de belles choses par séquences, avec son activité, sa taille et sa capacité à protéger le cercle.

À Philadelphie, il arrive dans un contexte différent. Derrière Joel Embiid, les Sixers avaient besoin d’énergie et de verticalité. Ariel Hukporti ne viendra pas bousculer la hiérarchie, mais son impact physique peut servir, notamment sur de courtes séquences défensives ou lorsque les fautes (ou blessures…) s’accumulent dans la raquette.

Financièrement, cette signature n’est pas totalement neutre en Pennsylvanie. Comme le montant dépasse le minimum vétéran, elle devrait être absorbée via la « mid-level exception » des Sixers. D’après Yossi Gozlan, il resterait encore environ 6 millions de dollars à Philadelphie sur cette enveloppe après l’arrivée de Dean Wade.

Ariel Hukporti Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 25 8:41 67.7 46.2 0.6 1.5 2.0 0.4 1.3 0.0 0.8 0.6 1.9 2025-26 NY 54 9:13 56.3 25.0 78.8 1.0 1.9 2.9 0.5 1.2 0.2 0.6 0.5 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.