Dean Wade pisté par plusieurs équipes, dont les Mavericks ?

Étant donné l'état des finances dans l'Ohio, Dean Wade ne pourra sans doute pas être conservé à long terme par la franchise. Chrid Fedor, de Cleveland.com, explique ainsi que la franchise pourrait donc être tentée de se séparer de lui cet été, afin d'obtenir quelque chose en retour avant qu'il ne fasse ses valises l'été prochain…

Défenseur polyvalent et shooteur correct, l'ailier fort ne manque d'ailleurs pas de prétendants, surtout qu'il n'est pas très cher (6.6 millions de dollars la saison prochaine, partiellement garantis).

Toujours selon Cleveland.com, plusieurs « prétendants au titre » se seraient ainsi renseignés, les Mavericks aimant particulièrement son profil.

Du côté des Cavaliers, qui ont déjà Evan Mobley, De'Andre Hunter ou encore Larry Nance Jr. capables de jouer poste 4, perdre Dean Wade ne serait pas trop grave, et pourrait rapporter un futur choix de Draft.

Toutefois, dans une conférence Est affaiblie suite aux blessures de Tyrese Haliburton chez les Pacers et de Jayson Tatum chez les Celtics, Cleveland a une opportunité en or d'atteindre les Finals la saison prochaine, et ce n'est peut-être pas le moment d'affaiblir le groupe en pensant à moyen terme.

Dean Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 12 6 69.2 50.0 0.0 0.2 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.2 0.3 1.7 2020-21 CLE 63 19 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0 2021-22 CLE 51 19 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3 2022-23 CLE 44 20 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7 2023-24 CLE 54 21 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4 2024-25 CLE 59 21 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.