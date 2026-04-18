Les Cavaliers débutent les playoffs au galop

En théorie, c’est la série la plus équilibrée à l’Est puisqu’elle oppose le 4e au 5e, mais les Cavaliers n’ont pas rencontré de problèmes pour s’imposer 126-113 dans le Game 1 face à des Raptors qui retrouvaient les playoffs pour la première fois depuis quatre ans.

Grâce à trois tirs primés de Scottie Barnes et Jamal Shead, les Raptors prennent le meilleur départ (11-8), mais ils sont incapables de développer du jeu rapide. C’est du vrai basket de playoffs, et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a de l’adresse des deux côtés.

Très bons sur le repli défensif, les Cavaliers réagissent immédiatement avec une série de sept paniers consécutifs. Joker parfait, Max Strus marque notamment cinq points dans les dernières secondes, permettant à Cleveland de terminer le premier quart-temps avec une avance de quatre points (35-31).

L’étincelle Strus

Au début du deuxième quart-temps, Toronto revient bien dans le match et empêche Cleveland de creuser l’écart en appliquant efficacement son plan de jeu. Brandon Ingram aime provoquer la défense et attirer des défenseurs. Scottie Barnes est davantage au large, plutôt comme «playmaker».

Le vrai souci, côté Toronto, c’est que le banc ne peut pas rivaliser avec l’apport de Strus. Très facile sur le alley-oop, James Harden prend alors le contrôle du rythme du jeu et organise parfaitement l’attaque des Cavaliers. En fin de mi-temps, Cleveland passe d’une avance de 2 à 10 points. Un tir à 3-points de RJ Barrett juste avant la pause réduit l’écart à -7 (61-54), mais les Cavaliers ont la maîtrise du jeu et du tempo.

Le tournant du match intervient au début du troisième quart-temps, puisque les Cavaliers effectuent une reprise fulgurante avec un gros run (21-6). Max Strus conclut cette séquence avec un tir primé et un lay-up, portant l’avance à 22 points (82-60). On n’est qu’au milieu du 3e quart-temps, et Toronto est déjà dans le dur. Jakob Poeltl redonne un peu d’air aux Raptors, mais Donovan Mitchell sort de sa boîte pour repasser l’écart au-dessus des 20 points (97-76).

Malgré cet écart, les Raptors ne baissent pas les bras dans le dernier quart-temps et continuent de se battre pour limiter les dégâts. Sauf que les Cavaliers jouent très sérieusement, et jusqu’au bout. Il y a de l’adresse, de la défense et même du spectacle avec cette passe derrière la tête de James Harden pour le gros dunk de Jarrett Allen. À deux minutes de la fin, les deux coaches sifflent le début du «garbage time», et ça permet à Toronto de limiter l’écart final avec un revers finalement de 13 points (126-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La série de Donovan Mitchell. Amateurs de stats inutiles, sachez que Donovan Mitchell peut se targuer de posséder le record de la plus longue série de matches à 30 points et plus dans un Game 1. C’est la 9e série qu’il débute avec un match à 30 points et plus, et il devance des Michael Jordan ou des Wilt Chamberlain. C’est le signe que l’arrière All-Star répond toujours présent quand une série débute.

– La vista de James Harden. Avec Donovan Mitchell à ses côtés, James Harden n’a pas besoin d’en faire trop et il peut se concentrer sur la création. L’ancien Clipper a insisté sur Evan Mobley et Jarrett Allen qu’il a plusieurs fois envoyés au dunk. Comme Mitchell, son adresse fait du bien, et sans l’air d’y toucher, il signe 22 points et 10 passes.

– Toronto, orphelin de son booster. Incertain, Immanuel Quickley n’était pas en tenue pour ce Game 1. Comme Luka Doncic, il est touché à l’arrière de la cuisse, et c’est compliqué à gérer. Sans lui, Toronto a manqué de vitesse et de percussion. Résultat, seulement trois points inscrits sur jeu rapide…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.