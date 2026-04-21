Donovan Mitchell s’impose en patron dans le final : 2-0 pour Cleveland !

Du mieux, mais c’est encore trop court pour Toronto ! Les Raptors ont tenu plus longtemps face à Cleveland dans ce Game 2 mais ils n’ont pas été capables de ralentir suffisamment le duo Harden-Mitchell accompagné d’un Evan Mobley en mode efficace, et repartent ainsi avec un nouveau revers de la Rocket Arena.

Le trio Harden-Mitchell-Allen a débuté pied au plancher pour essayer de maintenir Cleveland sur sa lancée du Game 1, et n’a pas été loin de réussir son coup après le 3-points de Max Strus pour porter l’écart à +10 (22-12).

Les Cavs ont continué de faire la course en tête ensuite, sauf que Toronto n’a pas lâché le morceau, s’en remettant tour à tour à RJ Barrett, Scottie Barnes mais aussi la paire intérieure Mamukelashvili-Murray-Boyles. Malgré les coups d’éclat de James Harden, auteur de 10 points de suite dont un 3-points tout en toucher, les Raptors étaient plus que jamais en course à la pause (54-48).

Le même scénario s’est répété après le repos, avec une équipe de Cleveland qui a tout tenté pour faire plier Toronto, sans parvenir à faire rompre les Canadiens. L’écart a cette fois grimpé jusqu’à +16, avec encore le duo Harden-Mitchell à la baguette, accompagné des envolées de la paire Mobley-Allen et le 3-points bienvenu de Dean Wade (73-57). Avec le réveil soudain de Brandon Ingram, les Canadiens ont aussi pu compter sur les relais de Scottie Barnes, RJ Barrett et au 2+1 puis au 3-points de Ja’Kobe Walter pour remettre la pression à l’approche du dernier acte (79-73).

Malgré les 3-points du trio Strus-Merrill-Tyson, Cleveland est resté sous la menace jusqu’à l’entrée du «money-time» (97-88), moment choisi par Donovan Mitchell pour enchaîner un 3-points et un lay-up arraché devant Sandro Mamukelashvili pour donner enfin une bouffée d’air aux locaux (104-90). «Spida» a réussi à se faufiler pour ajouter deux points de plus d’un lay-up après avoir récupéré son propre rebond pour sceller le suspense, enfin (106-92) ! Vainqueur 115-105, Cleveland a fait le boulot, ce sera à Toronto de répondre lors des deux prochains matchs à la Scotiabank Arena.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donovan Mitchell taille patron. James Harden (28 points à 9/14 au tir) et Evan Mobley (25 points, 11/13 au tir) ont été indispensables dans ce Game 2 pour permettre à Cleveland de l’emporter à nouveau. Mais c’est bien Donovan Mitchell qui a fait le boulot dans le «money-time» pour distancer pour de bon une équipe de Toronto qui refusait de lâcher prise. Avec un grand sang-froid, l’arrière a enchaîné quatre paniers pour scorer 9 points qui ont forcé la décision pour de bon en faveur des locaux. Un match à 30 points de plus pour lui, et surtout une précieuse victoire !

– Encore une soirée cauchemardesque pour Brandon Ingram. Déjà pointé du doigt pour avoir pris seulement neuf tirs lors du Game 1, Brandon Ingram était attendu au tournant cette nuit. Désigné sur la première possession du match, il a été plus agressif cette fois, mais s’est distingué par sa maladresse, avec une première mi-temps à 0/6 au tir ! Ses deux paniers de suite au retour des vestiaires auraient pu le remettre d’aplomb, mais il est très vite retombé dans ses travers ensuite. 7 points à 3/15 au tir au final… Le coup de la panne au pire moment pour Toronto qui n’était pas si loin que ça, mais qui perd encore une fois.

– Jakob Poeltl sorti de la rotation. Le pivot autrichien a disputé seulement 9 minutes et n’est plus entré en jeu après le repos. Darko Rajakovic a justifié son choix de privilégier Collin Murray-Boyles pour sa mobilité et la possibilité de pouvoir switcher sur des gabarits plus vifs, là où Poeltl manque clairement de mobilité. Un choix qui n’a pas vraiment payé…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.