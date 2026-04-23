Dean Wade, le cauchemar défensif de Brandon Ingram

Être titulaire, jouer près de 30 minutes par rencontre en ne tournant qu’à 4 points de moyenne : oui c’est possible. Depuis le début de la série face aux Raptors, Dean Wade n’a quasiment aucun impact statistique sur le plan offensif (3/6 aux tirs en tout après deux matchs).

En revanche en défense, son influence ne passe pas inaperçue. Car l’ailier des Cavs est chargé de s’occuper du leader offensif d’en face, Brandon Ingram. Et il le fait si bien qu’Ingram est en grosse difficulté jusqu’ici : seulement 12 points de moyenne à 33% aux tirs après deux rencontres.

« Quand il se lance, ils se lancent. Le plus important est de rester fidèles au plan de jeu et de n’avoir aucun relâchement. Il faut se concentrer sur les petits détails. Beaucoup de choses passent par lui. Je veux être perturbateur, physique, lui rendre les choses difficiles et rivaliser au plus haut niveau sur chaque possession. C’est une lourde responsabilité.», décrit Wade, qui a intercepté deux ballons à chaque fois.

Son plan de jeu à lui est de rester collé aux baskets du joueur d’en face, en essayant de le couper un maximum de ses coéquipiers une fois que le ballon a franchi la ligne médiane. Et lorsque son adversaire obtient la balle, Wade est capable de le gêner grâce à son physique : il a quelques centimètres de plus (2m06 contre 2m03) et surtout une bonne quinzaine de kilos en plus.

Le meilleur défenseur des Cavs selon Dennis Schroder

« C’est un luxe d’avoir un défenseur extérieur de 2m06. C’est un stoppeur. Il a été phénoménal. BI va continuer à t’attaquer sans relâche », résume Kenny Atkinson, quand Evan Mobley, DPOY 2025, décrit un coéquipier « physique et totalement concentré sur sa mission. Il essaie de mener la vie dure à Brandon Ingram à chaque seconde du match. Il est vraiment sous-estimé. »

Sa présence semble clairement perturber Ingram. Dans le premier quart-temps du match 2, où l’ailier des Raptors s’est montré très entreprenant mais maladroit, ce dernier a perdu le ballon devant Wade sur une simple remontée de balle, sans pression énorme visible.

Dennis Schroder doit même avouer qu’il ne savait pas que son coéquipier était si bon en défense : « C’est l’un des meilleurs défenseurs que j’ai vus. Ce qu’il fait avec Brandon Ingram est assez impressionnant. […] C’est le meilleur défenseur de notre équipe. On a besoin de ça, bien sûr, mais aussi qu’il soit juste en confiance en attaque. Chaque fois que tu es ouvert, tire. Il est dans d’excellentes dispositions en ce moment. »

Mais Wade semble parfaitement se contenter de cette mission, tandis que les Cavs affichent la 2e attaque la plus efficace de ces playoffs, après deux matchs, derrière le Thunder.

Dean Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 12 5:55 69.2 50.0 0.0 0.3 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 1.7 2020-21 CLE 63 19:14 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0 2021-22 CLE 51 19:13 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3 2022-23 CLE 44 20:15 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7 2023-24 CLE 54 20:31 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4 2024-25 CLE 59 21:13 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4 2025-26 CLE 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 1.5 0.7 0.3 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.