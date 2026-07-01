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Dean Wade obtient un beau contrat à Philadelphie

Publié le 1/07/2026 à 6:35 Twitter Facebook

NBA – Les Sixers ont offert 39 millions de dollars sur quatre ans à Dean Wade et celui-ci ne pouvait pas passer à côté d’une telle opportunité.

Dean WadeAprès sept ans à Cleveland, Dean Wade change d’air : ESPN annonce sa signature à Philadelphie, moyennant 39 millions de dollars sur quatre ans.

Très apprécié et courtisé sur le marché, l’ailier-fort de 29 ans poursuivra ainsi sa carrière chez les Sixers, pour accompagner Joel Embiid dans la raquette et concurrencer Dominick Barlow au poste 4. Sans doute faut-il aussi comprendre que Kelly Oubre Jr. et Quentin Grimes ne reviendront pas en Pennsylvanie la saison prochaine.

Pour la première fois depuis son arrivée dans la ligue, Dean Wade flirte donc avec la barre des 10 millions de dollars par an et le joueur, non-drafté en 2019, pouvait difficilement refuser une telle opportunité après avoir enchaîné les petits contrats et les petits salaires à ses débuts en NBA.

Réputé pour sa qualité de shoot (37% à 3-points en carrière), le désormais ex-intérieur des Cavaliers sait aussi se distinguer en défense, comme démontré lors des derniers playoffs face à Brandon Ingram.

Dean Wade Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CLE 12 5:55 69.2 50.0 0.0 0.3 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 1.7
2020-21 CLE 63 19:14 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0
2021-22 CLE 51 19:13 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3
2022-23 CLE 44 20:15 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7
2023-24 CLE 54 20:31 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4
2024-25 CLE 59 21:13 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4
2025-26 CLE 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 1.5 0.7 0.3 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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