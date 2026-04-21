Brandon Ingram, plus d’agressivité mais toujours pas d’adresse

Après n’avoir pris que neuf tirs lors de la première manche face aux Cavaliers, Brandon Ingram était particulièrement attendu pour ce deuxième rendez-vous. L’ailier des Raptors a bien affiché davantage d’agressivité, mais sans parvenir à retrouver son adresse.

Symbole de ses difficultés, l’ancien joueur des Pelicans a regagné les vestiaires à la pause sans le moindre point au compteur, malgré six tentatives. Au retour des vestiaires, il a tenté de relancer la machine : d’abord avec un tir à mi-distance, puis en concluant une contre-attaque d’un long tir à deux points. Mais ce sursaut est resté sans lendemain, puisqu’il a ensuite manqué ses trois tentatives suivantes.

« Ils ont respecté leur plan de jeu », a salué Brandon Ingram au sujet de la défense des Cavaliers. « Ils ont essayé de jouer physique, d’envoyer plusieurs défenseurs sur moi et de contester un maximum de tirs. Je pense que j’ai obtenu de bonnes positions, mais les tirs ne sont pas tombés. »

Ce ne fut pas beaucoup mieux dans le dernier quart-temps. Après trois nouveaux échecs, Brandon Ingram a profité d’un bon décalage de Scottie Barnes pour enfin sanctionner derrière l’arc. Ce sera son seul panier de la période.

« Il n’a pas mis ses tirs, mais nous avons été meilleurs pour lui créer des positions ouvertes », a relativisé RJ Barrett. « Nous avons encore quelques jours avant le prochain match, et il sera prêt. »

La disette se prolonge

Dans cette nouvelle défaite de Toronto (115-105), Brandon Ingram a terminé avec seulement sept points à 3/15 au tir. Après deux rencontres dans cette série, il n’affiche plus que 33 % de réussite au tir, dont 25 % à 3-points…

Malgré cette entame compliquée, l’intéressé refuse de douter.

« C’est logique de rater davantage quand on prend plus de tirs », a-t-il expliqué. « Je vais continuer d’être agressif, je ne vais pas tout manquer. Je n’ai pas l’intention d’abandonner. J’essaie de trouver des solutions, et je sais que mes coéquipiers me soutiennent. »

Surtout, sa mauvaise passe n’a pas entamé la confiance de son vestiaire. Après la rencontre, RJ Barrett a tenu à rappeler l’importance de son coéquipier dans le parcours des Raptors cette saison.

« Je lui ai dit de rester concentré, parce qu’on a besoin de lui », a ainsi conclu l’arrière canadien. « Il nous a amenés jusque-là. Il a été énorme toute la saison. Je lui ai dit de ne pas baisser la tête, parce que quand j’ai connu des soirées compliquées, il a toujours été là pour me relever. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.