Pénurie de tirs fatale pour Brandon Ingram et les Raptors

Son équipe menée de 20 points dans le troisième quart-temps, Brandon Ingram a cherché à redonner du jus offensif aux Raptors. Sur une séquence en isolation en fin de possession, il est parvenu à créer l’écart devant Max Strus. Avant d’envoyer un tir trop long depuis la ligne des lancers-francs.

Ce qui sera sa seule tentative, dans le jeu, de tout le quart-temps. À Cleveland pour le Game 1, l’ailier des Raptors a eu beaucoup de mal à s’exprimer. En 36 minutes de jeu, il s’est contenté de 17 points à seulement 5/9 aux tirs et 7/10 aux lancers-francs.

« Au final, ce n’est pas en prenant seulement neuf tirs que je vais nous faire gagner des matchs, donc je dois trouver des moyens de rester efficace malgré ce qu’ils proposent en défense », remarque le joueur de 28 ans.

La « proposition » défensive des Cavs ? Tenter de le couper au maximum du ballon. Dean Wade a ainsi assuré une défense stricte sur lui, le coupant sur demi-terrain à chaque fois que le porteur de balle a franchi la ligne médiane.

Résultat, « Coach voulait m’utiliser comme poseur d’écran. Il a aussi remarqué que mon défenseur ne me lâchait pas, alors il a voulu m’écarter un peu de l’action pour que je sois à la réception. » Une stratégie peu fructueuse.

Faire l’ajustement au prochain match

Car même quand Brandon Ingram est parvenu à générer un « switch » pour se débarrasser de Dean Wade, Collin Murray-Boyles n’est pas parvenu à lui transmettre le cuir, avec une passe dans le dos qui a fini en tribunes.

« Ils ont essayé de m’empêcher de toucher le ballon à chaque fois que je remontais le terrain. Évidemment, ils connaissaient la plupart des systèmes qu’on utilise depuis le début de l’année. Ça fait simplement partie des playoffs. On doit faire l’ajustement au prochain match, pour que ce ne soit plus aussi efficace », réclame Ingram.

Sur l’ensemble de la saison, l’ailier, qui disputait seulement son 11e match de playoffs en carrière, tourne à 21.5 points de moyenne sur la base de 16.7 tirs par rencontre.

« On doit faire un meilleur travail dans l’exécution, pour le libérer et retrouver nos standards en matière de circulation de balle. On n’a pas assez bien mis en place nos systèmes avec du rythme. On n’a pas fait le nécessaire pour impliquer Brandon. Une partie de tout ça est pour moi », convient de son côté Darko Rajakovic.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.